Рейтинг@Mail.ru
Пограничники России и Армении будут охранять границу с Ираном и Турцией - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241008/pogranichniki-rossii-i-armenii-budut-okhranyat-granitsu-s-iranom-i-turtsiey-1140936965.html
Пограничники России и Армении будут охранять границу с Ираном и Турцией
Пограничники России и Армении будут охранять границу с Ираном и Турцией - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Пограничники России и Армении будут охранять границу с Ираном и Турцией
С 1 января 2025 года армянские пограничники присоединятся к российским коллегам для охраны границы Армении с Ираном и Турцией. Соответствующие договоренности... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T18:41
2024-10-08T18:41
владимир путин (политик)
никол пашинян
новости
россия
армения
граница
иран
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111444/14/1114441435_0:282:3138:2048_1920x0_80_0_0_b15855622df557610dacb4961fd0b97e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. С 1 января 2025 года армянские пограничники присоединятся к российским коллегам для охраны границы Армении с Ираном и Турцией. Соответствующие договоренности достигнуты в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, лидеры двух стран договорились, что один контрольно-пограничный пункт на армяно-иранской границе вместо российских пограничников будут охранять армянские.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае этого года заявил, что лидеры РФ и Армении согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей республики. При этом представитель Кремля отметил, что по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников РоссииПутин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и ЕреванаПутин: РФ будет рада содействовать подписанию мира между Баку и Ереваном
россия
армения
иран
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111444/14/1114441435_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_feecb60cf468bf502bbf97cf2f2d77b3.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), никол пашинян, новости, россия, армения, граница, иран, турция
Пограничники России и Армении будут охранять границу с Ираном и Турцией

Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении с Ираном и Турцией

18:41 08.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Армении Н. Пашиняном
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Армении Н. Пашиняном - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. С 1 января 2025 года армянские пограничники присоединятся к российским коллегам для охраны границы Армении с Ираном и Турцией. Соответствующие договоренности достигнуты в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

"Границы Армении с Ираном и Турцией с 1 января 2025 года вместе с пограничниками из России будут охранять пограничные войска Службы национальной безопасности Армении", – говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран договорились, что один контрольно-пограничный пункт на армяно-иранской границе вместо российских пограничников будут охранять армянские.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае этого года заявил, что лидеры РФ и Армении согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей республики. При этом представитель Кремля отметил, что по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников России
Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и Еревана
Путин: РФ будет рада содействовать подписанию мира между Баку и Ереваном
 
Владимир Путин (политик)Никол ПашинянНовостиРоссияАрменияГраницаИранТурция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Остаток материнского капитала менее 10 000 можно получить на карту
19:57В акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов
19:31В детских лагерях Крыма и Севастополя нашли нарушения
19:10Смертельное ДТП в Крыму: под колесами Daewoo Nexia погибла пенсионерка
18:41Пограничники России и Армении будут охранять границу с Ираном и Турцией
18:16Байден не поедет в Рамштайн и не будет встречаться с Зеленским
18:01Ученые изучают этногенез крымских тюрков: на Алтае проходит конференция
17:45"Это будет крах": Лукашенко назвал последствия вторжения ВСУ в Белоруссию
17:19Второго "саммита мира" по Украине в ноябре не будет – офис Зеленского
17:11Путин заявил о росте совокупного ВВП стран Содружества
16:57Пожар на нефтебазе в Феодосии: ситуация сложная, но контролируемая
16:37Россия будет всемерно укреплять сотрудничество со странами СНГ – Путин
16:18Воздушная цель сбита над Севастополем
16:09В России разработали вакцину от лихорадки Марбург
16:01Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:49Ракетная опасность по баллистике объявлена в Севастополе
15:46Качество воздуха у горящей нефтебазы в Феодосии проверил Роспотребнадзор
15:34"Небо и земля": как за 2 года изменилось настроение жителей Херсонщины
15:20"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жители
15:10Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном – главные тезисы
Лента новостейМолния