В Феодосии проведут учебные стрельбы: когда будет громко
В Феодосии учебные стрельбы будут проходить в течение трех часов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму формируют казачий батальон "Таврида" в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в Феодосии в четверг и продлятся около трех часов. Об этом предупредил глава городской администрации Игорь Ткаченко.
"Вниманию жителей и гостей Феодосии! Сегодня, 10 октября, с 10 до 13 часов будут проходить учебные стрельбы", - написал он в своем Telegram-канале.
Власти города просят жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В начале минувшей недели в Феодосии проходили военные учения.
На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. На территории Республики Крым он введен в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске и Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
В середине сентября в Крыму проходили масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отрабатывали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. В Крыму силовики и тероборона отрабатывают перехват групп диверсантов
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