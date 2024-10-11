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Главные новости Крыма: 11 октября

Главные новости Крыма: 11 октября - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Главные новости Крыма: 11 октября

В Феодосии пятый день продолжают тушить пожар на нефтебазе – эвакуированные скоро смогут вернуться домой. В Феодосии задержан местный житель, который передавал... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T22:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии пятый день продолжают тушить пожар на нефтебазе – эвакуированные скоро смогут вернуться домой. В Феодосии задержан местный житель, который передавал ВСУ данные о расположении кораблей Черноморского флота. В Крыму формируются программы для дополнительного финансирования спорта и культуры, заявил глава республики Сергей Аксенов. В ночь на 11 октября над Крымом зажглось северное сияние. В центре погоды "Фобос" предсказали, когда в Крым наконец-то придет осень.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Феодосии пятый день тушат пожар на нефтебазеНа территории нефтебазы в Феодосии прекратилось факельное горение, сообщил глава города Игорь Ткаченко. Ситуация стабилизировалась и находится полностью под контролем.Жители, которые были эвакуированы в связи с ЧП, смогут вернуться домой. Соответствующее решение было принято в пятницу, 11 октября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города.В то же время в некоторых районах Феодосии по-прежнему нет воды – ограничения связаны с пожаром на нефтебазе.Крымчанин передавал Украине данные для ударов по КрымуСотрудники ФСБ задержали в Феодосии местного жителя, который передавал Украине данные о военных и кораблях Черноморского флота, а также за спонсирование ВСУ. Об этом сообщает управление ФСБ по Крыму и Севастополю.Отмечается, что 30-летний мужчина отправлял секретные данные украинским кураторам в чат-бот Telegram о местах расположения военных кораблей в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в городе.На спорт и культуру в Крыму выделяют недостаточно средствЭти сферы в республике нуждаются в дополнительном финансировании, соответствующие программы уже формируются. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов."Конечно, проблем масса. Это вопросы, касающиеся, прежде всего, недофинансирования развития спортивной инфраструктуры. Ее крайне недостаточно. Мы за 10 лет ушли вперед по многим вопросам, в первую очередь в плане безопасности, энергообеспечения, водообеспечения, логистики, но спорт и культура остались в определенной части недофинансированными", - сказал он.По словам Аксенова, власти формируют новые программы по развитию культуры и спорта.Полярное сияние в КрымуНочью 11 октября в небе над Крымом сияло северное сияние. Это произошло из-за высокой активности Солнца, объяснил РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач. По его словам, это явление крымчане в ближайшее время смогут наблюдать еще не раз."Полярные сияния над Крымом связаны со вспышками на Солнце. Накануне вечером и ночью индекс активности по Южному берегу Крыма составлял 7 баллов из 9 возможных. Это та плазма, которая уже долетела до Земли. Именно в этой связи крымчане могли наблюдать свечение в небе", - говорит Вольвач.Затянувшееся лето уходит из Крыма: погода на выходныеВ субботу в Крыму завершится метеорологическое лето и купальный сезон. На полуостров прорвется полярный воздух и наступит по-настоящему октябрьская погода, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ночью еще будет не ниже +11… +16. В дневные часы столбики термометра в последний раз достигнут отметки +25. И к вечеру, с приближением теплого фронта, или так называемого фронта окклюзии, небо начнет хмуриться и пойдут дожди, знаменуя собой следующий климатический сезон, то есть осень", – сказал Тишковец.

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https://crimea.ria.ru/20241011/v-krymu-vyrastet-razmer-vznosa-na-kapitalnyy-remont-1141024124.html

https://crimea.ria.ru/20241011/tur-vinogradnyy-ekspress-v-sevastopole-stanet-pochti-kruglogodichnym-1141021317.html

https://crimea.ria.ru/20241011/matytsin-krym-i-sevastopol--primer-dlya-novykh-regionov-v-razvitii-sporta-1141020796.html

https://crimea.ria.ru/20241011/chto-simferopoltsy-dumayut-o-tsenakh-na-proezd-v-marshrutkakh-i-trolleybusakh-1141018466.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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