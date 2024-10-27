https://crimea.ria.ru/20241027/chetvero-osuzhdennykh-sbezhali-iz-ispravitelnogo-tsentra-v-zabaykale-1141383969.html

Четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Забайкалье

Четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Забайкалье - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Забайкалье

Из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края пропали четверо осужденных к принудительным работам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T17:25

2024-10-27T17:25

2024-10-27T17:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края пропали четверо осужденных к принудительным работам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСИН по региону.Утром в субботу, 26 октября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, из исправительной колонии №2 в Липецкой области совершили побег шестеро заключенных.За беглецами была направлена группа преследования. Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что двое из них задержаны и доставлены в тамбовское отделение полиции. Эту же информацию опубликовал губернатор области. Затем стало известно о задержании еще одного сбежавшего. К вечеру субботы был задержан пятый фигурант.Следствие установило, что заключенные смогли сделать подкоп и сбежать из-за ненадлежащего контроля со стороны сотрудников учреждения.По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, повлекшей побег заключенных.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

забайкальский край, происшествия, новости, уфсин, россия