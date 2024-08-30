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Двух наемников из Колумбии задержали за участие в боях на стороне ВСУ - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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Двух наемников из Колумбии задержали за участие в боях на стороне ВСУ
Двух наемников из Колумбии задержали за участие в боях на стороне ВСУ - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Двух наемников из Колумбии задержали за участие в боях на стороне ВСУ
ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии, их подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает в пятницу Центр общественных... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии, их подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает в пятницу Центр общественных связей ведомства.По информации спецслужбы, во время обыска у мужчин найдены документы, подтверждающие их незаконные действия. Также у них обнаружили военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь" ВСУ.Возбуждены уголовные дела по статье "Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях".Ранее временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД, чтобы выразить ей протест из-за участия американской частной военной компании в боевых действиях на стороне Украины в Курской области.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что для прорыва в Курскую область Киев собрал мощные силы наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные поразили лагерь иностранных наемниковВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемниковСоветник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, всу (вооруженные силы украины), россия
Двух наемников из Колумбии задержали за участие в боях на стороне ВСУ

ФСБ задержала двух наемников из Колумбии за участие в боях на стороне ВСУ

10:43 30.08.2024 (обновлено: 11:02 30.08.2024)
 
© ФСБ России Двух наемников из Колумбии задержали за участие в боях на стороне ВСУ
Двух наемников из Колумбии задержали за участие в боях на стороне ВСУ
© ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии, их подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает в пятницу Центр общественных связей ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны граждане Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер, подозреваемые в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных cил Российской Федерации в качестве наемников", - говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, во время обыска у мужчин найдены документы, подтверждающие их незаконные действия. Также у них обнаружили военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь" ВСУ.
Возбуждены уголовные дела по статье "Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях".
Ранее временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД, чтобы выразить ей протест из-за участия американской частной военной компании в боевых действиях на стороне Украины в Курской области.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что для прорыва в Курскую область Киев собрал мощные силы наемников.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Россия
 
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