https://crimea.ria.ru/20250121/chislo-ranenykh-pri-atake-shkoly-v-bekhterakh--vyroslo-do-27-chelovek-1143539320.html

Число раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человек

Число раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человек - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Число раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человек

Количество раненных при артиллерийском ударе ВСУ по селу Бехтеры выросло до 27 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T16:56

2025-01-21T16:56

2025-01-21T16:57

херсонская область

происшествия

обстрелы всу

владимир сальдо

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Количество раненных при артиллерийском ударе ВСУ по селу Бехтеры выросло до 27 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.На данный момент работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов в Бехтерах завершены, добавил Сальдо.20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек Атака дронов на Воронежскую область: горит нефтебазаВосемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА

херсонская область

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, новые регионы россии, новости