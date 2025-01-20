Рейтинг@Mail.ru
Число раненных при ударе ВСУ по школе в Херсонской области выросло до 25 - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250120/chislo-ranenykh-pri-udare-vsu-po-shkole-v-khersonskoy-oblasti-vyroslo-do-25-1143497913.html
Число раненных при ударе ВСУ по школе в Херсонской области выросло до 25
Число раненных при ударе ВСУ по школе в Херсонской области выросло до 25 - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Число раненных при ударе ВСУ по школе в Херсонской области выросло до 25
Число пострадавших при ударе ВСУ по пришкольной территории в селе Бехтеры Херсонской области увеличилось до 25, среди них четверо детей. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T14:23
2025-01-20T14:28
ск рф (следственный комитет российской федерации)
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/14/1143497800_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_85d700f23e2f61d81c0fd3c5ae455616.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших при ударе ВСУ по пришкольной территории в селе Бехтеры Херсонской области увеличилось до 25, среди них четверо детей. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.По данному факту СК России возбудил уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц" и "умышленное повреждение имущества".Следствие устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления.Ранее сообщалось, что в результате удара боевиков ВСУ по пришкольной территории в селе Бехтеры два человека погибли и 17 пострадали.По данным пресс-службы губернатора, трое детей находятся в тяжелом состоянииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек Удары по Украине: поражены промышленные и военные объектыУдар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/14/1143497800_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_26462af63a93323579b38b03dfb9e2aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости
Число раненных при ударе ВСУ по школе в Херсонской области выросло до 25

Количество пострадавших при обстреле школы в Бехтерах на Херсонщине увеличилось до 25

14:23 20.01.2025 (обновлено: 14:28 20.01.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрел села Бехтеры Херсонской области
Обстрел села Бехтеры Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших при ударе ВСУ по пришкольной территории в селе Бехтеры Херсонской области увеличилось до 25, среди них четверо детей. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Утром 20 января вооруженные формирования Украины произвели массированный обстрел двумя кассетными боеприпасами территории, прилегающей к школе в селе Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области. В результате произошедшего пострадали не менее 25 мирных жителей, в их числе четверо несовершеннолетних", - сказала она.
По данному факту СК России возбудил уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц" и "умышленное повреждение имущества".
Следствие устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления.
Ранее сообщалось, что в результате удара боевиков ВСУ по пришкольной территории в селе Бехтеры два человека погибли и 17 пострадали.
По данным пресс-службы губернатора, трое детей находятся в тяжелом состоянии
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек
Удары по Украине: поражены промышленные и военные объекты
Удар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:41Освобождение Курской области - ВСУ в провальных атаках теряет боевиков
15:33В Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВО
15:25Шесть планет взойдут над Крымом: когда смотреть большой небесный парад
15:11ВТБ за полгода выдал более 1 млрд рублей на покупку недвижимости в Крыму
15:10Тяжелораненных при обстреле школы в Бехтерах доставят в Крым – Сальдо
15:02Выборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"
14:34Елки в Крыму перерабатывают в мульчу и гидролаты
14:23Число раненных при ударе ВСУ по школе в Херсонской области выросло до 25
14:16В машине Гоши Куценко нашли труп женщины
13:59В школе Керчи у учеников выявили микоплазменную пневмонию
13:48Открытая в 2024 году комета ATLAS безвозвратно погибла
13:29Новости СВО: украинские войска потеряли 1400 боевиков за сутки
13:17Стало плохо в горах: в Крыму спасли туриста
12:56В Крыму чиновница получила взятку ремонтом и мебелью
12:47В Севастополе перекрыт рейд
12:20Воевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене
12:12Армия России освободила два населенных пункта в Донбассе
12:10Взятки на 36 млн рублей: завершено следствие по делу генерала Шамарина
12:06Выброс мазута в Севастополе – мешки с пляжей поднимают кранами
11:52В Севастополе собаки напали на ребенка - дело контролирует Бастрыкин
Лента новостейМолния