https://crimea.ria.ru/20250207/shpaly-i-skameyki-iz-kryshek-ot-butylok-v-krymu-rabotaet-ekologichnyy-zavod-1143999949.html

Шпалы и скамейки из крышек от бутылок: в Крыму работает экологичный завод

Шпалы и скамейки из крышек от бутылок: в Крыму работает экологичный завод - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Шпалы и скамейки из крышек от бутылок: в Крыму работает экологичный завод

В Симферопольском районе городские скамейки и урны изготавливают из переработанного пластика. В ассортименте предприятия также пляжные лежаки, навесы, покрытия... РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T15:29

2025-02-07T15:29

2025-02-07T15:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе городские скамейки и урны изготавливают из переработанного пластика. В ассортименте предприятия также пляжные лежаки, навесы, покрытия пирсов и приствольные решетки для благоустройства городской среды.Все это сделано из вторсырья – старых строительных мешков, ящиков из-под овощей и даже крышечек от бутылок. К пластмассам присоединяют минеральный композит, песок мелкой фракции и кварцевый агломерат, пигменты. На выходе получают очень долговечные изделия – они устойчивы к воздействиям внешней среды, не выцветают, не теряют внешнего вида, их легко мыть от пыли. В общем, этот материал – лучше, чем дерево, металл и бетон и экономичнее для тех, кто эти изделия эксплуатирует, будь то муниципалитет или же арендаторы пляжей.Помимо того, в любое время эти изделия можно переплавить и из этого сырья сделать новые вещи.На разных станках можно изготавливать изделия разной формы и разных качеств: полнотелые изделия без пустот устойчивы к вандализму и незапланированным перемещениям, а пустотелые позволяют снизить конструктивную нагрузку."Наши конструкции были впервые использованы в поселке Заозерное под Евпаторией на пляжной зоне, в агрессивной среде. Прошел год, с ними ничего не произошло. Мы поставляем свою продукцию в Калининград, Москву, Московскую область и другие регионы России. В Москве сейчас, например, благоустраивают парк Фили и Ворошиловский парк, делают там реконструкцию лестничных маршей при помощи наших материалов", - рассказала Нырова.Завод имеет возможность работать и по индивидуальным заказам – ведь из такого материала формы навесов или кашпо для цветов могут быть самыми различными, даже фантазийными – все по желанию заказчика. А из-за крепости его же можно использовать для производства в составных элементах комплексов типа "антитеррор", шпал железнодорожных сетей, дренажных решеток и так далее.Предприятие также рассматривает возможность воспользоваться мерами поддержки от государства. "Основные наши меры поддержки – это кредиты под небольшие проценты от крымского Фонда развития промышленности. Фонд за последнее время был декапитализирован фактически на 300 млн, и все желающие предприятия могут получить кредит под небольшие проценты", - добавил начальник управления промышленного комплекса минпромторга Крыма Денис Малтабар.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет промышленность Крыма в ближайшие годы: планы и возможностиВ Феодосии откроют новый индустриальный паркИмпортозамещение в действии: комбайнам из США вставляют российские "зубы"

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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