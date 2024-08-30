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Главное за день: 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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Главное за день: 30 августа
Главное за день: 30 августа - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Главное за день: 30 августа
ВСУ обстреляли Белгород – пятеро погибших и десятки раненых. Вооруженные силы России освободили шесть населенных пунктов за неделю в зоне СВО. Киев заявил о... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T22:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли Белгород – пятеро погибших и десятки раненых. Вооруженные силы России освободили шесть населенных пунктов за неделю в зоне СВО. Киев заявил о прекращении транзита российской нефти и газа в ЕС с 1 января. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Камчатки. Президент России Владимир Путин наградил белорусского лидера Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного в честь 70-летия. ФСБ задержала двух наемников из Колумбии, воевавших за ВСУ. Владимир Зеленский уволил командующего воздушными силами ВСУ после крушения F-16.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар по Белгороду – пятеро погибших и десятки раненыхПри воздушной атаке кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire украинскими боевиками на город Белгород и Белгородский район погибли пять и ранены 37 человек. В тяжелом состоянии семь взрослых и трое детей.В городе повреждения получили три многоквартирных дома. Кроме того, в двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены девять автомобилей.Шесть населенных пунктов освобождены в зоне СВО за неделюРоссийские военные за прошедшую неделю в зоне СВО взяли под контроль шесть населенных пунктов, сообщило Минобороны РФ.В частности, бойцы группировки "Запад" освободили Стельмаховку в Луганской Народной Республике и Синьковку в Харьковской области.Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили Орловку, Камышевку, Николаевку и Новожеланное Донецкой Народной Республики.Потери вооруженных сил Украины за неделю боев составили около 17 тысяч человек убитыми и ранеными.Украина прекращает транзит нефти и газа из РФ в ЕвросоюзС 1 января следующего года Украина прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.В частности, по его словам, с нового года прекратит работу нефтепровод "Дружба", по которому нефть получали Словакия, Чехия и Венгрия. Также Подоляк утверждает, что если какая-либо страна посчитает необходимым получать казахстанский или азербайджанский газ, Украина готова участвовать в его транзите.Сильное землетрясение произошло у берегов КамчаткиОколо 7:24 по московскому времени у берегов Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1. В Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и ряде населенных пунктов Елизовского района толчок ощущался силой до пяти баллов.Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 123 километра. Глубина залегания очага около 27 километров под морским дном.Владимир Путин наградил Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея ПервозванногоПрезидент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Белоруссии Александру Лукашенко по случаю его семидесятилетнего юбилея, а также подписал указ о награждении его орденом Святого апостола Андрея Первозванного.Государственной наградой Российской Федерации белорусский президент награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия, говорится в тексте указа.ФСБ задержала наемников из КолумбииСотрудники ФСБ России задержали двух наемников из Колумбии по подозрению в участии в боевых действиях на стороне киевского режима.Во время обыска у мужчин найдены документы, подтверждающие их незаконные действия. Также у них обнаружили военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь" ВСУ.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.Зеленский уволил командующего воздушными силами ВСУВладимир Зеленский уволил командующего воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.Это случилось после того, как разбился первый полученный от США истребитель F-16. По данным Минобороны России, в тот день ВС РФ нанесли массированный удар по украинским энергообъектам. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Воздушные силы Украины для отражения этой атаки впервые применили F-16.Сам Зеленский пояснил свое решение "необходимостью усиливаться".
https://crimea.ria.ru/20240830/zhozep-borrel-dlya-kieva-sleduet-snyat-ogranicheniya-na-udary-po-rossii-1139985935.html
https://crimea.ria.ru/20240830/14-gruppovykh-udarov-naneseny-po-kriticheskim-obektam-na-ukraine-za-nedelyu-1140006094.html
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главное за день, новости, риа новости крым, россия
Главное за день: 30 августа

Главные новости и заявления пятницы, 30 августа

22:43 30.08.2024 (обновлено: 23:54 30.08.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли Белгород – пятеро погибших и десятки раненых. Вооруженные силы России освободили шесть населенных пунктов за неделю в зоне СВО. Киев заявил о прекращении транзита российской нефти и газа в ЕС с 1 января. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Камчатки. Президент России Владимир Путин наградил белорусского лидера Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного в честь 70-летия. ФСБ задержала двух наемников из Колумбии, воевавших за ВСУ. Владимир Зеленский уволил командующего воздушными силами ВСУ после крушения F-16.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удар по Белгороду – пятеро погибших и десятки раненых

