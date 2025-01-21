https://crimea.ria.ru/20250121/chislo-ranenykh-pri-atake-shkoly-v-bekhterakh--vyroslo-do-27-chelovek-1143539320.html
Число раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человек
Число раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человек - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Число раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человек
Количество раненных при артиллерийском ударе ВСУ по селу Бехтеры выросло до 27 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T16:56
2025-01-21T16:56
2025-01-21T16:57
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
владимир сальдо
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1d/1138450772_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_a4c99ede59e649eadf895693a39a1d10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Количество раненных при артиллерийском ударе ВСУ по селу Бехтеры выросло до 27 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.На данный момент работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов в Бехтерах завершены, добавил Сальдо.20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек Атака дронов на Воронежскую область: горит нефтебазаВосемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1d/1138450772_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_6b5b7980682b2d4b396f774830ead552.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, новые регионы россии, новости
Число раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человек
До 27 человек выросло число раненных при атаке ВСУ на школу в Бехтерах – Сальдо
16:56 21.01.2025 (обновлено: 16:57 21.01.2025)