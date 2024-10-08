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Пять пропавших российских альпинистов найдены погибшими в Непале
Пять пропавших российских альпинистов найдены погибшими в Непале - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Пять пропавших российских альпинистов найдены погибшими в Непале
В горах Непала найдены тела пропавших два дня назад российских альпинистов. Об этом со ссылкой на местные власти пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T10:48
2024-10-08T10:48
2024-10-08T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В горах Непала найдены тела пропавших два дня назад российских альпинистов. Об этом со ссылкой на местные власти пишет РИА Новости.Группа альпинистов из России отправилась в Непал на горный массив Дхаулагири. В воскресенье рано утром они вышли из лагеря, после чего связь с туристами оборвалась. Тела были обнаружены во вторник на высоте 7100 метров спасательным вертолетом.По данным директора компании Heli Everest, проводившей спасательную операцию, Мингма Шерпа, предварительной причиной гибели россиян считается падение с высоты 7 600 метров.В августе в Севастополе мужчина погиб, сорвавшись со скалы. Трагедия произошла у дикого пляжа "Баунти" на мысе Фиолент.Ранее в Крымских горах турист упал с 40-метровой высоты и погиб. Трагедия произошла в районе Таракташской тропы. Мужчина отклонился от официального маршрута и упал в обрыв, когда хотел сфотографироваться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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непал, горы, происшествия, в мире, новости
Пять пропавших российских альпинистов найдены погибшими в Непале
В Непале обнаружили тела пятерых пропавших российских туристов
10:48 08.10.2024 (обновлено: 11:14 08.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В горах Непала найдены тела пропавших два дня назад российских альпинистов. Об этом со ссылкой на местные власти пишет РИА Новости.
Группа альпинистов из России отправилась в Непал на горный массив Дхаулагири. В воскресенье рано утром они вышли из лагеря, после чего связь с туристами оборвалась.
Тела были обнаружены во вторник на высоте 7100 метров спасательным вертолетом.
"Пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, найдены мертвыми", - говорится в сообщении.
По данным директора компании Heli Everest, проводившей спасательную операцию, Мингма Шерпа, предварительной причиной гибели россиян считается падение с высоты 7 600 метров.
В августе в Севастополе мужчина погиб, сорвавшись со скалы
. Трагедия произошла у дикого пляжа "Баунти" на мысе Фиолент.
Ранее в Крымских горах турист упал с 40-метровой высоты и погиб. Трагедия произошла
в районе Таракташской тропы. Мужчина отклонился от официального маршрута и упал в обрыв, когда хотел сфотографироваться.
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