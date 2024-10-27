Четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Забайкалье
В Забайкалье разыскивают четверых осужденных исправительного центра
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края пропали четверо осужденных к принудительным работам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСИН по региону.
"Двадцать шестого октября сотрудниками исправительного центра №1 города Нерчинск выявлено отсутствие четверых осужденных к принудительным работам. Проводятся мероприятия по розыску осужденных, уклонившихся от отбывания принудительных работ", - сказали в пресс-службе.
Утром в субботу, 26 октября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, из исправительной колонии №2 в Липецкой области совершили побег шестеро заключенных.
За беглецами была направлена группа преследования. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что двое из них задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции. Эту же информацию опубликовал губернатор области. Затем стало известно о задержании еще одного сбежавшего. К вечеру субботы был задержан пятый фигурант.
Следствие установило, что заключенные смогли сделать подкоп и сбежать из-за ненадлежащего контроля со стороны сотрудников учреждения.
По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, повлекшей побег заключенных.
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