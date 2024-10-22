https://crimea.ria.ru/20241022/glavnye-novosti-kryma-22-oktyabrya-1141276292.html

Главные новости Крыма: 22 октября

Главные новости Крыма: 22 октября - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Главные новости Крыма: 22 октября

В Крыму задержали пособника агентурной сети СБУ, а также уточнили перечень национализированного имущества. На полуострове растет заболеваемость пневмонией. В... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Крыму задержали пособника агентурной сети СБУ, а также уточнили перечень национализированного имущества. На полуострове растет заболеваемость пневмонией. В Крыму назначили министров образования и экологии, а также нового уполномоченного по правам ребенка. До конца года в республике вырастут цены на ряд продовольственных товаров. Эфиромасличная отрасль Крыма станет жемчужиной России. Умер крымский политик Валерий Ильичев.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Задержан пособник СБУСотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали крымчанина, подозреваемого в оказании помощи агентурной сети Службы безопасности Украины (СБУ).По данным профильного ведомства, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий российские силовики получили сведения о том, что житель Крыма установил инициативный контакт с сотрудником Службы безопасности Украины посредством интернет-мессенджеров."В ходе очередного сеанса конспиративной связи украинский куратор дал подозреваемому задание извлечь из тайника в Симферополе несколько сим-карт крымских мобильных операторов для их последующего использования агентурной сетью на территории полуострова", - говорится в сообщении.Что национализировали в КрымуВ Крыму конкретизировали перечень национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Соответствующее решение внесены в закон о вопросах управления республиканской собственностью на сессии Госсовета Крыма во вторник, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов."Конкретизирован перечень объектов, относящихся к ПАО "Укрсоцбанк", АО "Международный детский медицинский центр "Чайка", ООО "КАРАКАШ АГРО", АО "Пансионат "Прибрежный", а также имущество гражданина Ермакова Евгения Петровича — украинского бизнесмена, совладельца крупной торговой сети", - перечислил Константинов в своем Telegram-канале.Болеть пневмонией стали чащеВ Крыму и Севастополе отмечается рост заболеваемости микоплазменной пневмонией, но очагов этого заболевания не выявлено. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь."В 2024 году мы наблюдаем рост заболеваемости пневмонией по Республике Крым и городу Севастополю. Также наблюдаем рост уровня заболеваемости пневмонией, которая вызвана микоплазменной инфекцией, – ее удельный вес в общей структуре заболеваемости увеличился и составляет более, чем 30%", - отметила эксперт.Назначены министры и омбудсменНа пост министра образования, науки и молодежи Республики Крым назначена Валентина Лаврик, на должность министра экологии и природных ресурсов РК – Главного государственного инспектора РК – Ольга Славгородская. Соответствующие указы опубликованы на сайте Совета министров Республики Крым.Кроме того, новым уполномоченным по правам ребенка в Республике Крым назначена Светлана Савченко. Такое решение принято на заседании Государственного Совета республики во вторник.В Крыму вырастут ценыДо конца года цены на продовольствие в Крыму могут вырасти по целому ряду позиций, это касается как деликатесной красной икры, так и товаров социальной группы. Такой прогноз в комментарии РИА Новости Крым дала доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая."Самый большой рост ожидаем на бананы и красную икру. Если говорить про товары социальной группы, к сожалению, тут тоже будет рост в силу ряда объективных причин: инфляция, повышение ключевой ставки, логистика и так далее. Но этот рост будет сдерживаться государственным регулированием", - прогнозирует эксперт. Будущее за лавандойЭфиромасличная отрасль Крыма, и прежде всего производство лаванды и кориандра, обещает стать жемчужиной всей России в рамках нового тренда полуострова в сельском хозяйстве. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"заявил глава минсельхоза РК Денис Кратюк.По словам Кратюка, в сельском хозяйстве региона очерчен новый тренд."Тренд нам задали санкции – это импортозамещение в любом виде, где это возможно. Будь то виноделие, сыроварение, фрукты, овощи. Это тренд натуральности, всего крымского. Того, что когда-то было выдавлено импортной продукцией – дешевой и похожей на нашу. Но то, что сейчас производим мы, – это совершенно другой уровень", – заявил Кратюк.Умер политик ИльичевКрымский политик и общественный деятель Валерий Ильичев скончался на 70-м году жизни 21 октября, сообщает Русская община Крыма."Валерий Иванович Ильичев – крымский политик и общественный деятель, председатель Симферопольской городской организации Русской общины Крыма, депутат Симферопольского горсовета трех созывов. Замечательный, яркий и талантливый человек, он был одним из руководителей Русской общины Крыма", - говорится в сообщении.

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https://crimea.ria.ru/20241022/v-kvartire-rukhnul-potolok-delo-na-kontrole-sk-i-prokuratury-sevastopolya-1141270166.html

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https://crimea.ria.ru/20241022/odin-za-vsekh-krymskiy-zheleznyy-svarog-vypolnyaet-8-operatsiy-srazu-1141274732.html

https://crimea.ria.ru/20241022/viktoru-sukhorukovu-v-sevastopole-vruchili-pamyatnuyu-medal-1141275838.html

https://crimea.ria.ru/20241022/viktoru-sukhorukovu-v-sevastopole-vruchili-pamyatnuyu-medal-1141275838.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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