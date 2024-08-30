https://crimea.ria.ru/20240830/dvukh-naemnikov-iz-kolumbii-zaderzhali-za-uchastie-v-boyakh-na-storone-vsu-1139985601.html

Двух наемников из Колумбии задержали за участие в боях на стороне ВСУ

Двух наемников из Колумбии задержали за участие в боях на стороне ВСУ - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Двух наемников из Колумбии задержали за участие в боях на стороне ВСУ

ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии, их подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает в пятницу Центр общественных... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T10:43

2024-08-30T10:43

2024-08-30T11:02

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

всу (вооруженные силы украины)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии, их подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает в пятницу Центр общественных связей ведомства.По информации спецслужбы, во время обыска у мужчин найдены документы, подтверждающие их незаконные действия. Также у них обнаружили военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь" ВСУ.Возбуждены уголовные дела по статье "Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях".Ранее временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД, чтобы выразить ей протест из-за участия американской частной военной компании в боевых действиях на стороне Украины в Курской области.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что для прорыва в Курскую область Киев собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные поразили лагерь иностранных наемниковВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемниковСоветник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, всу (вооруженные силы украины), россия