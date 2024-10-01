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В Феодосии во вторник будут стрелять - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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В Феодосии во вторник будут стрелять
В Феодосии во вторник будут стрелять - РИА Новости Крым, 01.10.2024
В Феодосии во вторник будут стрелять
Во вторник в Феодосии пройдут военные учения. Об этом предупреждает глава администрации города Игорь Ткаченко в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T09:24
2024-10-01T09:24
феодосия
учения
безопасность республики крым и севастополя
игорь ткаченко
новости крыма
крым
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Феодосии пройдут военные учения. Об этом предупреждает глава администрации города Игорь Ткаченко в официальном Telegram-канале.Власти города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения в Крыму и Севастополе проводятся регулярно с целью обеспечения безопасности. Власти предупреждают об этом заранее.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. На территории Республики Крым он введен в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске и Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.В середине сентября в Крыму проходили масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отрабатывали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пройдет проверка систем оповещения в Крыму и СевастополеМасштабную проверку систем оповещения проведут по всей РоссииДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника
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феодосия, учения, безопасность республики крым и севастополя, игорь ткаченко, новости крыма, крым, вооруженные силы россии
В Феодосии во вторник будут стрелять

В Феодосии предупреждают о проведении учебных стрельб

09:24 01.10.2024
 
© РИА Новости КрымФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Феодосии пройдут военные учения. Об этом предупреждает глава администрации города Игорь Ткаченко в официальном Telegram-канале.
"Сегодня с 10.00 до 13.00 состоятся учебные стрельбы. Вечерние стрельбы – с 19.00 до 21.00", – говорится в сообщении.
Власти города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Учения в Крыму и Севастополе проводятся регулярно с целью обеспечения безопасности. Власти предупреждают об этом заранее.
На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. На территории Республики Крым он введен в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске и Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
В середине сентября в Крыму проходили масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отрабатывали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова.
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ФеодосияУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяИгорь ТкаченкоНовости КрымаКрымВооруженные силы России
 
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