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Главное за день: 16 октября
Главное за день: 16 октября - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Главное за день: 16 октября
Вооруженные силы России уничтожили бронетанковый завод в Николаеве. Поражены также склад безэкипажных катеров и нефтеперерабатывающий завод, инфраструктура... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T22:06
2024-10-16T22:06
2024-10-16T22:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили бронетанковый завод в Николаеве. Поражены также склад безэкипажных катеров и нефтеперерабатывающий завод, инфраструктура военного аэродрома и другие военные объекты. В Донбассе освобождены еще два населенных пункта - Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР. Глава Киевского режима Владимир Зеленский презентовал в Верховной раде свой "план победы" - "Киеву нужно протрезветь", оценили его эксперты. Генсек НАТО Марк Рютте призвал продолжать оказывать военную помощь Украине, чтобы она продолжала воевать. Россия и Китай наращивают сотрудничество: премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пакистане.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Уничтожен бронетанковый завод на УкраинеАрмия России нанесла массированный ракетный удар пятью ракетами по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожены пять промышленных зданий и 10 единиц бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, за минувшие сутки на Украине были уничтожены склад безэкипажных катеров и нефтеперерабатывающий завод, а также инфраструктура аэродрома и другие военные объекты.Освободили еще два населенных пункта в ДонбассеВ зоне проведения специальной военной операции подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Невское в Луганской Народной Республике и Красный Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За прошедшие сутки российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи и продвинулись вперед на разных направлениях. Потери украинских войск составили порядка 1820 человек убитыми и ранеными.Зеленский в Раде презентовал "План победы"Это была первая публичная презентация так называемого "Плана победы", который состоит из пяти пунктов, первый из которых гласит о вступлении Украины в НАТО еще до завершения конфликта.Также Владимир Зеленский предлагает снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории, совместно с партнерами сбивать российские самолеты, а также расширить использование украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров.Рютте пояснил суть стратегии НАТО по УкраинеСтраны Северо-Атлантического альянса должыа оказывать массовую помощь Украине, чтобы она продолжала воевать, в этом и состоит стратегия НАТО на украинском треке. Об этом на пресс-конференции заявил генсек организации Марк Рютте, отвечая на соответствующий вопрос журналиста."Не позволить (президенту России Владимиру) Путину добиться желаемого на Украине – это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться... Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать", - цитирует Рютте РИА Новости.Россия и Китай усиливают сотрудничествоПремьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился в Пакистане с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам встречи российский премьер заявил, что Москва и Пекин усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, а партнерство в сфере энергетики приобрело стратегический характер."Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, мы увеличиваем объемы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты. Партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли", – цитирует главу российского правительства РИА Новости.По словам Мишустина, увеличивается объем грузоперевозок между странами, повышается пропускная способность пограничных переходов на российско-китайской границе, создаются новые международные транспортные коридоры.
https://crimea.ria.ru/20241016/v-rossii-utverdili-kvotu-na-vremennoe-prozhivanie-inostrantsev-1141137939.html
https://crimea.ria.ru/20241016/pochemu-kamala-kharris-otkazalas-ot-intervyu-o-buduschem-v-ekonomike-ssha-1141134792.html
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главное за день, новости, общество, в мире, россия, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили бронетанковый завод в Николаеве. Поражены также склад безэкипажных катеров и нефтеперерабатывающий завод, инфраструктура военного аэродрома и другие военные объекты. В Донбассе освобождены еще два населенных пункта - Невское в ЛНР и Красный Яр в ДНР. Глава Киевского режима Владимир Зеленский презентовал в Верховной раде свой "план победы" - "Киеву нужно протрезветь", оценили его эксперты. Генсек НАТО Марк Рютте призвал продолжать оказывать военную помощь Украине, чтобы она продолжала воевать. Россия и Китай наращивают сотрудничество: премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пакистане.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Уничтожен бронетанковый завод на Украине
Армия России нанесла массированный ракетный удар
пятью ракетами по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожены пять промышленных зданий и 10 единиц бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате удара поражено пять промзданий предприятия, уничтожено 10 единиц бронированной техники, в том числе шесть танков", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки на Украине были уничтожены
склад безэкипажных катеров и нефтеперерабатывающий завод, а также инфраструктура аэродрома и другие военные объекты.
Освободили еще два населенных пункта в Донбассе
В зоне проведения специальной военной операции подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты
Невское в Луганской Народной Республике и Красный Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
За прошедшие сутки российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи
и продвинулись вперед на разных направлениях. Потери украинских войск составили порядка 1820 человек убитыми и ранеными.
Зеленский в Раде презентовал "План победы"
Это была первая публичная презентация
так называемого "Плана победы", который состоит из пяти пунктов, первый из которых гласит о вступлении Украины в НАТО еще до завершения конфликта.
Также Владимир Зеленский предлагает снять ограничения на удары натовским оружием вглубь российской территории, совместно с партнерами сбивать российские самолеты, а также расширить использование украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров.
"Киеву надо протрезветь" - так этот план Зеленского прокомментировали в Кремле
. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский, выдает за свой новый "мирный план" старую, продиктованную Западом политику "войны до последнего украинца".
Рютте пояснил суть стратегии НАТО по Украине
Страны Северо-Атлантического альянса должыа оказывать массовую помощь Украине, чтобы она продолжала воевать, в этом и состоит стратегия НАТО на украинском треке. Об этом на пресс-конференции заявил генсек организации Марк Рютте, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
"Не позволить (президенту России Владимиру) Путину добиться желаемого на Украине
– это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться... Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать", - цитирует Рютте РИА Новости.
Россия и Китай усиливают сотрудничество
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился в Пакистане
с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам встречи российский премьер заявил, что Москва и Пекин усиливают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, а партнерство в сфере энергетики приобрело стратегический характер.
"Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, мы увеличиваем объемы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты. Партнерство в сфере энергетики приобрело комплексный стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную отрасли", – цитирует главу российского правительства РИА Новости.
По словам Мишустина, увеличивается объем грузоперевозок между странами, повышается пропускная способность пограничных переходов на российско-китайской границе, создаются новые международные транспортные коридоры.