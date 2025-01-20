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Удары по Украине: поражены промышленные и военные объекты
Удары по Украине: поражены промышленные и военные объекты - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Удары по Украине: поражены промышленные и военные объекты
В различных регионах Украины в ночь на понедельник прогремели взрывы, поражены промышленные, военные и инфраструктурные объекты. Об этом сообщают СМИ и местные... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T10:01
2025-01-20T10:01
2025-01-20T10:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В различных регионах Украины в ночь на понедельник прогремели взрывы, поражены промышленные, военные и инфраструктурные объекты. Об этом сообщают СМИ и местные власти.По данным мониторинговых каналов, взрывы гремели в Днепропетровской области, Харькове, Чернигове, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях, подконтрольном киевскому режиму Запорожье.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о поражении объектов инфраструктуры, также не уточнив, о каких именно объектах идет речь.РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева сообщает, что был нанесен по месту дислокации ВСУ на восточной окраине Сум. По предварительным данным, 18 военных уничтожены, около 30 ранены.Кроме того, по его словам, был нанесен удар по городу Богодухову в Харьковской области, где подразделения ВСУ концентрируются перед отправкой на передовую.Мощные взрывы с последующей детонацией прогремели и в городе Шостка. Целями были также полевой аэродром Михайловка, откуда запускают беспилотники, и железнодорожная станция Басы, где заметили артиллеристов с грузовиками и тяжелую технику.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: поражены объекты энергетикиАрмия России ударила по ключевым газо- и энергетическим объектам УкраиныУдары по Украине: где разрушены военные объект
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, удары по украине, новости, новости сво, днепропетровская область, запорожская область, харьковская область
Удары по Украине: поражены промышленные и военные объекты
На Украине в результате ударов поражены промышленные и военные объекты
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В различных регионах Украины в ночь на понедельник прогремели взрывы, поражены промышленные, военные и инфраструктурные объекты. Об этом сообщают СМИ и местные власти.
По данным мониторинговых каналов, взрывы гремели в Днепропетровской области, Харькове, Чернигове, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях, подконтрольном киевскому режиму Запорожье.
Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации, в результате взрыва повреждено промышленное предприятие. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о поражении объектов инфраструктуры, также не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева сообщает, что был нанесен по месту дислокации ВСУ на восточной окраине Сум. По предварительным данным, 18 военных уничтожены, около 30 ранены.
Кроме того, по его словам, был нанесен удар по городу Богодухову в Харьковской области, где подразделения ВСУ концентрируются перед отправкой на передовую.
Мощные взрывы с последующей детонацией прогремели и в городе Шостка. Целями были также полевой аэродром Михайловка, откуда запускают беспилотники, и железнодорожная станция Басы, где заметили артиллеристов с грузовиками и тяжелую технику.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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