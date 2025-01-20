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ВСУ ударили по школе в Херсонской области – ранены 13 человек - РИА Новости Крым, 20.01.2025
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ВСУ ударили по школе в Херсонской области – ранены 13 человек
ВСУ ударили по школе в Херсонской области – ранены 13 человек - РИА Новости Крым, 20.01.2025
ВСУ ударили по школе в Херсонской области – ранены 13 человек
Боевики ВСУ нанесли удар по селу Бехтеры в Херсонской области, есть погибшие и пострадавшие,. Двое детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T10:05
2025-01-20T10:11
россия
херсонская область
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
дети
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по селу Бехтеры в Херсонской области, есть погибшие и пострадавшие,. Двое детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, удары были нанесены утром в понедельник кассетными боеприпасами. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале сообщил, что среди пострадавших в Бехтерах – несколько учеников, директор школы и двое охранников. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, херсонская область, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), дети, происшествия
ВСУ ударили по школе в Херсонской области – ранены 13 человек

На Херсонщине двое детей находятся в тяжелом состоянии после удара ВСУ по школе

10:05 20.01.2025 (обновлено: 10:11 20.01.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ обстреляли село Бехтеры Голопристанского муниципального округа
ВСУ обстреляли село Бехтеры Голопристанского муниципального округа
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по селу Бехтеры в Херсонской области, есть погибшие и пострадавшие,. Двое детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, удары были нанесены утром в понедельник кассетными боеприпасами.
"Два прилета произошли рядом со школой, куда дети и учителя направлялись на занятия. В результате пострадали 13 человек, среди них двое детей в тяжелом состоянии. К сожалению, есть и погибшие мирные жители", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале сообщил, что среди пострадавших в Бехтерах – несколько учеников, директор школы и двое охранников. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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РоссияХерсонская областьНовостиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)детиПроисшествия
 
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