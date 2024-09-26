https://crimea.ria.ru/20240926/kolossalnye-tsifry--vsu-lishilis-2280-boevikov-za-sutki-1140642144.html

Колоссальные цифры – ВСУ лишились 2280 боевиков за сутки

Колоссальные цифры – ВСУ лишились 2280 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Колоссальные цифры – ВСУ лишились 2280 боевиков за сутки

Украинские войска за сутки потеряли 2280 боевиков, склады вооружения, станции контрбатарейной борьбы и военную технику, в том числе западного производства. Об... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T12:49

2024-09-26T12:49

2024-09-26T12:49

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли 2280 боевиков, склады вооружения, станции контрбатарейной борьбы и военную технику, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Минобороны России в четверг.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 235 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30, боевую машину РСЗО "Град".Группировкой "Запад" заняты более выгодные рубежи и позиции и отразили контратаку врага. Ликвидированы до 435 боевиков ВСУ, боевая бронированная машина "Казак", восемь автомобилей, американская гаубица М198, две польские САУ Krab, САУ "Гвоздика", гаубица Д-30, хорватская боевая машина РСЗО RAK-SA-12, две станции РЭБ "Анклав-Н", станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Противник потерял в боях до 750 военнослужащих, десять автомобилей, две гаубицы М777, САУ Krab, орудие Д-20, две САУ "Акация", М119, станции РЭБ "Анклав-Н" и "Нота", девять складов боеприпасов.Бойцы группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки штурмовых групп противника, уничтожив до 130 военных ВСУ, танк, три БМП, семь автомобилей, французскую САУ Caesar.Подразделения "Днепра" заняли более выгодные рубежи, уничтожили 60 военнослужащих, десять автомобилей, САУ "Богдана", гаубицу "Мста-Б", радиолокационную станцию П-19 и склад боеприпасов.Группа "Центр" отразила десять контратак, ликвидировала до 670 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия Д-20, пушку "Гиацинт-Б", а также освобождила населенный пункт Украинск Донецкой Народной Республики.Об освобождении Украинска накануне заявлял глава региона Денис Пушилин. 19 сентября подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Георгиевка в Донбассе, а 14 сентября под контроль ВС РФ перешло село Желанное Первое в ДНР. А еще днем ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Долиновка в ДНР. Также ранее стало известно о взятии под контроль российскими войсками Красногоровки, Галицыновки, Григоровки и Водяного в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 боевиков ликвидированы в Курской области за суткиТысячи боевиков за сутки: потери ВСУ в живой силе и вооружениях растутГорят склады и вражеская техника - потери ВСУ за сутки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , поставки западного оружия украине