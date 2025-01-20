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ВСУ ударили по школе в Херсонской области – ранены 13 человек
ВСУ ударили по школе в Херсонской области – ранены 13 человек - РИА Новости Крым, 20.01.2025
ВСУ ударили по школе в Херсонской области – ранены 13 человек
Боевики ВСУ нанесли удар по селу Бехтеры в Херсонской области, есть погибшие и пострадавшие,. Двое детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T10:05
2025-01-20T10:05
2025-01-20T10:11
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новости
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всу (вооруженные силы украины)
дети
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по селу Бехтеры в Херсонской области, есть погибшие и пострадавшие,. Двое детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, удары были нанесены утром в понедельник кассетными боеприпасами. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале сообщил, что среди пострадавших в Бехтерах – несколько учеников, директор школы и двое охранников. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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россия, херсонская область, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), дети, происшествия
ВСУ ударили по школе в Херсонской области – ранены 13 человек
На Херсонщине двое детей находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по школе
10:05 20.01.2025 (обновлено: 10:11 20.01.2025)