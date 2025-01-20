https://crimea.ria.ru/20250120/vsu-udarili-po-shkole-v-khersonskoy-oblasti--postradali-deti---1143491071.html

ВСУ ударили по школе в Херсонской области – ранены 13 человек

ВСУ ударили по школе в Херсонской области – ранены 13 человек - РИА Новости Крым, 20.01.2025

ВСУ ударили по школе в Херсонской области – ранены 13 человек

Боевики ВСУ нанесли удар по селу Бехтеры в Херсонской области, есть погибшие и пострадавшие,. Двое детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T10:05

2025-01-20T10:05

2025-01-20T10:11

россия

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новости

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

дети

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар по селу Бехтеры в Херсонской области, есть погибшие и пострадавшие,. Двое детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, удары были нанесены утром в понедельник кассетными боеприпасами. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале сообщил, что среди пострадавших в Бехтерах – несколько учеников, директор школы и двое охранников. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, херсонская область, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), дети, происшествия