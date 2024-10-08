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Пограничники России и Армении будут охранять границу с Ираном и Турцией
Пограничники России и Армении будут охранять границу с Ираном и Турцией - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Пограничники России и Армении будут охранять границу с Ираном и Турцией
С 1 января 2025 года армянские пограничники присоединятся к российским коллегам для охраны границы Армении с Ираном и Турцией. Соответствующие договоренности... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T18:41
2024-10-08T18:41
2024-10-08T18:41
владимир путин (политик)
никол пашинян
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граница
иран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. С 1 января 2025 года армянские пограничники присоединятся к российским коллегам для охраны границы Армении с Ираном и Турцией. Соответствующие договоренности достигнуты в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, лидеры двух стран договорились, что один контрольно-пограничный пункт на армяно-иранской границе вместо российских пограничников будут охранять армянские.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае этого года заявил, что лидеры РФ и Армении согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей республики. При этом представитель Кремля отметил, что по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников РоссииПутин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора Баку и ЕреванаПутин: РФ будет рада содействовать подписанию мира между Баку и Ереваном
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владимир путин (политик), никол пашинян, новости, россия, армения, граница, иран, турция
Пограничники России и Армении будут охранять границу с Ираном и Турцией
Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении с Ираном и Турцией
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. С 1 января 2025 года армянские пограничники присоединятся к российским коллегам для охраны границы Армении с Ираном и Турцией. Соответствующие договоренности достигнуты в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
"Границы Армении с Ираном и Турцией с 1 января 2025 года вместе с пограничниками из России будут охранять пограничные войска Службы национальной безопасности Армении", – говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры двух стран договорились, что один контрольно-пограничный пункт на армяно-иранской границе вместо российских пограничников будут охранять армянские.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае этого года заявил, что лидеры РФ и Армении согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей республики. При этом представитель Кремля отметил, что по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией.
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