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Главные новости Крыма: 28 октября - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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Главные новости Крыма: 28 октября
Главные новости Крыма: 28 октября - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Главные новости Крыма: 28 октября
Упрощенный порядок оформления земельных участков в Крыму могут продлить до 2030 года. Крымские правоохранители возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T21:43
2024-10-28T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Упрощенный порядок оформления земельных участков в Крыму могут продлить до 2030 года. Крымские правоохранители возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с гибелью троих подростков. В селе под Алуштой перекроют дорогу и эвакуируют местное население из-за учений. В Кировском районе полуострова переизбрали главу администрации. 200 мастеров создавали мозаику Владимирского собора в Херсонесе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Оформить землю в Крыму по упрощенной схемеПродление срока полномочий властей Крыма и Севастополя по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений позволит крымчанам оформлять земельные участки в упрощенном порядке еще в течение двух лет. При необходимости Крым будет просить продления срока упрощенного порядка оформления земли до 2030 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы Российской Федерации, первый зампредседателя комитета ГД по финансовому рынку Константин Бахарев."Пока нам согласовали срок до 1 января 2027 года. Хотя изначально мы просили больший – до 1 января 2030 года, потому что на этот период согласована программа Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Но, возможно, мы будем выходить с инициативой, и уже в новом созыве Госдумы, который будет работать с осени 2026 года, будем просить продления до 2030 года", – сказал депутат.Уголовное дело по факту гибели троих подростков в ДТПВ Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели троих подростков в ДТП в Нижнегорском районе, сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.Трагедия произошла накануне поздно вечером на дороге Нижнегорский – Белогорск. Водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал.Под Алуштой пройдут антитеррористические ученияВ алуштинском селе Малореченское пройдут антитеррористические учения, в связи с чем перекроют дорогу на Судак и эвакуируют население. Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на местный отдел полиции, учения проведут в пятницу."1 ноября c 9 до 20 часов на территории населенного пункта Малореченское будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия с применением средств имитации и холостой стрельбы. В ходе проведения учебных мероприятий будут слышны звуки выстрелов и взрывов", – сказанов тексте сообщения.В Кировском районе переизбрали главу администрацииГлавой администрации Кировского района Крыма избрана Елена Янчукова, которая занимает этот пост с 2017 года. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в понедельник, сообщили РИА Новости Крым в администрации.В конкурсе участвовали три кандидата – Елена Янчукова, ее заместитель, главный архитектор района Анатолий Сычев, и начальник отдела образования, науки, молодежи и спорта администрации Ирина Тигиева.Российская мозаика для Владимирского собора в ХерсонесеНад мозаичным убранством отреставрированного Свято-Владимирского собора в Херсонесе единовременно работали свыше 200 художников – им предстояло уложить в цельные картины до 100 миллионов отдельных кусочков смальты. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал заслуженный художник России Михаил Леонтьев.Мозаики для собора создавались в одной из мозаичных мастерских в Москве. Они полностью сделаны из отечественной смальты, которая запекалась специально для этого проекта.
https://crimea.ria.ru/20241028/rospotrebnadzor-fiksiruet-novye-sluchai-koronavirusa-v-krymu-1141412298.html
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https://crimea.ria.ru/20241028/v-sevastopole-vspominayut-novorossiysk--linkor-zatonul-69-let-nazad-1141402265.html
https://crimea.ria.ru/20241028/krymskie-teatry-soydutsya-v-finalnom-improvizatsionnom-batle-1141403901.html
https://crimea.ria.ru/20241028/v-novom-khersonese-oprovergli-slukhi-o-zamerzshikh-popugayakh-1141412399.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым
Главные новости Крыма: 28 октября

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 28 октября

21:43 28.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Упрощенный порядок оформления земельных участков в Крыму могут продлить до 2030 года. Крымские правоохранители возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с гибелью троих подростков. В селе под Алуштой перекроют дорогу и эвакуируют местное население из-за учений. В Кировском районе полуострова переизбрали главу администрации. 200 мастеров создавали мозаику Владимирского собора в Херсонесе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Оформить землю в Крыму по упрощенной схеме

Продление срока полномочий властей Крыма и Севастополя по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений позволит крымчанам оформлять земельные участки в упрощенном порядке еще в течение двух лет. При необходимости Крым будет просить продления срока упрощенного порядка оформления земли до 2030 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы Российской Федерации, первый зампредседателя комитета ГД по финансовому рынку Константин Бахарев.
"Пока нам согласовали срок до 1 января 2027 года. Хотя изначально мы просили больший – до 1 января 2030 года, потому что на этот период согласована программа Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Но, возможно, мы будем выходить с инициативой, и уже в новом созыве Госдумы, который будет работать с осени 2026 года, будем просить продления до 2030 года", – сказал депутат.
Медицинский работник проводит осмотр пациента - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
19:31
Роспотребнадзор фиксирует новые случаи коронавируса в Крыму

Уголовное дело по факту гибели троих подростков в ДТП

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели троих подростков в ДТП в Нижнегорском районе, сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.
Трагедия произошла накануне поздно вечером на дороге Нижнегорский – Белогорск. Водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
17:42
В Верховном суде Крыма вынесен приговор двум друзьям за убийство товарища

Под Алуштой пройдут антитеррористические учения

В алуштинском селе Малореченское пройдут антитеррористические учения, в связи с чем перекроют дорогу на Судак и эвакуируют население. Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на местный отдел полиции, учения проведут в пятницу.
"1 ноября c 9 до 20 часов на территории населенного пункта Малореченское будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия с применением средств имитации и холостой стрельбы. В ходе проведения учебных мероприятий будут слышны звуки выстрелов и взрывов", – сказанов тексте сообщения.
Знак в память о гибели линкора Новороссийск
14:29Фотоленты
В Севастополе вспоминают "Новороссийск" – линкор затонул 69 лет назадТраурные мероприятия в память о гибели линкора "Новороссийск", затонувшего 69 лет назад в Севастопольской бухте, прошли в городе-герое.

В Кировском районе переизбрали главу администрации

Главой администрации Кировского района Крыма избрана Елена Янчукова, которая занимает этот пост с 2017 года. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в понедельник, сообщили РИА Новости Крым в администрации.
В конкурсе участвовали три кандидата – Елена Янчукова, ее заместитель, главный архитектор района Анатолий Сычев, и начальник отдела образования, науки, молодежи и спорта администрации Ирина Тигиева.
Крымский академический русский драматический театр имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
19:10
Крымские театры сойдутся в финальном "Импровизационном батле"

Российская мозаика для Владимирского собора в Херсонесе

Над мозаичным убранством отреставрированного Свято-Владимирского собора в Херсонесе единовременно работали свыше 200 художников – им предстояло уложить в цельные картины до 100 миллионов отдельных кусочков смальты. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал заслуженный художник России Михаил Леонтьев.
Мозаики для собора создавались в одной из мозаичных мастерских в Москве. Они полностью сделаны из отечественной смальты, которая запекалась специально для этого проекта.
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
18:52
В Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаях
 
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22:30Главное за день: 28 октября
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20:11ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
19:51Что означают слова главы офиса Зеленского о "границах 2022 года" – мнение
19:31Роспотребнадзор фиксирует новые случаи коронавируса в Крыму
19:10Крымские театры сойдутся в финальном "Импровизационном батле"
18:52В Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаях
18:30Упрощенный порядок оформления земли в Крыму могут продлить до 2030 года
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