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Главное за день: 13 октября - РИА Новости Крым, 13.10.2024
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Главное за день: 13 октября
Главное за день: 13 октября - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Главное за день: 13 октября
За ночь российкая система ПВО сбила 13 украинских беспилотников над регионами России. В Краснодарском крае обрушился потолок в психоневрологическом интернате,... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T22:30
2024-10-13T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. За ночь российкая система ПВО сбила 13 украинских беспилотников над регионами России. В Краснодарском крае обрушился потолок в психоневрологическом интернате, под завалами нашли тело женщины. Российские войска в зоне спецоперации освободили село Михайловку и нанесли существенный урон врагу. В Севастополе разгулялся циклон – для ликвидации последствий организовали оперштаб. В крымской пещере "Таврида" обнаружили уникальную находку – фрагмент челюсти гепарда ледникового периода.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Средства ПВО сбили 13 украинских дроновНочью 13 октября дежурные средства российской ПВО сбили по шесть украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также один над Брянской, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских БПЛА самолетного типа", – говорится в сообщении.Российские войска освободили Михайловку в ДНРГруппировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.Средствами противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 36 беспилотников самолетного типа. Всего за сутки украинская армия потеряла более 1800 человек, а также разгромлены склад беспилотников, четыре полевых склада боеприпасов и два склада с военным имуществом ВСУ.В Севастополе создали оперштаб для ликвидации последствий циклонаДля устранения последствий ночной грозы в Севастополе был создан оперативный штаб, в который вошли представители Севавтодора и Департамента городского хозяйства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев."Большое скопление воды в моменте было на улицах Ревякина, Руднева, Пожарова, на спуске от площади Восставших, в районе Автовокзала и в районе улицы Новикова. Вода ушла и уже ночью специалисты "Севавтодора" привели дороги в порядок", – говорится в сообщении.На территории садоводческого товарищества "Рыбак-5" сотрудники МЧС спасли мужчину и женщину, которые оказались в подтопленном доме. Из-за сильного ливня уровень воды поднялся до полутора метров, хозяева не могли выбраться наружу самостоятельно.На Кубани в психдиспансере рухнул потолок – погибла женщинаВ психоневрологическом диспансере города Кореновск на Кубани обрушилось межэтажное перекрытие. Под завалами обнаружено тело женщины, из корпуса эвакуированы 206 человек, включая восемь сотрудников. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю."Произошло обрушение межэтажного перекрытия в здании психоневрологического диспансера в городе Кореновск. Здание двухэтажное, обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров, причина обрушения устанавливается", – говорится в сообщении.По данным ведомства, погибшая женщина работала в учреждении санитаркой, ее личность установлена.В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиеныВ крымской пещере "Таврида" палеонтологи нашли фрагмент нижней челюсти гепарда, который жил в эпоху раннего плейстоцена. В Крыму это первая и единственная находка кости этого вымершего вида, который до сих пор фиксировался лишь в Европе."Специалисты из Палеонтологического института Российской академии наук по пропорциям зуба подсчитали, что это европейский гепард, потому что у гепардов зубы отличаются от всех других кошек. Он очень большой, и нам впервые удалось обосновать, что такие животные водились у нас в Крыму", – сказано в сообщении.Этот гепард жил примерно от 1,8 до 1,9 миллионов лет назад, а в пещеру он попал в виде добычи гигантских толстомордых гиен.
https://crimea.ria.ru/20241013/proschay-oruzhie-germaniya-otkazalas-postavlyat-ukraine-vooruzhenie-1141048519.html
https://crimea.ria.ru/20241013/novyy-proryv-boevikov-v-kurskoy-oblasti-i-pyat-kontratak-otrazili-vs-rf-1141049227.html
https://crimea.ria.ru/20241013/v-mchs-rasskazali-o-posledstviyakh-tsiklona-v-krymu-1141049037.html
https://crimea.ria.ru/20241013/dekoratsii-rukhnuli-na-semke-filma-v-lenoblasti--postradali-23-cheloveka-1141056349.html
https://crimea.ria.ru/20241013/uchastniki-gonki-konubri-iz-za-livnya-ne-smogli-podnyatsya-na-ay-petri-1141052973.html
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Главное за день: 13 октября

