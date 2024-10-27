https://crimea.ria.ru/20241027/dvoe-iz-chetyrekh-sbezhavshikh-v-zabaykale-osuzhdennykh-zaderzhany-1141384380.html
Двое из четырех сбежавших в Забайкалье осужденных задержаны
Двое из четырех сбежавших в Забайкалье осужденных задержаны - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Двое из четырех сбежавших в Забайкалье осужденных задержаны
Двое из четверых сбежавших из исправительного центра в Забайкальском крае задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T17:59
2024-10-27T17:59
2024-10-27T17:59
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амурская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Двое из четверых сбежавших из исправительного центра в Забайкальском крае задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.Четверо заключенных пропали из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края 26 октября. В настоящее время его доставляют в помещение для нарушителей исправительного центра города Нерчинска. Второй осужденный обнаружен в Амурской области.Сотрудники пенитенциарного ведомства направят необходимые документы в суд для изменения вида наказания.Утром в субботу, 26 октября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, из исправительной колонии №2 в Липецкой области совершили побег шестеро заключенных.За беглецами была направлена группа преследования. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что двое из них задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции. Эту же информацию опубликовал губернатор области. Затем стало известно о задержании еще одного сбежавшего. К вечеру субботы был задержан пятый фигурант.Следствие установило, что заключенные смогли сделать подкоп и сбежать из-за ненадлежащего контроля со стороны сотрудников учреждения.По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, повлекшей побег заключенных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
забайкальский край, происшествия, чита, амурская область, новости, уфсин
Двое из четырех сбежавших в Забайкалье осужденных задержаны
Двоих сбежавших из исправительного центра в Забайкалье задержали в Чите и Амурской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Двое из четверых сбежавших из исправительного центра в Забайкальском крае задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.
Четверо заключенных пропали
из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края 26 октября.
"Сотрудникам розыска УФСИН России по Забайкальскому краю в микрорайоне Гвардейском Читы, проявив бдительность, удалось задержать осужденного к принудительным работам. Физическая сила и специальные средства не применялись", - говорится в сообщении.
В настоящее время его доставляют в помещение для нарушителей исправительного центра города Нерчинска.
Второй осужденный обнаружен в Амурской области.
"Также по домашнему адресу сотрудниками УФСИН России по Амурской области задержан еще один осужденный", - добавили в пресс-службе.
Сотрудники пенитенциарного ведомства направят необходимые документы в суд для изменения вида наказания.
Утром в субботу, 26 октября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, из исправительной колонии №2 в Липецкой области совершили побег
шестеро заключенных.
За беглецами была направлена группа преследования. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила
, что двое из них задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции. Эту же информацию опубликовал губернатор области. Затем стало известно
о задержании еще одного сбежавшего. К вечеру субботы был задержан пятый
фигурант.
Следствие установило, что заключенные смогли сделать подкоп и сбежать
из-за ненадлежащего контроля со стороны сотрудников учреждения.
По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, повлекшей побег заключенных.
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