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В Крыму будут плавить горные породы
В Крыму будут плавить горные породы - РИА Новости Крым, 28.05.2024
В Крыму будут плавить горные породы
В 2025 году в Крыму появится завод по производству минеральной ваты. Торжественная церемония закладки капсулы времени, символизирующей начало строительства... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T13:51
2024-05-28T13:51
2024-05-28T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму появится завод по производству минеральной ваты. Торжественная церемония закладки капсулы времени, символизирующей начало строительства завода, прошла в поселке Гвардейское Симферопольского района.Строительные работы уже начаты. Планируется, что завод будет введен в эксплуатацию в середине следующего года.И добавил, что ведется работа по расширению мер поддержки. Размер инвестиций, планируемых к вложению в рамках реализации проекта, составит ориентировочно 950 миллионов рублей. В регионе будет создано 66 рабочих мест.По словам Агаджаняна, строительная отрасль республики на сегодня показывает доминирующий рост, поэтому важно создавать такие промышленные предприятия с новыми рабочими местам на территории Симферопольского района.Также он отметил, что производства минеральной ваты в регионе не было, продукцию завозили из Краснодарского края, а также из центральных областей России.Строительство нового завода не только позволит создать новые рабочие места, но и реализовывать продукцию без транспортной наценки.Минеральная вата – это волокнистый материал, который получают из расплавов горных пород, а также металлургических шлаков и их смесей. Этот материал применяют при тепловой изоляция стен и перекрытий, также минеральная вата широко используется для изоляции высокотемпературных поверхностей – печей, трубопроводов, огнезащиты конструкций и в качестве звукоизоляционного материала в перегородках, акустических экранах.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике регионаВ Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стеклаСобственное производство: газовые и водные трубы делают в Крыму
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новости крыма, анушаван агаджанян, крым, промышленность в крыму, симферопольский район
В Крыму будут плавить горные породы
В Крыму построят завод по производству минеральной ваты
13:51 28.05.2024 (обновлено: 14:41 28.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму появится завод по производству минеральной ваты. Торжественная церемония закладки капсулы времени, символизирующей начало строительства завода, прошла в поселке Гвардейское Симферопольского района.
Строительные работы уже начаты. Планируется, что завод будет введен в эксплуатацию в середине следующего года.
"Указанное предприятие воспользовалось федеральной мерой поддержки, это проект "Развитие" – предприятие получило займ 500 миллионов рублей под 3% годовых, что позволяет осуществлять строительство, создавать новые рабочие места и обеспечить качественной продукцией Крымский полуостров и не только", – отметил министр промышленности Крыма Анушаван Агаджанян.
И добавил, что ведется работа по расширению мер поддержки. Размер инвестиций, планируемых к вложению в рамках реализации проекта, составит ориентировочно 950 миллионов рублей. В регионе будет создано 66 рабочих мест.
По словам Агаджаняна, строительная отрасль республики на сегодня показывает доминирующий рост, поэтому важно создавать такие промышленные предприятия с новыми рабочими местам на территории Симферопольского района.
Также он отметил, что производства минеральной ваты в регионе не было, продукцию завозили из Краснодарского края, а также из центральных областей России.
"Предприятие уже работает над тем, чтобы сырьевая база также была нашей, крымской. Взяты пробы и анализы советующих инертных материалов, чтобы использовать ее для производства минеральной, базальтовой ваты", – сказал министр.
Строительство нового завода не только позволит создать новые рабочие места, но и реализовывать продукцию без транспортной наценки.
Минеральная вата – это волокнистый материал, который получают из расплавов горных пород, а также металлургических шлаков и их смесей. Этот материал применяют при тепловой изоляция стен и перекрытий, также минеральная вата широко используется для изоляции высокотемпературных поверхностей – печей, трубопроводов, огнезащиты конструкций и в качестве звукоизоляционного материала в перегородках, акустических экранах.
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