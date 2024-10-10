https://crimea.ria.ru/20241010/v-feodosii-provedut-uchebnye-strelby-kogda-budet-gromko-1140976518.html

В Феодосии проведут учебные стрельбы: когда будет громко

В Феодосии проведут учебные стрельбы: когда будет громко - РИА Новости Крым, 10.10.2024

В Феодосии проведут учебные стрельбы: когда будет громко

глава городской администрации Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T09:15

2024-10-10T09:15

2024-10-10T09:15

феодосия

учения

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

крым

игорь ткаченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в Феодосии в четверг и продлятся около трех часов. Об этом предупредил глава городской администрации Игорь Ткаченко.Власти города просят жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В начале минувшей недели в Феодосии проходили военные учения.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. На территории Республики Крым он введен в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске и Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.В середине сентября в Крыму проходили масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отрабатывали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. В Крыму силовики и тероборона отрабатывают перехват групп диверсантовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выставили блок-посты для перехвата диверсантовБлокпосты и тероборона по всему ЮБК – в чем причинаВ Севастополе скопление спецтехники и запрещающие знаки: что происходит

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, учения, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, крым, игорь ткаченко