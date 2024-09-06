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Российские военные сбили украинский МиГ-29 и семь ракет ATACMS

Российские военные сбили украинский МиГ-29 и семь ракет ATACMS - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Российские военные сбили украинский МиГ-29 и семь ракет ATACMS

Российские силы ПВО за неделю уничтожили украинский самолет МиГ-29, 367 беспилотников и семь американских ракет ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T16:11

2024-09-06T16:11

2024-09-06T16:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за неделю уничтожили украинский самолет МиГ-29, 367 беспилотников и семь американских ракет ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, военнослужащие Черноморского флота уничтожили за неделю 11 украинских безэкипажных катеров. В ночь на четверг в Новороссийске была отражена атака украинских безэкипажных катеров на город. После инцидента закрыли движение транспорта и часть пляжей на набережной. Ограничения были сняты спустя четыре часа. Позже в Минобороны уточнили, что в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два морских дрона.Накануне днем экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма. В ночь на 4 сентября силами ЧФ в северо-западной части Черного моря были уничтожены четыре морских дрона украинских боевиков. Кроме того, силы ПВО сбили над акваторией один беспилотник самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Участки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревогиЧерноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)