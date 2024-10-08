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Главное за день: 8 октября - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Главное за день: 8 октября
Главное за день: 8 октября - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Главное за день: 8 октября
Российские войска освободили населенные пункты Зоряное Первое и Золотая Нива в ДНР. В Одессе и Харькове в результате ударов поражены объекты инфраструктуры... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T23:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Зоряное Первое и Золотая Нива в ДНР. В Одессе и Харькове в результате ударов поражены объекты инфраструктуры. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о совместной охране границы Армении. В Непале обнаружили тела пятерых пропавших российских туристов. Президент США Джо Байден отменил поездку в Германию на встречу лидеров западной коалиции по Украине. Киев отменил запланированный на ноябрь второй "саммит мира".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Освобождение населенных пунктов ДонбассаВооруженные силы России взяли под свой контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике.По данным Минобороны РФ, подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зоряное Первое. Военнослужащие группировки войск "Восток", в свою очередь, улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Золотая Нива.В целом за прошедшие сутки противник потерял убитыми и ранеными около 2000 военнослужащих.Кроме того, нанесен удар по инфраструктуре аэродромов ВСУ с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал". Все назначенные объекты поражены.Взрывы в Одессе и ХарьковеВ порту Одессы в результате взрывов повреждена припортовая инфраструктура и грузовое судно, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.По данным РИА Новости, удары были нанесены по Одесскому порту и порту в Ильичевске в момент разгрузки.Кроме того, в Харькове после серии взрывов вспыхнул масштабный пожар на предприятии в Индустриальном районе. По данным местных властей, взрывами также повреждена городская инфраструктура.Переговоры Путина и Пашиняна в МосквеПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в Москве. Лидеры стран, в частности, договорились о совместной охране границы Армении с Ираном и Турцией.Так, границы Армении с Ираном и Турцией с 1 января 2025 года вместе с пограничниками из России будут охранять пограничные войска Службы национальной безопасности Армении. При этом один контрольно-пограничный пункт на армяно-иранской границе вместо российских пограничников будут охранять армянские.В Непале найдены тела погибших альпинистов из РоссииВ горах Непала найдены тела пропавших два дня назад российских альпинистов, пытавшихся покорить гору Дхаулагири.Тела обнаружил спасательный вертолет на высоте 7100 метров. По данным директора компании Heli Everest, проводившей спасательную операцию, Мингма Шерпа, предварительной причиной гибели россиян считается падение с высоты 7 600 метров.Байден отменил поездку в Германию на саммит по УкраинеПрезидент США Джо Байден отложил намеченные на 10-15 октября поездки в Германию и Анголу, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По ее словам, причина отмены визитов – мониторинг подготовки к мощнейшему урагану "Милтон", который, как ожидается, обрушится на Флориду 9 октября.12 октября в Германии на авиабазе Рамштайн запланировано проведение очередной встречи по обсуждению ситуации по Украине. По данными СМИ, в саммите должны были принять участие лидеры США, Германии, Великобритании и Франции – Джо Байден, Олаф Шольц, Кир Стармер и Эммануэль Макрон. Также на встрече будет присутствовать Владимир Зеленский.Перенос сроков "второго саммита" по УкраинеВторой так называемый "саммит мира" по Украине, который должен был пройти в ноябре, не состоится в запланированные сроки. Об этом заявила советница главы офиса Владимира Зеленского Дария Заривна.По ее словам, на данный момент проходят "тематические конференции" по каждому пункту "формулы мира", которые заканчиваются принятием коммюнике.Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего "мирного плана" второго саммита, добавила она.
https://crimea.ria.ru/20241008/nebo-i-zemlya-kak-za-2-goda-izmenilos-nastroenie-zhiteley-khersonschiny--1140928883.html
https://crimea.ria.ru/20241008/eto-budet-krakh-lukashenko-nazval-posledstviya-vtorzheniya-vsu-v-belorussiyu-1140935533.html
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главное за день, россия, новости, риа новости крым
Главное за день: 8 октября

