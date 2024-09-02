https://crimea.ria.ru/20240902/lukashenko-o-situatsii-s-durovym-na-zapade-bystro-zabyvayut-o-svobode-slova-1140062984.html
Лукашенко о ситуации с Дуровым: на Западе быстро забывают о свободе слова
Лукашенко о ситуации с Дуровым: на Западе быстро забывают о свободе слова - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Лукашенко о ситуации с Дуровым: на Западе быстро забывают о свободе слова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что на Западе тех, кто выходит из повиновения, быстро задерживают и забывают о свободе слова, как РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T13:33
2024-09-02T13:33
2024-09-02T13:33
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
павел дуров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что на Западе тех, кто выходит из повиновения, быстро задерживают и забывают о свободе слова, как это было с основателем Telegram Павлом Дуровым.Павла Дурова задержали в Париже в субботу, 24 августа, при сходе с частного самолета, прибывшего из Азербайджана. В воскресенье политические деятели, бизнесмены, журналисты России и мира высказали свое мнение об этом. Посольство РФ во Франции обратилось к местным властям, но те не пошли на контакт. Все дни Дурова допрашивали по делу, которое касается 12 преступлений. Вечером 28 августа стало известно, что Дуров взят под судебный надзор. Из-под стражи его отпустили под залог в 5 млн миллионов евро. При этом владельцу Telegram запрещено покидать территорию Франции и дважды в неделю он обязан являться в полицейский участок.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробили дно: эксперт сравнил арест Дурова и охоту за Сноуденом и АссанжемМакрон сделал заявление по поводу задержания Павла Дурова Почему арест Дурова не связан с выборами в США – мнение
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, павел дуров, мнения, telegram, новости, политика, франция
Лукашенко о ситуации с Дуровым: на Западе быстро забывают о свободе слова
Лукашенко прокомментировал ситуацию с Дуровым