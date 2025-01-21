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Число раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человек - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Число раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человек
Число раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человек - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Число раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человек
Количество раненных при артиллерийском ударе ВСУ по селу Бехтеры выросло до 27 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T16:56
2025-01-21T16:57
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
владимир сальдо
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Количество раненных при артиллерийском ударе ВСУ по селу Бехтеры выросло до 27 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.На данный момент работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов в Бехтерах завершены, добавил Сальдо.20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек Атака дронов на Воронежскую область: горит нефтебазаВосемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, новые регионы россии, новости
Число раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человек

До 27 человек выросло число раненных при атаке ВСУ на школу в Бехтерах – Сальдо

16:56 21.01.2025 (обновлено: 16:57 21.01.2025)
 
© РИА НовостиВ больнице
В больнице - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Количество раненных при артиллерийском ударе ВСУ по селу Бехтеры выросло до 27 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Всего при обстреле пострадало 27 человек, в том числе четверо детей в возрасте от 7 до 17 лет. На сегодняшний день два человека, пострадавших при варварском обстреле Бехтер 20 января, переправлены в медучреждения Крыма, где им оказывают высококвалифицированную помощь", - написал он.

На данный момент работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов в Бехтерах завершены, добавил Сальдо.
20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.
Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.
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Херсонская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВладимир СальдоНовые регионы РоссииНовости
 
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