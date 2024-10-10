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В Феодосии проведут учебные стрельбы: когда будет громко - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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В Феодосии проведут учебные стрельбы: когда будет громко
В Феодосии проведут учебные стрельбы: когда будет громко - РИА Новости Крым, 10.10.2024
В Феодосии проведут учебные стрельбы: когда будет громко
глава городской администрации Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T09:15
2024-10-10T09:15
феодосия
учения
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
крым
игорь ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в Феодосии в четверг и продлятся около трех часов. Об этом предупредил глава городской администрации Игорь Ткаченко.Власти города просят жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В начале минувшей недели в Феодосии проходили военные учения.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. На территории Республики Крым он введен в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске и Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.В середине сентября в Крыму проходили масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отрабатывали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. В Крыму силовики и тероборона отрабатывают перехват групп диверсантовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выставили блок-посты для перехвата диверсантовБлокпосты и тероборона по всему ЮБК – в чем причинаВ Севастополе скопление спецтехники и запрещающие знаки: что происходит
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РИА Новости Крым
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феодосия, учения, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, крым, игорь ткаченко
В Феодосии проведут учебные стрельбы: когда будет громко

В Феодосии учебные стрельбы будут проходить в течение трех часов

09:15 10.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму формируют казачий батальон "Таврида" в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО
В Крыму формируют казачий батальон Таврида в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в Феодосии в четверг и продлятся около трех часов. Об этом предупредил глава городской администрации Игорь Ткаченко.
"Вниманию жителей и гостей Феодосии! Сегодня, 10 октября, с 10 до 13 часов будут проходить учебные стрельбы", - написал он в своем Telegram-канале.
Власти города просят жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В начале минувшей недели в Феодосии проходили военные учения.
На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. На территории Республики Крым он введен в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске и Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
В середине сентября в Крыму проходили масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отрабатывали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. В Крыму силовики и тероборона отрабатывают перехват групп диверсантов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФеодосияУченияНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымИгорь Ткаченко
 
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