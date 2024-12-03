https://crimea.ria.ru/20241203/voennoe-polozhenie-v-yuzhnoy-koree-i-asteroid-nad-yakutiey-glavnoe-za-den-1142352426.html

Военное положение в Южной Корее и астероид над Якутией: главное за день

Военное положение в Южной Корее и астероид над Якутией: главное за день - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Военное положение в Южной Корее и астероид над Якутией: главное за день

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявили в стране военное положение. Глава России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T22:56

2024-12-03T22:56

2024-12-03T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявили в стране военное положение. Глава России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обстановку в Сирии. Киев выдвинул требования по гарантиям безопасности. В России онкобольные смогут получить вакцину от рака уже в следующем году. В Крыму национализированный центр отдали под реабилитацию ветеранов СВО. Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация в Южной КорееВо вторник президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение. Это необходимо для "защиты либеральной демократии от угрозы смена режима в Республике Корея антигосударственными силами, ведущими тайную агитацию внутри республики".Уже к вечеру войска командования военным положением проникли в здание парламента, где депутаты проголосовали за отмену военного положения.Путин и Эрдоган обсудили обострение в СирииСитуацию в Сирии обсудили в телефонном разговоре лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.Путин акцентировал внимание на необходимости скорейшего прекращения террористической агрессии против Сирийского государства со стороны радикальных группировок и оказании всемерной поддержки усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка, в частности, с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе.Путин поручил развивать спорт в РоссииСоздать национальный центр спорта, запустить программу "Земский тренер" с 2025 года и сделать массовый спорт доступным для россиян. Эти и ряд других поручений президент России Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта правительству Российской Федерации.По его поручению будут внесены изменения в законодательство для совершенствования системы управления в области физической культуры и спорта на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.В России начнут прививать от ракаНовая вакцина от рака российского производства показала свою эффективность, ее начнут применять осенью 2025 года. Сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Киев не признает альтернатив НАТОМИД Украины заявил об отказе Киева от альтернативных членству в НАТО гарантий безопасности. Соответствующую информацию внешнеполитическое ведомство страны распространило во вторник.При этом, по мнению политолога Дмитрия Журавлева, киевский режим понимает тщетность собственных требований о включении Украины в НАТО во время конфликта и поэтому идет на шантаж ядерным оружием. Однако идея Запада ни в том, чтобы воевать за Украину, а ровно наоборот – чтобы Украина воевала за интересы ЗападаРеабилитация ветеранов СВО в КрымуБольше 60 участников спецоперации с инвалидностью в 2025 году пройдут медицинскую реабилитацию на базе центра спорта "Эволюция" в Евпатории – бывшего Национального центра паралимпийской и олимпийской подготовки и реабилитации инвалидов "Украина", национализированного властями Крыма. Об этом сообщила замминистра труда и соцзащиты республики Елена Лось."Разработана программа реабилитации для ребят. Со следующего года стартует региональная программа, в течение 2025 года у нас пройдут 21-дневный курс реабилитации 64 участника СВО", – сказала замминистра.Астероид пролетел над ЯкутиейАстероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии вечером во вторник, 3 декабря. Об этом сообщили в Главке МЧС России по республике.По информации чрезвычайного ведомства, кометоподобный хвост и вспышки в небе могли увидеть жители Олекминского и Ленского районов.Как писало издание Newsweek со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), на этой неделе вблизи Земли должны пролететь два потенциально опасных астероида 2007 JX2 и 2020 XR, предположительно их диаметр от 290 до 700 метров.По словам научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Сергея Назарова, астероиды такого размера пролетают мимо Земли регулярно и их приведет к уничтожению человеческой цивилизации, однако может быть чревато локальными региональными катастрофами.

https://crimea.ria.ru/20241203/na-zapade-kryma-nochyu-budet-gromko--prichina-1142350012.html

https://crimea.ria.ru/20241203/sukhoputnyy-koridor-v-krym-i-azovskoe-koltso-kak-idut-raboty-1142331037.html

https://crimea.ria.ru/20241203/krymchanin-peredaval-spetssluzhbam-kieva-dannye-o-fsb--delo-peredano-v-sud-1142347032.html

https://crimea.ria.ru/20241203/pischa-dukhovnaya-i-telesnaya-kak-krymskie-pisateli-pomogayut-frontu-1142296555.html

https://crimea.ria.ru/20241203/yabloko-ot-yabloni-v-krymu-vysazhivayut-molodye-sady-1142342250.html

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