Главные события и заявления вторника, 8 октября

23:16 08.10.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВстреча глав государств-участников СНГ
Встреча глав государств-участников СНГ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Зоряное Первое и Золотая Нива в ДНР. В Одессе и Харькове в результате ударов поражены объекты инфраструктуры. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о совместной охране границы Армении. В Непале обнаружили тела пятерых пропавших российских туристов. Президент США Джо Байден отменил поездку в Германию на встречу лидеров западной коалиции по Украине. Киев отменил запланированный на ноябрь второй "саммит мира".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Освобождение населенных пунктов Донбасса

Вооруженные силы России взяли под свой контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике.
По данным Минобороны РФ, подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зоряное Первое. Военнослужащие группировки войск "Восток", в свою очередь, улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Золотая Нива.
В целом за прошедшие сутки противник потерял убитыми и ранеными около 2000 военнослужащих.
Кроме того, нанесен удар по инфраструктуре аэродромов ВСУ с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал". Все назначенные объекты поражены.
Патриотический форум Знание. Герои в Севастополе. Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев (справа) - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Вчера, 15:34
"Небо и земля": как за 2 года изменилось настроение жителей Херсонщины

Взрывы в Одессе и Харькове

В порту Одессы в результате взрывов повреждена припортовая инфраструктура и грузовое судно, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
По данным РИА Новости, удары были нанесены по Одесскому порту и порту в Ильичевске в момент разгрузки.
Кроме того, в Харькове после серии взрывов вспыхнул масштабный пожар на предприятии в Индустриальном районе. По данным местных властей, взрывами также повреждена городская инфраструктура.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Вчера, 17:45
"Это будет крах": Лукашенко назвал последствия вторжения ВСУ в Белоруссию

Переговоры Путина и Пашиняна в Москве

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в Москве. Лидеры стран, в частности, договорились о совместной охране границы Армении с Ираном и Турцией.
Так, границы Армении с Ираном и Турцией с 1 января 2025 года вместе с пограничниками из России будут охранять пограничные войска Службы национальной безопасности Армении. При этом один контрольно-пограничный пункт на армяно-иранской границе вместо российских пограничников будут охранять армянские.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Вчера, 08:18
Куба просит статус страны-партнера БРИКС

В Непале найдены тела погибших альпинистов из России

В горах Непала найдены тела пропавших два дня назад российских альпинистов, пытавшихся покорить гору Дхаулагири.
Тела обнаружил спасательный вертолет на высоте 7100 метров. По данным директора компании Heli Everest, проводившей спасательную операцию, Мингма Шерпа, предварительной причиной гибели россиян считается падение с высоты 7 600 метров.
Картина магнитных полей на Солнце
Вчера, 09:09
Очередная мощная магнитная буря обрушилась на Землю

Байден отменил поездку в Германию на саммит по Украине

Президент США Джо Байден отложил намеченные на 10-15 октября поездки в Германию и Анголу, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, причина отмены визитов – мониторинг подготовки к мощнейшему урагану "Милтон", который, как ожидается, обрушится на Флориду 9 октября.
12 октября в Германии на авиабазе Рамштайн запланировано проведение очередной встречи по обсуждению ситуации по Украине. По данными СМИ, в саммите должны были принять участие лидеры США, Германии, Великобритании и Франции – Джо Байден, Олаф Шольц, Кир Стармер и Эммануэль Макрон. Также на встрече будет присутствовать Владимир Зеленский.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Вчера, 21:07
Почему Байден отменил поездку в Рамштайн

Перенос сроков "второго саммита" по Украине

Второй так называемый "саммит мира" по Украине, который должен был пройти в ноябре, не состоится в запланированные сроки. Об этом заявила советница главы офиса Владимира Зеленского Дария Заривна.
По ее словам, на данный момент проходят "тематические конференции" по каждому пункту "формулы мира", которые заканчиваются принятием коммюнике.
Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего "мирного плана" второго саммита, добавила она.
Учения НАТО во Львове - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Вчера, 06:10Радио "Спутник в Крыму"
Будущее Украины в НАТО: есть ли оно и от кого зависит
 
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