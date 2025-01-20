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Два человека погибли при ударе по селу Бехтеры на Херсонщине
Два человека погибли при ударе по селу Бехтеры на Херсонщине - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Два человека погибли при ударе по селу Бехтеры на Херсонщине
В результате удара украинских боевиков по селу Бехтеры в Херсонской области Два человека погибли и 17 пострадали, в том числе трое детей, которые сейчас... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T11:37
2025-01-20T11:37
2025-01-20T12:11
херсонская область
обстрелы всу
владимир сальдо
происшествия
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В результате удара украинских боевиков по селу Бехтеры в Херсонской области Два человека погибли и 17 пострадали, в том числе трое детей, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо.Он также уточнил, что удар был нанесен кассетными реактивными снарядами HIMARS с многоцелевыми суббоеприпасами DPICM.Изначально сообщалось о 13 пострадавших, из них двое детей в тяжелом состоянии. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале сообщил, что среди пострадавших в Бехтерах – несколько учеников, директор школы и двое охранников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек Удары по Украине: поражены промышленные и военные объектыУдар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, владимир сальдо, происшествия, новости, новые регионы россии
Два человека погибли при ударе по селу Бехтеры на Херсонщине
Два человека погибли и 17 пострадали при ударе ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области
11:37 20.01.2025 (обновлено: 12:11 20.01.2025)