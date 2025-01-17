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В Крыму пострадавших от мазута птиц могут выпустить во внутренние водоемы

В Крыму пострадавших от мазута птиц могут выпустить во внутренние водоемы - РИА Новости Крым, 17.01.2025

В Крыму пострадавших от мазута птиц могут выпустить во внутренние водоемы

Пострадавшие от ЧС с выбросом мазута в Керченском проливе птицы после успешной реабилитации могут быть выпущены во внутренние водоемы Крыма. Специалисты сейчас... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T12:45

2025-01-17T12:45

2025-01-17T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Пострадавшие от ЧС с выбросом мазута в Керченском проливе птицы после успешной реабилитации могут быть выпущены во внутренние водоемы Крыма. Специалисты сейчас рассматривают разные варианты в центральной части полуострова, рассказал РИА Новости Крым научный сотрудник ФГБУ "Заповедный Крым", биолог Игорь Сикорский.Водоемы, куда можно выпустить птиц, должны обладать достаточной кормовой базой. Специалисты оценивают разные водоемы в Сакском и Белогорском районах полуострова, но это сейчас не самое важное, подчеркнул Игорь Сикорский."Стратегия, как поступать с птицей, определяется сегодня только ее состоянием. Если птица может плавать и вести себя так, как она ведет и охотится в природе, только тогда есть смысл выпускать. Но сейчас ей надо дать возможность восстановиться, пройти зимнюю линьку, и только после этого решать другие вопросы", - отметил специалист.Как грамотно оказать первую помощь птицеПтицу, испачканную мазутом, прежде всего надо суметь грамотно поймать. Поэтому представители власти рекомендуют при обнаружении такой особи не ловить ее самостоятельно, а обратиться в центры спасения птиц, которые сегодня развернуты уже во всех приморских городах Крыма. Телефоны таких центров указаны на официальных страницах местных администраций. Следует помнить о том, что мазут токсичен и даже канцерогенен, поэтому при обращении с ним надо пользоваться респиратором и другими защитными средствами.Если птица является краснокнижной, то на ее изъятие из природной среды требуется разрешение природоохранных органов, подчеркнул Игорь Сикорский. Кроме того, если птица испачкана мазутом незначительно, способна летать, плавать, охотиться и не подпускает к себе человека – ее ловить не стоит.После отлова пернатые пациенты попадают в региональные штабы, где волонтеры их отмывают, при необходимости выпаивают сорбентами, кормят. Перед всеми этими процедурами птицу должен осмотреть ветеринар."Потом ее надо обязательно согревать грелкой или лампой инфракрасной, и это надо делать осторожно, потому что может быть ожог. Смывать мазут надо очень аккуратно, потому что кожа у птицы очень нежная", - говорит эксперт.После всех процедур пернатых надо оставить в теплом месте и дать им успокоиться, потому что они переживают сильный стресс. Далее из региональных штабов уже вымытых и высушенных птиц доставляют в парк львов "Тайган", который стал главным центром реабилитации птиц в Крыму. Биолог также предупреждает, что недопустимо транспортировать несколько особей птиц в одной коробке, и тем более нежелательно перевозить совместно разные биологические виды пернатых.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что на сопредельной с парком львов территории построят специальные модульные вольеры для содержания и реабилитации пострадавших от разлива мазута в Черном море птиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтерыВ шести районах Крыма выявили 16 выбросов мазутаВ море у Евпатории обнаружили новые пятна мазута

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