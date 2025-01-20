https://crimea.ria.ru/20250120/chislo-ranenykh-pri-udare-vsu-po-shkole-v-khersonskoy-oblasti-vyroslo-do-25-1143497913.html

Число раненных при ударе ВСУ по школе в Херсонской области выросло до 25

Число раненных при ударе ВСУ по школе в Херсонской области выросло до 25 - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Число раненных при ударе ВСУ по школе в Херсонской области выросло до 25

Число пострадавших при ударе ВСУ по пришкольной территории в селе Бехтеры Херсонской области увеличилось до 25, среди них четверо детей. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T14:23

2025-01-20T14:23

2025-01-20T14:28

ск рф (следственный комитет российской федерации)

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Число пострадавших при ударе ВСУ по пришкольной территории в селе Бехтеры Херсонской области увеличилось до 25, среди них четверо детей. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.По данному факту СК России возбудил уголовное дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц" и "умышленное повреждение имущества".Следствие устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления.Ранее сообщалось, что в результате удара боевиков ВСУ по пришкольной территории в селе Бехтеры два человека погибли и 17 пострадали.По данным пресс-службы губернатора, трое детей находятся в тяжелом состоянииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек Удары по Украине: поражены промышленные и военные объектыУдар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое

херсонская область

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, новости