Главные события и заявления воскресенья, 13 октября

22:30 13.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. За ночь российкая система ПВО сбила 13 украинских беспилотников над регионами России. В Краснодарском крае обрушился потолок в психоневрологическом интернате, под завалами нашли тело женщины. Российские войска в зоне спецоперации освободили село Михайловку и нанесли существенный урон врагу. В Севастополе разгулялся циклон – для ликвидации последствий организовали оперштаб. В крымской пещере "Таврида" обнаружили уникальную находку – фрагмент челюсти гепарда ледникового периода.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Средства ПВО сбили 13 украинских дронов

Ночью 13 октября дежурные средства российской ПВО сбили по шесть украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также один над Брянской, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских БПЛА самолетного типа", – говорится в сообщении.
Владимир Зеленский на полях саммита по вопросам мира в Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
12:55
Прощай, оружие: Германия отказалась поставлять Украине вооружение

Российские войска освободили Михайловку в ДНР

Группировка войск "Центр" взяла под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 36 беспилотников самолетного типа. Всего за сутки украинская армия потеряла более 1800 человек, а также разгромлены склад беспилотников, четыре полевых склада боеприпасов и два склада с военным имуществом ВСУ.
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
14:09
Новый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФ

В Севастополе создали оперштаб для ликвидации последствий циклона

Для устранения последствий ночной грозы в Севастополе был создан оперативный штаб, в который вошли представители Севавтодора и Департамента городского хозяйства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Большое скопление воды в моменте было на улицах Ревякина, Руднева, Пожарова, на спуске от площади Восставших, в районе Автовокзала и в районе улицы Новикова. Вода ушла и уже ночью специалисты "Севавтодора" привели дороги в порядок", – говорится в сообщении.
На территории садоводческого товарищества "Рыбак-5" сотрудники МЧС спасли мужчину и женщину, которые оказались в подтопленном доме. Из-за сильного ливня уровень воды поднялся до полутора метров, хозяева не могли выбраться наружу самостоятельно.
Последствия ливней в Керчи
13:51
Последствия циклона в Крыму - информация МЧС

На Кубани в психдиспансере рухнул потолок – погибла женщина

В психоневрологическом диспансере города Кореновск на Кубани обрушилось межэтажное перекрытие. Под завалами обнаружено тело женщины, из корпуса эвакуированы 206 человек, включая восемь сотрудников. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Произошло обрушение межэтажного перекрытия в здании психоневрологического диспансера в городе Кореновск. Здание двухэтажное, обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров, причина обрушения устанавливается", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, погибшая женщина работала в учреждении санитаркой, ее личность установлена.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
19:06
Декорации рухнули на съемках фильма в Ленобласти – пострадали 23 человека

В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиены

В крымской пещере "Таврида" палеонтологи нашли фрагмент нижней челюсти гепарда, который жил в эпоху раннего плейстоцена. В Крыму это первая и единственная находка кости этого вымершего вида, который до сих пор фиксировался лишь в Европе.
"Специалисты из Палеонтологического института Российской академии наук по пропорциям зуба подсчитали, что это европейский гепард, потому что у гепардов зубы отличаются от всех других кошек. Он очень большой, и нам впервые удалось обосновать, что такие животные водились у нас в Крыму", – сказано в сообщении.
Этот гепард жил примерно от 1,8 до 1,9 миллионов лет назад, а в пещеру он попал в виде добычи гигантских толстомордых гиен.
Виды на гору Ай-Петри в Ялтинском регионе - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
18:44Эксклюзивы РИА Новости Крым
Участники гонки "Конубри" из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри
 
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22:30Главное за день: 13 октября
22:03При обрушении декораций на съемках фильма пострадали 9 несовершеннолетних
21:40В России наладили серийный выпуск роботов – артистов цирка
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20:30Крымский мост: обстановка к вечеру воскресенья
20:14В Минздраве рассказали о самом опасном грибе и о последствиях отравления
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19:06Декорации рухнули на съемках фильма в Ленобласти – пострадали 23 человека
18:44Участники гонки "Конубри" из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри
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17:44Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу Евросоюзу
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