Конец конфликта на Украине и Ледниковый период: топ новостей недели
Главные события недели от РИА Новости Крым
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Итоги XVI саммита БРИКС и заявления президента России Владимира Путина по украинскому конфликту. Демографическая катастрофа на Украине по заказу Запада. Теракт у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования в Анкаре. Индексация пенсий в России в 2025 году. Уход выдающегося крымского музыканта и педагога Виктора Заславского. Судьба львов, растерзавших управляющую крымского сафари-парка. Ледниковый период в Европе и потепление в Крыму из-за направления течения Гольфстрима.
Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.
Завершение конфликта на Украине
Все страны БРИКС заинтересованы в скорейшем завершении конфликта на Украине и предлагают свои решения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС, который проходил в Казани с 22 по 24 октября. Все настроены на то, чтобы конфликт закончился по возможности как можно быстрее и мирными средствами, заявил президент. Также по итогам саммита российский лидер сделал ряд других важных заявлений.
24 октября, 19:14Военные КНДР в России - Путин прокомментировал ситуацию
Демография Украины
Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила на этой неделе, что дефицит рабочей силы в стране составляет порядка 4,5 млн человек. Кроме того, рождаемость упала до критического уровня – менее одного ребенка на женщину. Также, помимо гибели мужчин на фронте, в стране выросла смертность от сердечно-сосудистых и психических заболеваний. По ее словам, чтобы восстановить демографическую ситуацию, нужен приток мигрантов. В то же время, по данным всемирного конгресса украинцев*, с 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников, преимущественно, мальчиков.
По мнению декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолога Александра Шатилова, массовая гибель украинцев на фронте, тотальная мобилизация и отток миллионов людей за рубеж является частью стратегии Запада, чтобы населить Украину мигрантами и усложнить возможную дальнейшую реинтеграцию ряда юго-восточных регионов с Россией.
Теракт в Турции
Взрыв прогремел 23 октября у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования в Анкаре. По данным главы министерства внутренних дел Турции Али Ерликая, в результате происшествие есть погибшие и раненые. Как сообщали местные СМИ, на месте теракта была слышна стрельба. По данным РИА Новости, компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
Индексация пенсий
С 1 января российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции, заявил в четверг министр финансов РФ Антон Силуанов. Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Также министр добавил, что средний размер страховой пенсии в 2025 году составит около 24 тысяч рублей.
Уход маэстро
В Симферополе на 78 году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся музыкант и педагог Виктор Абрамович Заславский. Он известен в Симферополе, в Крыму и в мире как основатель и бессменный руководитель детской хоровой капеллы "Школьные годы", которой управлял более 50 лет. Прощание с маэстро прошло 22 октября.
Львы "Тайгана"
Львов, растерзавших управляющую парка "Тайган" в Крыму Леокадию Перевалову, не будут усыплять. Их больше не будут выпускать в саванну, но хищники останутся в экспозиции сафари-парка и будут жить в вольерах, как это происходит в обычных зоопарках, заявил на этой неделе директор Олег Зубков. Он также рассказал, что нападение совершили две львицы и лев, "действуя согласно своим инстинктам и природному происхождению". В трагедии виноват человеческий фактор, убежден Зубков.
Ледниковый период и Крым
Изменения температуры или направления течения Гольфстрим может привести к новому ледниковому периоду в странах Европы и к потеплению климата в России и, в частности, в Крыму, заявил в четверг доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Борис Вахрушев. Так ученый прокомментировал открытое письмо ведущих климатологов мира, авторы которого пишут о том, что в Атлантическом океане происходит ослабление циркуляции всех крупных течений.
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