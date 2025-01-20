https://crimea.ria.ru/20250120/vsu-nanesli-udar-vozle-bolnitsy-v-gorlovke---raneny-vosem-chelovek-1143492113.html

ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек

ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек - РИА Новости Крым, 20.01.2025

ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек

Восемь человек ранены в результате артобстрела ВСУ территории Горловки. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T11:01

2025-01-20T11:01

2025-01-20T11:04

россия

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

происшествия

владимир сальдо

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Восемь человек ранены в результате артобстрела ВСУ территории Горловки. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В числе раненых, по его данным, семеро женщин в возрасте от 42 до 77 лет, а также 42-летний мужчина. Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.Также повреждены два жилых дома, дворец культуры, коммунальное предприятие. Сгорели два автомобиля.ВСУ продолжают регулярно атаковать мирные города России. 20 января украинские боевики нанесли удар по селу Бехтеры в Херсонской области, есть погибшие и пострадавшие. Ранены 13 человек, двое детей находятся в тяжелом состоянии, сообщал губернатор Владимир Сальдо. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили "кассеты" на село в Херсонской областиУдар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены троеВ Херсонской области усилят систему ПВО

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)