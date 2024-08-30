https://crimea.ria.ru/20240830/glavnoe-za-den-30-avgusta-1140017908.html

Главное за день: 30 августа

Главное за день: 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Главное за день: 30 августа

ВСУ обстреляли Белгород – пятеро погибших и десятки раненых. Вооруженные силы России освободили шесть населенных пунктов за неделю в зоне СВО. Киев заявил о... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T22:43

2024-08-30T22:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли Белгород – пятеро погибших и десятки раненых. Вооруженные силы России освободили шесть населенных пунктов за неделю в зоне СВО. Киев заявил о прекращении транзита российской нефти и газа в ЕС с 1 января. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Камчатки. Президент России Владимир Путин наградил белорусского лидера Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного в честь 70-летия. ФСБ задержала двух наемников из Колумбии, воевавших за ВСУ. Владимир Зеленский уволил командующего воздушными силами ВСУ после крушения F-16.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар по Белгороду – пятеро погибших и десятки раненыхПри воздушной атаке кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire украинскими боевиками на город Белгород и Белгородский район погибли пять и ранены 37 человек. В тяжелом состоянии семь взрослых и трое детей.В городе повреждения получили три многоквартирных дома. Кроме того, в двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены девять автомобилей.Шесть населенных пунктов освобождены в зоне СВО за неделюРоссийские военные за прошедшую неделю в зоне СВО взяли под контроль шесть населенных пунктов, сообщило Минобороны РФ.В частности, бойцы группировки "Запад" освободили Стельмаховку в Луганской Народной Республике и Синьковку в Харьковской области.Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили Орловку, Камышевку, Николаевку и Новожеланное Донецкой Народной Республики.Потери вооруженных сил Украины за неделю боев составили около 17 тысяч человек убитыми и ранеными.Украина прекращает транзит нефти и газа из РФ в ЕвросоюзС 1 января следующего года Украина прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.В частности, по его словам, с нового года прекратит работу нефтепровод "Дружба", по которому нефть получали Словакия, Чехия и Венгрия. Также Подоляк утверждает, что если какая-либо страна посчитает необходимым получать казахстанский или азербайджанский газ, Украина готова участвовать в его транзите.Сильное землетрясение произошло у берегов КамчаткиОколо 7:24 по московскому времени у берегов Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1. В Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и ряде населенных пунктов Елизовского района толчок ощущался силой до пяти баллов.Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 123 километра. Глубина залегания очага около 27 километров под морским дном.Владимир Путин наградил Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея ПервозванногоПрезидент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Белоруссии Александру Лукашенко по случаю его семидесятилетнего юбилея, а также подписал указ о награждении его орденом Святого апостола Андрея Первозванного.Государственной наградой Российской Федерации белорусский президент награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия, говорится в тексте указа.ФСБ задержала наемников из КолумбииСотрудники ФСБ России задержали двух наемников из Колумбии по подозрению в участии в боевых действиях на стороне киевского режима.Во время обыска у мужчин найдены документы, подтверждающие их незаконные действия. Также у них обнаружили военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь" ВСУ.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.Зеленский уволил командующего воздушными силами ВСУВладимир Зеленский уволил командующего воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.Это случилось после того, как разбился первый полученный от США истребитель F-16. По данным Минобороны России, в тот день ВС РФ нанесли массированный удар по украинским энергообъектам. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Воздушные силы Украины для отражения этой атаки впервые применили F-16.Сам Зеленский пояснил свое решение "необходимостью усиливаться".

https://crimea.ria.ru/20240830/zhozep-borrel-dlya-kieva-sleduet-snyat-ogranicheniya-na-udary-po-rossii-1139985935.html

https://crimea.ria.ru/20240830/14-gruppovykh-udarov-naneseny-po-kriticheskim-obektam-na-ukraine-za-nedelyu-1140006094.html

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https://crimea.ria.ru/20240830/inostrantsy-budut-sdavat-biometriyu-dlya-vezda-v-rossiyu---proekt-mintsifry-1139999314.html

https://crimea.ria.ru/20240830/ya-ateist-no-pravoslavnyy-ateist-top-yarkikh-fraz-aleksandra-lukashenko-1139979714.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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