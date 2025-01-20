https://crimea.ria.ru/20250120/vsu-nanesli-udar-vozle-bolnitsy-v-gorlovke---raneny-vosem-chelovek-1143492113.html
ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек
ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек - РИА Новости Крым, 20.01.2025
ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек
Восемь человек ранены в результате артобстрела ВСУ территории Горловки. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T11:01
2025-01-20T11:01
2025-01-20T11:04
россия
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
происшествия
владимир сальдо
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Восемь человек ранены в результате артобстрела ВСУ территории Горловки. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В числе раненых, по его данным, семеро женщин в возрасте от 42 до 77 лет, а также 42-летний мужчина. Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.Также повреждены два жилых дома, дворец культуры, коммунальное предприятие. Сгорели два автомобиля.ВСУ продолжают регулярно атаковать мирные города России. 20 января украинские боевики нанесли удар по селу Бехтеры в Херсонской области, есть погибшие и пострадавшие. Ранены 13 человек, двое детей находятся в тяжелом состоянии, сообщал губернатор Владимир Сальдо. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской областиУдар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены троеВ Херсонской области усилят систему ПВО
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РИА Новости Крым
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россия, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек
Пушилин: при ударе ВСУ рядом с больницей в Горловке ранены восемь человек
11:01 20.01.2025 (обновлено: 11:04 20.01.2025)