https://crimea.ria.ru/20240528/v-krymu-budut-plavit-gornye-porody-1137653485.html

В Крыму будут плавить горные породы

В Крыму будут плавить горные породы - РИА Новости Крым, 28.05.2024

В Крыму будут плавить горные породы

В 2025 году в Крыму появится завод по производству минеральной ваты. Торжественная церемония закладки капсулы времени, символизирующей начало строительства... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T13:51

2024-05-28T13:51

2024-05-28T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму появится завод по производству минеральной ваты. Торжественная церемония закладки капсулы времени, символизирующей начало строительства завода, прошла в поселке Гвардейское Симферопольского района.Строительные работы уже начаты. Планируется, что завод будет введен в эксплуатацию в середине следующего года.И добавил, что ведется работа по расширению мер поддержки. Размер инвестиций, планируемых к вложению в рамках реализации проекта, составит ориентировочно 950 миллионов рублей. В регионе будет создано 66 рабочих мест.По словам Агаджаняна, строительная отрасль республики на сегодня показывает доминирующий рост, поэтому важно создавать такие промышленные предприятия с новыми рабочими местам на территории Симферопольского района.Также он отметил, что производства минеральной ваты в регионе не было, продукцию завозили из Краснодарского края, а также из центральных областей России.Строительство нового завода не только позволит создать новые рабочие места, но и реализовывать продукцию без транспортной наценки.Минеральная вата – это волокнистый материал, который получают из расплавов горных пород, а также металлургических шлаков и их смесей. Этот материал применяют при тепловой изоляция стен и перекрытий, также минеральная вата широко используется для изоляции высокотемпературных поверхностей – печей, трубопроводов, огнезащиты конструкций и в качестве звукоизоляционного материала в перегородках, акустических экранах.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике регионаВ Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стеклаСобственное производство: газовые и водные трубы делают в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, анушаван агаджанян, крым, промышленность в крыму, симферопольский район