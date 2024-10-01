https://crimea.ria.ru/20241001/v-feodosii-vo-vtornik-budut-strelyat-1140761944.html

В Феодосии во вторник будут стрелять

В Феодосии во вторник будут стрелять - РИА Новости Крым, 01.10.2024

В Феодосии во вторник будут стрелять

Во вторник в Феодосии пройдут военные учения. Об этом предупреждает глава администрации города Игорь Ткаченко в официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T09:24

2024-10-01T09:24

2024-10-01T09:24

феодосия

учения

безопасность республики крым и севастополя

игорь ткаченко

новости крыма

крым

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138197478_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c1b78e567895e15ab85c05d5d9be32b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Феодосии пройдут военные учения. Об этом предупреждает глава администрации города Игорь Ткаченко в официальном Telegram-канале.Власти города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения в Крыму и Севастополе проводятся регулярно с целью обеспечения безопасности. Власти предупреждают об этом заранее.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. На территории Республики Крым он введен в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске и Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.В середине сентября в Крыму проходили масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отрабатывали действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пройдет проверка систем оповещения в Крыму и СевастополеМасштабную проверку систем оповещения проведут по всей РоссииДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противника

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, учения, безопасность республики крым и севастополя, игорь ткаченко, новости крыма, крым, вооруженные силы россии