https://crimea.ria.ru/20241008/pyat-propavshikh-rossiyskikh-alpinistov-naydeny-pogibshimi-v-nepale-1140921551.html

Пять пропавших российских альпинистов найдены погибшими в Непале

Пять пропавших российских альпинистов найдены погибшими в Непале - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Пять пропавших российских альпинистов найдены погибшими в Непале

В горах Непала найдены тела пропавших два дня назад российских альпинистов. Об этом со ссылкой на местные власти пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T10:48

2024-10-08T10:48

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непал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В горах Непала найдены тела пропавших два дня назад российских альпинистов. Об этом со ссылкой на местные власти пишет РИА Новости.Группа альпинистов из России отправилась в Непал на горный массив Дхаулагири. В воскресенье рано утром они вышли из лагеря, после чего связь с туристами оборвалась. Тела были обнаружены во вторник на высоте 7100 метров спасательным вертолетом.По данным директора компании Heli Everest, проводившей спасательную операцию, Мингма Шерпа, предварительной причиной гибели россиян считается падение с высоты 7 600 метров.В августе в Севастополе мужчина погиб, сорвавшись со скалы. Трагедия произошла у дикого пляжа "Баунти" на мысе Фиолент.Ранее в Крымских горах турист упал с 40-метровой высоты и погиб. Трагедия произошла в районе Таракташской тропы. Мужчина отклонился от официального маршрута и упал в обрыв, когда хотел сфотографироваться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

непал

горы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

непал, горы, происшествия, в мире, новости