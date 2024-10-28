https://crimea.ria.ru/20241028/glavnye-novosti-kryma-28-oktyabrya-1141413937.html

Главные новости Крыма: 28 октября

Главные новости Крыма: 28 октября - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Главные новости Крыма: 28 октября

Упрощенный порядок оформления земельных участков в Крыму могут продлить до 2030 года. Крымские правоохранители возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T21:43

2024-10-28T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Упрощенный порядок оформления земельных участков в Крыму могут продлить до 2030 года. Крымские правоохранители возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с гибелью троих подростков. В селе под Алуштой перекроют дорогу и эвакуируют местное население из-за учений. В Кировском районе полуострова переизбрали главу администрации. 200 мастеров создавали мозаику Владимирского собора в Херсонесе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Оформить землю в Крыму по упрощенной схемеПродление срока полномочий властей Крыма и Севастополя по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений позволит крымчанам оформлять земельные участки в упрощенном порядке еще в течение двух лет. При необходимости Крым будет просить продления срока упрощенного порядка оформления земли до 2030 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы Российской Федерации, первый зампредседателя комитета ГД по финансовому рынку Константин Бахарев."Пока нам согласовали срок до 1 января 2027 года. Хотя изначально мы просили больший – до 1 января 2030 года, потому что на этот период согласована программа Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Но, возможно, мы будем выходить с инициативой, и уже в новом созыве Госдумы, который будет работать с осени 2026 года, будем просить продления до 2030 года", – сказал депутат.Уголовное дело по факту гибели троих подростков в ДТПВ Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели троих подростков в ДТП в Нижнегорском районе, сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.Трагедия произошла накануне поздно вечером на дороге Нижнегорский – Белогорск. Водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал.Под Алуштой пройдут антитеррористические ученияВ алуштинском селе Малореченское пройдут антитеррористические учения, в связи с чем перекроют дорогу на Судак и эвакуируют население. Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на местный отдел полиции, учения проведут в пятницу."1 ноября c 9 до 20 часов на территории населенного пункта Малореченское будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия с применением средств имитации и холостой стрельбы. В ходе проведения учебных мероприятий будут слышны звуки выстрелов и взрывов", – сказанов тексте сообщения.В Кировском районе переизбрали главу администрацииГлавой администрации Кировского района Крыма избрана Елена Янчукова, которая занимает этот пост с 2017 года. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в понедельник, сообщили РИА Новости Крым в администрации.В конкурсе участвовали три кандидата – Елена Янчукова, ее заместитель, главный архитектор района Анатолий Сычев, и начальник отдела образования, науки, молодежи и спорта администрации Ирина Тигиева.Российская мозаика для Владимирского собора в ХерсонесеНад мозаичным убранством отреставрированного Свято-Владимирского собора в Херсонесе единовременно работали свыше 200 художников – им предстояло уложить в цельные картины до 100 миллионов отдельных кусочков смальты. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал заслуженный художник России Михаил Леонтьев.Мозаики для собора создавались в одной из мозаичных мастерских в Москве. Они полностью сделаны из отечественной смальты, которая запекалась специально для этого проекта.

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https://crimea.ria.ru/20241028/v-verkhovnom-sude-kryma-vynesen-prigovor-dvum-druzyam-za-ubiystvo-tovarischa-1141412052.html

https://crimea.ria.ru/20241028/v-sevastopole-vspominayut-novorossiysk--linkor-zatonul-69-let-nazad-1141402265.html

https://crimea.ria.ru/20241028/krymskie-teatry-soydutsya-v-finalnom-improvizatsionnom-batle-1141403901.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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