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Улыбаются и идут на поправку: как в Крыму лечат раненных в Бехтерах детей - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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Улыбаются и идут на поправку: как в Крыму лечат раненных в Бехтерах детей
Улыбаются и идут на поправку: как в Крыму лечат раненных в Бехтерах детей - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Улыбаются и идут на поправку: как в Крыму лечат раненных в Бехтерах детей
Крымские медики стабилизировали состояние детей, получивших ранения при обстреле ВСУ села Бехтеры Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T13:24
2025-01-28T13:24
обстрелы всу
крым
игорь кастюкевич
херсонская область
новости
минздрав крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Крымские медики стабилизировали состояние детей, получивших ранения при обстреле ВСУ села Бехтеры Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич по итогам выезда в медучреждения Крыма, куда были госпитализированы пострадавшие.Он напомнил, что сейчас трое детей проходят лечение в республиканской детской клинической больнице, двое взрослых - в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6."Крымчане сразу отозвались на просьбу забрать к себе тяжелых пациентов из Скадовской больницы. В кратчайшие сроки в симферопольские клиники были перевезены пять наиболее пострадавших. Огромное спасибо всем, кто участвовал и помогал", - отметил Кастюкевич.20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Позже губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших выросло до 27 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке ВСУ на школу детейСтрашные цифры: сколько мирных жителей убили ВСУ в ДонбассеВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек
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обстрелы всу, крым, игорь кастюкевич, херсонская область, новости, минздрав крыма
Улыбаются и идут на поправку: как в Крыму лечат раненных в Бехтерах детей

Крымские медики стабилизировали состояние раненных в Херсонской области детей

13:24 28.01.2025
 
© Игорь Кастюкевич Крымские медики стабилизировали состояние раненных в Херсонской области детей
Крымские медики стабилизировали состояние раненных в Херсонской области детей
© Игорь Кастюкевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Крымские медики стабилизировали состояние детей, получивших ранения при обстреле ВСУ села Бехтеры Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич по итогам выезда в медучреждения Крыма, куда были госпитализированы пострадавшие.
"Девочка Ярослава, которую везли в очень тяжелом состоянии, сейчас стабильна. Были у нее – разговаривает, улыбается, мама рядом с ней. Прогноз врачей благоприятный. Саша, маленький мальчик, тоже значительно лучше себя чувствует. Даша стабильна, идет на поправку. В 6-й больнице лежит Вероника, которая очень переживала из-за травм ног. Прогноз тоже благоприятный", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что сейчас трое детей проходят лечение в республиканской детской клинической больнице, двое взрослых - в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6.
"Крымчане сразу отозвались на просьбу забрать к себе тяжелых пациентов из Скадовской больницы. В кратчайшие сроки в симферопольские клиники были перевезены пять наиболее пострадавших. Огромное спасибо всем, кто участвовал и помогал", - отметил Кастюкевич.
20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.
Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Позже губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших выросло до 27 человек.
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Обстрелы ВСУКрымИгорь КастюкевичХерсонская областьНовостиМинздрав Крыма
 
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