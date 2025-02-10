https://crimea.ria.ru/20250210/v-krymu-mnogo-let-proizvodyat-lechebnyy-khleb-po-retseptam-bibleyskikh-vremen-1144061906.html

В Крыму много лет производят лечебный хлеб по рецептам библейских времен

В Крыму много лет производят лечебный хлеб по рецептам библейских времен - РИА Новости Крым, 10.02.2025

В Крыму много лет производят лечебный хлеб по рецептам библейских времен

В Крыму более 20 лет выпекают хлеб по библейским рецептам. Это аналог так называемого эссейского хлеба – лепешек из пророщенных зерен. Небольшое предприятие... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T15:48

2025-02-10T15:48

2025-02-10T15:58

хлеб

производство

производство в крыму

симферопольский район

экономика крыма

денис кратюк

минсельхоз крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0a/1144062195_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_02a426218d3b9763883b4d50e6e88002.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму более 20 лет выпекают хлеб по библейским рецептам. Это аналог так называемого эссейского хлеба – лепешек из пророщенных зерен. Небольшое предприятие расположено в одном из сел Симферопольского района, его продукцию употребляют и знают как крымчане, так и гости полуострова.Директор предприятия Одиссей Пипия рассказывает журналистам, что рецепт необычного хлеба нашел тогда, когда сам был болен и искал способы скорейшего выздоровления.11 наименований продукции небольшой цех производит вот уже много лет. На предприятии работают 38 сотрудников, все—местные жители. Одиссей Пипия говорит, что можно было бы удешевить процесс, поставив автоматические линии, но как быть с людьми?Более того, производство хотят расширять – установить новую линию по производству хлебобулочных изделий из амарантовой муки, тоже произведенной в Крыму, той, которую можно употреблять людям, которым противопоказан глютен. В расширении производства рассчитывают на помощь местного министерства сельского хозяйства Крыма.По словам министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка, малым пекарням в Крыму министерством оказывается преимущественно грантовая поддержка. Полученные от государства деньги тратят в основном на приобретение оборудования, ремонт, очень часто запрашивают средства на автомобили для доставки продукции на точки реализации.Как сказал Кратюк, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, это раньше количество приехавших туристов в Крыму считали по произведенному хлебу, но лет 10 назад ситуация в корне поменялась.Министр прогнозирует, что в дальнейшем спрос на так называемый крафтовый хлеб будет только возрастать.Всего же, по данным Крымстата, за январь-ноябрь 2024 года в Крыму было произведено почти 70 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения и почти 2 тысячи тонн мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экзотика по-крымски: в Сакском районе выращивают сладкие лимоны В Крыму готовы увеличить производство яиц на 15%В Крыму заработал крупный маслоперерабатывающий завод

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хлеб, производство, производство в крыму, симферопольский район, экономика крыма, денис кратюк, минсельхоз крыма