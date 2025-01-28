Улыбаются и идут на поправку: как в Крыму лечат раненных в Бехтерах детей
Крымские медики стабилизировали состояние раненных в Херсонской области детей
© Игорь Кастюкевич Крымские медики стабилизировали состояние раненных в Херсонской области детей
© Игорь Кастюкевич
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Крымские медики стабилизировали состояние детей, получивших ранения при обстреле ВСУ села Бехтеры Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич по итогам выезда в медучреждения Крыма, куда были госпитализированы пострадавшие.
"Девочка Ярослава, которую везли в очень тяжелом состоянии, сейчас стабильна. Были у нее – разговаривает, улыбается, мама рядом с ней. Прогноз врачей благоприятный. Саша, маленький мальчик, тоже значительно лучше себя чувствует. Даша стабильна, идет на поправку. В 6-й больнице лежит Вероника, которая очень переживала из-за травм ног. Прогноз тоже благоприятный", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что сейчас трое детей проходят лечение в республиканской детской клинической больнице, двое взрослых - в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6.
"Крымчане сразу отозвались на просьбу забрать к себе тяжелых пациентов из Скадовской больницы. В кратчайшие сроки в симферопольские клиники были перевезены пять наиболее пострадавших. Огромное спасибо всем, кто участвовал и помогал", - отметил Кастюкевич.
20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.
Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Позже губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших выросло до 27 человек.
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