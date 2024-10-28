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Главное за день: 28 октября

Главное за день: 28 октября - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Главное за день: 28 октября

Диверсанты попытались прорваться через границу Брянской области, на теле одного из боевиков обнаружили татуировку рейнджеров спецназа США. ФСБ изъяла сотни... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Диверсанты попытались прорваться через границу Брянской области, на теле одного из боевиков обнаружили татуировку рейнджеров спецназа США. ФСБ изъяла сотни единицы оружия у подпольных оружейников в Севастополе и других регионах России. Чиновника Минобороны РФ обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Президент России Владимир Путин продлил срок пребывания на службе главы СК Александра Бастрыкина. Украинские власти заблокировали на своей территории канал RT.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Брянской области при попытке пересечения границы ликвидирована ДРГПопытка вторжения диверсионно-разведывательной группы отражена на границе Брянской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ."Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии 27 октября пресечена попытка нарушения Государственной границы России в Климовском районе диверсионно-разведывательной группой", – сказано в тексте сообщения.Также уточняется, что на теле одного из боевиков, который был ликвидирован при попытке вторгнуться в Брянскую область, обнаружена татуировка элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведполка спецназначения Сухопутных войск США.ФСБ накрыла подпольных оружейниковРоссийские силовики в августе-сентябре пресекли деятельность подпольных оружейников в 39 регионах, в том числе в Севастополе. Изъяты более 300 единиц оружия и 290 килограммов взрывчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ."ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 124 жителей из 39 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", – сказано в сообщении.Чиновника от Минобороны РФ обвиняют во взяточничествеУголовное дело о 10-милионной взятке открыто в отношении экс-руководителя управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерала-майора Александра Оглоблина, сообщает пресс-служба Следкома России."По версии следствия, в 2016-2021 годах Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку в размере более 10 миллионов рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России", – сказано в сообщении.Бастрыкин остается на службеПрезидент России Владимир Путин продлил срок службы председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина до августа 2025 года."Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", – говорится в документе на портале официального опубликования правовых актов.На Украине заблокировали канал RTКанал RT больше недоступен на территории Украины. О блокировке в понедельник сообщает редакция RT."Telegram заблокировал на Украине канал RT за "нарушение местного законодательства". Что именно нарушено, не уточняется", – сообщили в редакции.

https://crimea.ria.ru/20241028/chto-oznachayut-slova-glavy-ofisa-zelenskogo-o-granitsakh-2022-goda--mnenie-1141410003.html

https://crimea.ria.ru/20241028/prosche-grabit-dlya-chego-na-ukraine-vytravlivayut-pamyat-o-voyne-1141408117.html

https://crimea.ria.ru/20241028/ubiystvo-taksistki-i-volneniya-v-korkino-polpred-zhoga-sdelal-zayavlenie-1141400236.html

https://crimea.ria.ru/20241028/bastrykin-velel-razobratsya-s-otsutstviem-kapremonta-vetkhogo-doma-v-krymu-1141391226.html

https://crimea.ria.ru/20241028/putin-ekonomika-rossii-prodolzhaet-rasti--vvp-pribavil-42-protsenta-1141405474.html

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