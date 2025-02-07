Шпалы и скамейки из крышек от бутылок: в Крыму работает экологичный завод
В Крыму создают объекты благоустройства городской среды из вторичного пластика
15:29 07.02.2025 (обновлено: 15:41 07.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе городские скамейки и урны изготавливают из переработанного пластика. В ассортименте предприятия также пляжные лежаки, навесы, покрытия пирсов и приствольные решетки для благоустройства городской среды.
Все это сделано из вторсырья – старых строительных мешков, ящиков из-под овощей и даже крышечек от бутылок. К пластмассам присоединяют минеральный композит, песок мелкой фракции и кварцевый агломерат, пигменты. На выходе получают очень долговечные изделия – они устойчивы к воздействиям внешней среды, не выцветают, не теряют внешнего вида, их легко мыть от пыли. В общем, этот материал – лучше, чем дерево, металл и бетон и экономичнее для тех, кто эти изделия эксплуатирует, будь то муниципалитет или же арендаторы пляжей.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИзделия из вторсырья устойчивы к воздействиям внешней среды
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Изделия из вторсырья устойчивы к воздействиям внешней среды
Помимо того, в любое время эти изделия можно переплавить и из этого сырья сделать новые вещи.
"Такая лавочка служит не менее 20 лет. Производство наше перерабатывает сырье 2-4 категории, это полиэтилены, которые используем в обычной среде – пакеты, стрейч-пленку, в которую мы упаковываем нашу еду. Температура плавления не настолько высока, чтобы пакеты выделяли вредные формальдегиды. У нас есть сертификат Роспотребнадзора о безопасности готовых изделий и производства, мы проходили все испытания", - рассказала РИА Новости Крым директор предприятия Алла Нырова.
На разных станках можно изготавливать изделия разной формы и разных качеств: полнотелые изделия без пустот устойчивы к вандализму и незапланированным перемещениям, а пустотелые позволяют снизить конструктивную нагрузку.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа заводе изготавливают изделия разных форм и качеств
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
На заводе изготавливают изделия разных форм и качеств
"Наши конструкции были впервые использованы в поселке Заозерное под Евпаторией на пляжной зоне, в агрессивной среде. Прошел год, с ними ничего не произошло. Мы поставляем свою продукцию в Калининград, Москву, Московскую область и другие регионы России. В Москве сейчас, например, благоустраивают парк Фили и Ворошиловский парк, делают там реконструкцию лестничных маршей при помощи наших материалов", - рассказала Нырова.
Завод имеет возможность работать и по индивидуальным заказам – ведь из такого материала формы навесов или кашпо для цветов могут быть самыми различными, даже фантазийными – все по желанию заказчика. А из-за крепости его же можно использовать для производства в составных элементах комплексов типа "антитеррор", шпал железнодорожных сетей, дренажных решеток и так далее.
"Мы планируем расширить линию, увеличить количество пресс-форм. Также мы хотим стать резидентом индустриального парка в Феодосии – выстроить хороший, большой и просторный цех, в котором могут ужиться все наши направления", - говорит Нырова.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
На производстве перерабатывают пластик и полиэтилен, используемый в быту
1 из 3
На производстве перерабатывают пластик и полиэтилен, используемый в быту
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
К пластмассам присоединяют минеральный композит, песок и кварцевый агломерат
2 из 3
К пластмассам присоединяют минеральный композит, песок и кварцевый агломерат
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
На выходе получают очень долговечные изделия
3 из 3
На выходе получают очень долговечные изделия
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
На производстве перерабатывают пластик и полиэтилен, используемый в быту
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
К пластмассам присоединяют минеральный композит, песок и кварцевый агломерат
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
На выходе получают очень долговечные изделия
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Предприятие также рассматривает возможность воспользоваться мерами поддержки от государства.
"Основные наши меры поддержки – это кредиты под небольшие проценты от крымского Фонда развития промышленности. Фонд за последнее время был декапитализирован фактически на 300 млн, и все желающие предприятия могут получить кредит под небольшие проценты", - добавил начальник управления промышленного комплекса минпромторга Крыма Денис Малтабар.
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