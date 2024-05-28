Рейтинг@Mail.ru
В Крыму будут плавить горные породы - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240528/v-krymu-budut-plavit-gornye-porody-1137653485.html
В Крыму будут плавить горные породы
В Крыму будут плавить горные породы - РИА Новости Крым, 28.05.2024
В Крыму будут плавить горные породы
В 2025 году в Крыму появится завод по производству минеральной ваты. Торжественная церемония закладки капсулы времени, символизирующей начало строительства... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T13:51
2024-05-28T14:41
новости крыма
анушаван агаджанян
крым
промышленность в крыму
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137653373_71:0:1209:640_1920x0_80_0_0_3caa7d4088087e58c249dfa60bc041c8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму появится завод по производству минеральной ваты. Торжественная церемония закладки капсулы времени, символизирующей начало строительства завода, прошла в поселке Гвардейское Симферопольского района.Строительные работы уже начаты. Планируется, что завод будет введен в эксплуатацию в середине следующего года.И добавил, что ведется работа по расширению мер поддержки. Размер инвестиций, планируемых к вложению в рамках реализации проекта, составит ориентировочно 950 миллионов рублей. В регионе будет создано 66 рабочих мест.По словам Агаджаняна, строительная отрасль республики на сегодня показывает доминирующий рост, поэтому важно создавать такие промышленные предприятия с новыми рабочими местам на территории Симферопольского района.Также он отметил, что производства минеральной ваты в регионе не было, продукцию завозили из Краснодарского края, а также из центральных областей России.Строительство нового завода не только позволит создать новые рабочие места, но и реализовывать продукцию без транспортной наценки.Минеральная вата – это волокнистый материал, который получают из расплавов горных пород, а также металлургических шлаков и их смесей. Этот материал применяют при тепловой изоляция стен и перекрытий, также минеральная вата широко используется для изоляции высокотемпературных поверхностей – печей, трубопроводов, огнезащиты конструкций и в качестве звукоизоляционного материала в перегородках, акустических экранах.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике регионаВ Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стеклаСобственное производство: газовые и водные трубы делают в Крыму
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137653373_214:0:1067:640_1920x0_80_0_0_45dc3374398fb39740a3fac3ae1a7ad7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, анушаван агаджанян, крым, промышленность в крыму, симферопольский район
В Крыму будут плавить горные породы

В Крыму построят завод по производству минеральной ваты

13:51 28.05.2024 (обновлено: 14:41 28.05.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму появится завод по производству минеральной ваты. Торжественная церемония закладки капсулы времени, символизирующей начало строительства завода, прошла в поселке Гвардейское Симферопольского района.
Строительные работы уже начаты. Планируется, что завод будет введен в эксплуатацию в середине следующего года.

"Указанное предприятие воспользовалось федеральной мерой поддержки, это проект "Развитие" – предприятие получило займ 500 миллионов рублей под 3% годовых, что позволяет осуществлять строительство, создавать новые рабочие места и обеспечить качественной продукцией Крымский полуостров и не только", – отметил министр промышленности Крыма Анушаван Агаджанян.

И добавил, что ведется работа по расширению мер поддержки. Размер инвестиций, планируемых к вложению в рамках реализации проекта, составит ориентировочно 950 миллионов рублей. В регионе будет создано 66 рабочих мест.
По словам Агаджаняна, строительная отрасль республики на сегодня показывает доминирующий рост, поэтому важно создавать такие промышленные предприятия с новыми рабочими местам на территории Симферопольского района.
Также он отметил, что производства минеральной ваты в регионе не было, продукцию завозили из Краснодарского края, а также из центральных областей России.

"Предприятие уже работает над тем, чтобы сырьевая база также была нашей, крымской. Взяты пробы и анализы советующих инертных материалов, чтобы использовать ее для производства минеральной, базальтовой ваты", – сказал министр.

Строительство нового завода не только позволит создать новые рабочие места, но и реализовывать продукцию без транспортной наценки.
Минеральная вата – это волокнистый материал, который получают из расплавов горных пород, а также металлургических шлаков и их смесей. Этот материал применяют при тепловой изоляция стен и перекрытий, также минеральная вата широко используется для изоляции высокотемпературных поверхностей – печей, трубопроводов, огнезащиты конструкций и в качестве звукоизоляционного материала в перегородках, акустических экранах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике региона
В Ленинском районе Крыма работает уникальный завод по производству стекла
Собственное производство: газовые и водные трубы делают в Крыму
 
Новости КрымаАнушаван АгаджанянКрымПромышленность в КрымуСимферопольский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:05Учения ядерных сил НАТО у границ с РФ - в чем главная опасность
14:53Запуск дальнобойных ракет с ударных вертолетов: что это даст ВКС России
14:41Пьяный водитель мопеда врезался в бордюр – пострадала 9-летняя девочка
14:18Вагон грузового поезда сошел с рельсов возле Адлера
13:5714 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял за сутки более 1700 боевиков
13:51В Крыму будут плавить горные породы
13:42Более 20 тысяч детей вывезены с Украины в Европу
13:27Украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников сбиты за сутки
13:06Оператор ВГТРК ранен во время съемок сюжета в Харьковской области
12:48Повышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в Крыму
12:28На Крым идет грозовой шторм
12:1630 детей погибли в прифронтовой зоне РФ с начала года
11:50Удары по России западным оружием обсудят во вторник главы Минобороны ЕС
11:33В Крыму стало больше продукции из Херсонской области – Россельхознадзор
11:24Аэропорт Элисты возобновил работу
11:18Ливни и смерчи движутся на Кубань
11:02На какую поддержку могут рассчитывать хлеборобы Крыма
10:45В Крыму дешевеют продукты и дорожает аренда
10:34Пригородные поезда в Крыму переходят на летнее расписание
10:22Жителям Евпатории снизят плату за воду из-за аварии на сетях
Лента новостейМолния