https://crimea.ria.ru/20241016/glavnoe-za-den-16-oktyabrya-1141138125.html

Главное за день: 16 октября

Главное за день: 16 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Главное за день: 16 октября

Вооруженные силы России уничтожили бронетанковый завод в Николаеве. Поражены также склад безэкипажных катеров и нефтеперерабатывающий завод, инфраструктура... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T22:06

2024-10-16T22:06

2024-10-16T22:06

главное за день

новости

общество

в мире

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_0:41:1587:934_1920x0_80_0_0_b4d40db57824e07f1fad9e49110c5b2d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили бронетанковый завод в Николаеве. Поражены также склад безэкипажных катеров и нефтеперерабатывающий завод, инфраструктура военного аэродрома и другие военные объекты. В Донбассе освобождены еще два населенных пункта - Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР. Глава Киевского режима Владимир Зеленский презентовал в Верховной раде свой "план победы" - "Киеву нужно протрезветь", оценили его эксперты. Генсек НАТО Марк Рютте призвал продолжать оказывать военную помощь Украине, чтобы она продолжала воевать. Россия и Китай наращивают сотрудничество: премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пакистане.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Уничтожен бронетанковый завод на УкраинеАрмия России нанесла массированный ракетный удар пятью ракетами по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожены пять промышленных зданий и 10 единиц бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, за минувшие сутки на Украине были уничтожены склад безэкипажных катеров и нефтеперерабатывающий завод, а также инфраструктура аэродрома и другие военные объекты.Освободили еще два населенных пункта в ДонбассеВ зоне проведения специальной военной операции подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Невское в Луганской Народной Республике и Красный Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За прошедшие сутки российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и продвинулись вперед на разных направлениях. Потери украинских войск составили порядка 1820 человек убитыми и ранеными.Зеленский в Раде презентовал "План победы"Это была первая публичная презентация так называемого "Плана победы", который состоит из пяти пунктов, первый из которых гласит о вступлении Украины в НАТО еще до завершения конфликта.Также Владимир Зеленский предлагает снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории, совместно с партнерами сбивать российские самолеты, а также расширить использование украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров.Рютте пояснил суть стратегии НАТО по УкраинеСтраны Северо-Атлантического альянса должыа оказывать массовую помощь Украине, чтобы она продолжала воевать, в этом и состоит стратегия НАТО на украинском треке. Об этом на пресс-конференции заявил генсек организации Марк Рютте, отвечая на соответствующий вопрос журналиста."Не позволить (президенту России Владимиру) Путину добиться желаемого на Украине – это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться... Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать", - цитирует Рютте РИА Новости.Россия и Китай усиливают сотрудничествоПремьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился в Пакистане с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам встречи российский премьер заявил, что Москва и Пекин усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, а партнерство в сфере энергетики приобрело стратегический характер."Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, мы увеличиваем объемы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты. Партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли", – цитирует главу российского правительства РИА Новости.По словам Мишустина, увеличивается объем грузоперевозок между странами, повышается пропускная способность пограничных переходов на российско-китайской границе, создаются новые международные транспортные коридоры.

https://crimea.ria.ru/20241016/v-rossii-utverdili-kvotu-na-vremennoe-prozhivanie-inostrantsev-1141137939.html

https://crimea.ria.ru/20241016/pochemu-kamala-kharris-otkazalas-ot-intervyu-o-buduschem-v-ekonomike-ssha-1141134792.html

https://crimea.ria.ru/20241016/zachem-na-ukraine-veleno-molchat-o-bespredele-voenkomov-1141131005.html

https://crimea.ria.ru/20241016/situatsiya-patovaya-dlya-chego-nato-obeschaet-kievu-peremeny-na-fronte-1141128666.html

https://crimea.ria.ru/20241016/gustoy-tuman-ostanovil-suda-v-bosforskom-prolive-1141122089.html

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, общество, в мире, россия, украина