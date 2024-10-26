https://crimea.ria.ru/20241026/konets-konflikta-na-ukraine-i-lednikovyy-period-top-novostey-nedeli-1141365678.html

Конец конфликта на Украине и Ледниковый период: топ новостей недели

Конец конфликта на Украине и Ледниковый период: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Конец конфликта на Украине и Ледниковый период: топ новостей недели

Итоги XVI саммита БРИКС и заявления президента России Владимира Путина по украинскому конфликту. Демографическая катастрофа на Украине по заказу Запада. Теракт... РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T18:19

2024-10-26T18:19

2024-10-26T18:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Итоги XVI саммита БРИКС и заявления президента России Владимира Путина по украинскому конфликту. Демографическая катастрофа на Украине по заказу Запада. Теракт у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования в Анкаре. Индексация пенсий в России в 2025 году. Уход выдающегося крымского музыканта и педагога Виктора Заславского. Судьба львов, растерзавших управляющую крымского сафари-парка. Ледниковый период в Европе и потепление в Крыму из-за направления течения Гольфстрима.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Завершение конфликта на УкраинеВсе страны БРИКС заинтересованы в скорейшем завершении конфликта на Украине и предлагают свои решения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС, который проходил в Казани с 22 по 24 октября. Все настроены на то, чтобы конфликт закончился по возможности как можно быстрее и мирными средствами, заявил президент. Также по итогам саммита российский лидер сделал ряд других важных заявлений.Демография УкраиныДиректор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила на этой неделе, что дефицит рабочей силы в стране составляет порядка 4,5 млн человек. Кроме того, рождаемость упала до критического уровня – менее одного ребенка на женщину. Также, помимо гибели мужчин на фронте, в стране выросла смертность от сердечно-сосудистых и психических заболеваний. По ее словам, чтобы восстановить демографическую ситуацию, нужен приток мигрантов. В то же время, по данным всемирного конгресса украинцев*, с 2022 года из Украины выехали более миллиона школьников, преимущественно, мальчиков.По мнению декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолога Александра Шатилова, массовая гибель украинцев на фронте, тотальная мобилизация и отток миллионов людей за рубеж является частью стратегии Запада, чтобы населить Украину мигрантами и усложнить возможную дальнейшую реинтеграцию ряда юго-восточных регионов с Россией.Теракт в ТурцииВзрыв прогремел 23 октября у здания турецкой корпорации-производителя военных самолетов и космического оборудования в Анкаре. По данным главы министерства внутренних дел Турции Али Ерликая, в результате происшествие есть погибшие и раненые. Как сообщали местные СМИ, на месте теракта была слышна стрельба. По данным РИА Новости, компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.Индексация пенсийС 1 января российским пенсионерам проиндексируют выплаты на уровень инфляции, заявил в четверг министр финансов РФ Антон Силуанов. Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Также министр добавил, что средний размер страховой пенсии в 2025 году составит около 24 тысяч рублей.Уход маэстроВ Симферополе на 78 году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся музыкант и педагог Виктор Абрамович Заславский. Он известен в Симферополе, в Крыму и в мире как основатель и бессменный руководитель детской хоровой капеллы "Школьные годы", которой управлял более 50 лет. Прощание с маэстро прошло 22 октября.Львы "Тайгана"Львов, растерзавших управляющую парка "Тайган" в Крыму Леокадию Перевалову, не будут усыплять. Их больше не будут выпускать в саванну, но хищники останутся в экспозиции сафари-парка и будут жить в вольерах, как это происходит в обычных зоопарках, заявил на этой неделе директор Олег Зубков. Он также рассказал, что нападение совершили две львицы и лев, "действуя согласно своим инстинктам и природному происхождению". В трагедии виноват человеческий фактор, убежден Зубков.Ледниковый период и КрымИзменения температуры или направления течения Гольфстрим может привести к новому ледниковому периоду в странах Европы и к потеплению климата в России и, в частности, в Крыму, заявил в четверг доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Борис Вахрушев. Так ученый прокомментировал открытое письмо ведущих климатологов мира, авторы которого пишут о том, что в Атлантическом океане происходит ослабление циркуляции всех крупных течений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.* Включена Минюстом РФ в перечень нежелательных в России неправительственных организаций

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