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Четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Забайкалье - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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Четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Забайкалье
Четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Забайкалье - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Забайкалье
Из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края пропали четверо осужденных к принудительным работам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T17:25
2024-10-27T17:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края пропали четверо осужденных к принудительным работам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСИН по региону.Утром в субботу, 26 октября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, из исправительной колонии №2 в Липецкой области совершили побег шестеро заключенных.За беглецами была направлена группа преследования. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что двое из них задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции. Эту же информацию опубликовал губернатор области. Затем стало известно о задержании еще одного сбежавшего. К вечеру субботы был задержан пятый фигурант.Следствие установило, что заключенные смогли сделать подкоп и сбежать из-за ненадлежащего контроля со стороны сотрудников учреждения.По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, повлекшей побег заключенных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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забайкальский край, происшествия, новости, уфсин, россия
Четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Забайкалье

В Забайкалье разыскивают четверых осужденных исправительного центра

17:25 27.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОграждение из колючей проволоки
Ограждение из колючей проволоки - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края пропали четверо осужденных к принудительным работам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСИН по региону.

"Двадцать шестого октября сотрудниками исправительного центра №1 города Нерчинск выявлено отсутствие четверых осужденных к принудительным работам. Проводятся мероприятия по розыску осужденных, уклонившихся от отбывания принудительных работ", - сказали в пресс-службе.

Утром в субботу, 26 октября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, из исправительной колонии №2 в Липецкой области совершили побег шестеро заключенных.
За беглецами была направлена группа преследования. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что двое из них задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции. Эту же информацию опубликовал губернатор области. Затем стало известно о задержании еще одного сбежавшего. К вечеру субботы был задержан пятый фигурант.
Следствие установило, что заключенные смогли сделать подкоп и сбежать из-за ненадлежащего контроля со стороны сотрудников учреждения.
По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, повлекшей побег заключенных.
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