Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сбили украинский МиГ-29 и семь ракет ATACMS - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240906/rossiyskie-voennye-sbili-ukrainskiy-mig-29-i-sem-raket-atacms-1140181814.html
Российские военные сбили украинский МиГ-29 и семь ракет ATACMS
Российские военные сбили украинский МиГ-29 и семь ракет ATACMS - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Российские военные сбили украинский МиГ-29 и семь ракет ATACMS
Российские силы ПВО за неделю уничтожили украинский самолет МиГ-29, 367 беспилотников и семь американских ракет ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T16:11
2024-09-06T16:13
россия
новости
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122590639_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_227e4d34d5f1155d1d33357667f9f023.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за неделю уничтожили украинский самолет МиГ-29, 367 беспилотников и семь американских ракет ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, военнослужащие Черноморского флота уничтожили за неделю 11 украинских безэкипажных катеров. В ночь на четверг в Новороссийске была отражена атака украинских безэкипажных катеров на город. После инцидента закрыли движение транспорта и часть пляжей на набережной. Ограничения были сняты спустя четыре часа. Позже в Минобороны уточнили, что в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два морских дрона.Накануне днем экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма. В ночь на 4 сентября силами ЧФ в северо-западной части Черного моря были уничтожены четыре морских дрона украинских боевиков. Кроме того, силы ПВО сбили над акваторией один беспилотник самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Участки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревогиЧерноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122590639_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b32ba8bf3802a57a8f09820e54a09f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Российские военные сбили украинский МиГ-29 и семь ракет ATACMS

Российская ПВО за неделю сбила украинский МиГ-29 и 367 беспилотников

16:11 06.09.2024 (обновлено: 16:13 06.09.2024)
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Нина Падалко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за неделю уничтожили украинский самолет МиГ-29, 367 беспилотников и семь американских ракет ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 20 управляемых авиационных бомб "Hammer", 54 реактивных снаряда HIMARS и "Vampire", а также 367 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие Черноморского флота уничтожили за неделю 11 украинских безэкипажных катеров.
В ночь на четверг в Новороссийске была отражена атака украинских безэкипажных катеров на город. После инцидента закрыли движение транспорта и часть пляжей на набережной. Ограничения были сняты спустя четыре часа. Позже в Минобороны уточнили, что в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два морских дрона.
Накануне днем экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма. В ночь на 4 сентября силами ЧФ в северо-западной части Черного моря были уничтожены четыре морских дрона украинских боевиков. Кроме того, силы ПВО сбили над акваторией один беспилотник самолетного типа.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Участки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревоги
Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров
Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видео
 
РоссияНовостиМинистерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:33Российская онковакцина прошла доклинические испытания
18:16Пожар в многоэтажном доме в центре Симферополя - идет эвакуация
18:01Новый пакет помощи США для Украины на $250 млн: что в него войдет
17:50Путин созвал оперативное совещание Совбеза
17:22Из Крыма в суд Херсонской области ушло дело об украинском шпионе
17:11Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента Фикса
17:04Замкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в получении взятки
16:41Четыре десятка боевиков ВСУ сдались в плен российской армии
16:38Страшные потери ВСУ - 16 тысяч боевиков за неделю
16:3517 ударов "Кинжалами" и "Геранями": какие объекты уничтожены на Украине
16:33Оперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском море
16:29"Привет из Симферополя" – что показали крымские издатели в Москве
16:21В Крыму назвали причину задержки поставок льготных препаратов
16:11Российские военные сбили украинский МиГ-29 и семь ракет ATACMS
16:01Армия России освободила населенный пункт Журавка в ДНР
15:39Россия ответит на американские санкции против СМИ - Песков
15:34В США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RT
15:28Лучшая солистка: жительница Севастополя победила в международном конкурсе
15:18Сирота в Крыму пять лет не может получить положенное по закону жилье
15:01Взрывы в Севастополе в районе Кара-Кобы - что происходит
Лента новостейМолния