При воздушной атаке кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire украинскими боевиками на город Белгород и Белгородский район погибли пять и ранены 37 человек. В тяжелом состоянии семь взрослых и трое детей.
В городе повреждения получили три многоквартирных дома. Кроме того, в двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены девять автомобилей.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Вчера, 11:09
Боррель: для Киева следует "снять ограничения" на удары по России

Шесть населенных пунктов освобождены в зоне СВО за неделю

Российские военные за прошедшую неделю в зоне СВО взяли под контроль шесть населенных пунктов, сообщило Минобороны РФ.
В частности, бойцы группировки "Запад" освободили Стельмаховку в Луганской Народной Республике и Синьковку в Харьковской области.
Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили Орловку, Камышевку, Николаевку и Новожеланное Донецкой Народной Республики.
Потери вооруженных сил Украины за неделю боев составили около 17 тысяч человек убитыми и ранеными.
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
Вчера, 15:43
14 групповых ударов нанесены по критическим объектам на Украине за неделю

Украина прекращает транзит нефти и газа из РФ в Евросоюз

С 1 января следующего года Украина прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
В частности, по его словам, с нового года прекратит работу нефтепровод "Дружба", по которому нефть получали Словакия, Чехия и Венгрия. Также Подоляк утверждает, что если какая-либо страна посчитает необходимым получать казахстанский или азербайджанский газ, Украина готова участвовать в его транзите.
Владимир Зеленский на фоне истребителей F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Вчера, 08:33
США готовятся пойти на новые уступки Зеленскому – Захарова

Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Около 7:24 по московскому времени у берегов Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1. В Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и ряде населенных пунктов Елизовского района толчок ощущался силой до пяти баллов.
Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 123 километра. Глубина залегания очага около 27 километров под морским дном.
Процедура снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Вчера, 12:55
Иностранцы будут сдавать биометрию для въезда в Россию - проект Минцифры

Владимир Путин наградил Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Белоруссии Александру Лукашенко по случаю его семидесятилетнего юбилея, а также подписал указ о награждении его орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Государственной наградой Российской Федерации белорусский президент награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия, говорится в тексте указа.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Вчера, 08:27
"Я атеист, но православный атеист": топ ярких фраз Александра Лукашенко

ФСБ задержала наемников из Колумбии

Сотрудники ФСБ России задержали двух наемников из Колумбии по подозрению в участии в боевых действиях на стороне киевского режима.
Во время обыска у мужчин найдены документы, подтверждающие их незаконные действия. Также у них обнаружили военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь" ВСУ.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
Флаги Украины и боевики ВСУ
Вчера, 19:45
Дезертирство в ВСУ достигло невообразимых масштабов – МИД России

Зеленский уволил командующего воздушными силами ВСУ

Владимир Зеленский уволил командующего воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.
Это случилось после того, как разбился первый полученный от США истребитель F-16. По данным Минобороны России, в тот день ВС РФ нанесли массированный удар по украинским энергообъектам. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Воздушные силы Украины для отражения этой атаки впервые применили F-16.
Сам Зеленский пояснил свое решение "необходимостью усиливаться".
Главное за день - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Вчера, 22:15
Главные новости Крыма: 30 августа
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в последний день лета
00:00Какой сегодня праздник: 31 августа
22:43Главное за день: 30 августа
22:23Пять человек погибли и 37 ранены в Белгороде в результате атаки ВСУ
22:15Главные новости Крыма: 30 августа
21:53Тифломаркеры помогают слабовидящим севастопольцам голосовать на выборах
21:32Крымчане стали лучше платить за вывоз мусора – долги сократились
21:07Где не будет света в Севастополе на выходных
20:54Один человек погиб и семь ранены из-за очередной атаки ВСУ на Белгород
20:45Ночью под Евпаторией будет громко
20:32Еще два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
20:26В Крыму самокатчик погиб под колесами легковушки
20:14Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16
20:07Экс-директор "Севгеоцентра" осужден на 8 лет колонии за взятку
20:02В Севастополе прошли учения по действиям при воздушной тревоге
19:45Дезертирство в ВСУ достигло невообразимых масштабов – МИД России
19:31Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
19:10Из Крыма на Паралимпиаду не пускали еще до 2014 года – история атлетки
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18:10Притоки уменьшились: сколько воды накопил Крым
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