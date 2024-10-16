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Главное за день: 16 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Главное за день: 16 октября
Главное за день: 16 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Главное за день: 16 октября
Вооруженные силы России уничтожили бронетанковый завод в Николаеве. Поражены также склад безэкипажных катеров и нефтеперерабатывающий завод, инфраструктура... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T22:06
2024-10-16T22:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили бронетанковый завод в Николаеве. Поражены также склад безэкипажных катеров и нефтеперерабатывающий завод, инфраструктура военного аэродрома и другие военные объекты. В Донбассе освобождены еще два населенных пункта - Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР. Глава Киевского режима Владимир Зеленский презентовал в Верховной раде свой "план победы" - "Киеву нужно протрезветь", оценили его эксперты. Генсек НАТО Марк Рютте призвал продолжать оказывать военную помощь Украине, чтобы она продолжала воевать. Россия и Китай наращивают сотрудничество: премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пакистане.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Уничтожен бронетанковый завод на УкраинеАрмия России нанесла массированный ракетный удар пятью ракетами по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожены пять промышленных зданий и 10 единиц бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, за минувшие сутки на Украине были уничтожены склад безэкипажных катеров и нефтеперерабатывающий завод, а также инфраструктура аэродрома и другие военные объекты.Освободили еще два населенных пункта в ДонбассеВ зоне проведения специальной военной операции подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Невское в Луганской Народной Республике и Красный Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За прошедшие сутки российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и продвинулись вперед на разных направлениях. Потери украинских войск составили порядка 1820 человек убитыми и ранеными.Зеленский в Раде презентовал "План победы"Это была первая публичная презентация так называемого "Плана победы", который состоит из пяти пунктов, первый из которых гласит о вступлении Украины в НАТО еще до завершения конфликта.Также Владимир Зеленский предлагает снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории, совместно с партнерами сбивать российские самолеты, а также расширить использование украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров.Рютте пояснил суть стратегии НАТО по УкраинеСтраны Северо-Атлантического альянса должыа оказывать массовую помощь Украине, чтобы она продолжала воевать, в этом и состоит стратегия НАТО на украинском треке. Об этом на пресс-конференции заявил генсек организации Марк Рютте, отвечая на соответствующий вопрос журналиста."Не позволить (президенту России Владимиру) Путину добиться желаемого на Украине – это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться... Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать", - цитирует Рютте РИА Новости.Россия и Китай усиливают сотрудничествоПремьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился в Пакистане с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам встречи российский премьер заявил, что Москва и Пекин усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, а партнерство в сфере энергетики приобрело стратегический характер."Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, мы увеличиваем объемы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты. Партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли", – цитирует главу российского правительства РИА Новости.По словам Мишустина, увеличивается объем грузоперевозок между странами, повышается пропускная способность пограничных переходов на российско-китайской границе, создаются новые международные транспортные коридоры.
https://crimea.ria.ru/20241016/v-rossii-utverdili-kvotu-na-vremennoe-prozhivanie-inostrantsev-1141137939.html
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главное за день, новости, общество, в мире, россия, украина
Главное за день: 16 октября

Главные события и заявления среды, 16 октября

22:06 16.10.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск ракеты "Калибр"
Пуск ракеты Калибр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили бронетанковый завод в Николаеве. Поражены также склад безэкипажных катеров и нефтеперерабатывающий завод, инфраструктура военного аэродрома и другие военные объекты. В Донбассе освобождены еще два населенных пункта - Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР. Глава Киевского режима Владимир Зеленский презентовал в Верховной раде свой "план победы" - "Киеву нужно протрезветь", оценили его эксперты. Генсек НАТО Марк Рютте призвал продолжать оказывать военную помощь Украине, чтобы она продолжала воевать. Россия и Китай наращивают сотрудничество: премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пакистане.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Уничтожен бронетанковый завод на Украине

Армия России нанесла массированный ракетный удар пятью ракетами по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожены пять промышленных зданий и 10 единиц бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате удара поражено пять промзданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе шесть танков", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки на Украине были уничтожены склад безэкипажных катеров и нефтеперерабатывающий завод, а также инфраструктура аэродрома и другие военные объекты.
Таможенный контроль. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
20:28
В России вдвое сократили квоту на временное проживание иностранцев

Освободили еще два населенных пункта в Донбассе

В зоне проведения специальной военной операции подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Невское в Луганской Народной Республике и Красный Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
За прошедшие сутки российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и продвинулись вперед на разных направлениях. Потери украинских войск составили порядка 1820 человек убитыми и ранеными.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
20:48Радио "Спутник в Крыму"
Почему Камала Харрис отказалась от интервью о будущем в экономике США

Зеленский в Раде презентовал "План победы"

Это была первая публичная презентация так называемого "Плана победы", который состоит из пяти пунктов, первый из которых гласит о вступлении Украины в НАТО еще до завершения конфликта.
Также Владимир Зеленский предлагает снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории, совместно с партнерами сбивать российские самолеты, а также расширить использование украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров.
"Киеву надо протрезветь" - так этот план Зеленского прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский, выдает за свой новый "мирный план" старую, продиктованную Западом политику "войны до последнего украинца".
Волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
19:06Радио "Спутник в Крыму"
Зачем на Украине велено молчать о беспределе военкомов

Рютте пояснил суть стратегии НАТО по Украине

Страны Северо-Атлантического альянса должыа оказывать массовую помощь Украине, чтобы она продолжала воевать, в этом и состоит стратегия НАТО на украинском треке. Об этом на пресс-конференции заявил генсек организации Марк Рютте, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
"Не позволить (президенту России Владимиру) Путину добиться желаемого на Украине – это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться... Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать", - цитирует Рютте РИА Новости.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
14:42Радио "Спутник в Крыму"
Ситуация патовая: для чего НАТО обещает Киеву "перемены" на фронте

Россия и Китай усиливают сотрудничество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился в Пакистане с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам встречи российский премьер заявил, что Москва и Пекин усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, а партнерство в сфере энергетики приобрело стратегический характер.
"Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, мы увеличиваем объемы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты. Партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли", – цитирует главу российского правительства РИА Новости.
По словам Мишустина, увеличивается объем грузоперевозок между странами, повышается пропускная способность пограничных переходов на российско-китайской границе, создаются новые международные транспортные коридоры.
Густой туман остановил транзит судов через Босфорский пролив - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
12:22
Густой туман остановил суда в Босфорском проливе
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20:48Почему Камала Харрис отказалась от интервью о будущем в экономике США
20:28В России вдвое сократили квоту на временное проживание иностранцев
20:04Из любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикция
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