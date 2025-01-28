https://crimea.ria.ru/20250128/ulybayutsya-i-idut-na-popravku-kak-v-krymu-lechat-ranennykh-v-bekhterakh-detey-1143734704.html

Улыбаются и идут на поправку: как в Крыму лечат раненных в Бехтерах детей

Улыбаются и идут на поправку: как в Крыму лечат раненных в Бехтерах детей - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Улыбаются и идут на поправку: как в Крыму лечат раненных в Бехтерах детей

Крымские медики стабилизировали состояние детей, получивших ранения при обстреле ВСУ села Бехтеры Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T13:24

2025-01-28T13:24

2025-01-28T13:24

обстрелы всу

крым

игорь кастюкевич

херсонская область

новости

минздрав крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Крымские медики стабилизировали состояние детей, получивших ранения при обстреле ВСУ села Бехтеры Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич по итогам выезда в медучреждения Крыма, куда были госпитализированы пострадавшие.Он напомнил, что сейчас трое детей проходят лечение в республиканской детской клинической больнице, двое взрослых - в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6."Крымчане сразу отозвались на просьбу забрать к себе тяжелых пациентов из Скадовской больницы. В кратчайшие сроки в симферопольские клиники были перевезены пять наиболее пострадавших. Огромное спасибо всем, кто участвовал и помогал", - отметил Кастюкевич.20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Позже губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших выросло до 27 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детейСтрашные цифры: сколько мирных жителей убили ВСУ в ДонбассеВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, крым, игорь кастюкевич, херсонская область, новости, минздрав крыма