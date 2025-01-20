https://crimea.ria.ru/20250120/dva-cheloveka-pogibli-pri-udare-po-selu-bekhtery-na-khersonschine-1143492773.html

Два человека погибли при ударе по селу Бехтеры на Херсонщине

Два человека погибли при ударе по селу Бехтеры на Херсонщине - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Два человека погибли при ударе по селу Бехтеры на Херсонщине

В результате удара украинских боевиков по селу Бехтеры в Херсонской области Два человека погибли и 17 пострадали, в том числе трое детей, которые сейчас... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T11:37

2025-01-20T11:37

2025-01-20T12:11

херсонская область

обстрелы всу

владимир сальдо

происшествия

новости

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/11/1135014262_0:172:960:712_1920x0_80_0_0_a11fc721670c9745a0931b2b4da8d5f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В результате удара украинских боевиков по селу Бехтеры в Херсонской области Два человека погибли и 17 пострадали, в том числе трое детей, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо.Он также уточнил, что удар был нанесен кассетными реактивными снарядами HIMARS с многоцелевыми суббоеприпасами DPICM.Изначально сообщалось о 13 пострадавших, из них двое детей в тяжелом состоянии. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале сообщил, что среди пострадавших в Бехтерах – несколько учеников, директор школы и двое охранников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек Удары по Украине: поражены промышленные и военные объектыУдар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, владимир сальдо, происшествия, новости, новые регионы россии