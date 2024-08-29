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Главное за день: 29 августа

Главное за день: 29 августа - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Главное за день: 29 августа

На Украине уничтожен склад крылатых ракет британского производства Storm Shadow, на двух украинских АЭС отключилось четыре энергоблока. В Москве по делу о... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T22:55

2024-08-29T22:55

2024-08-29T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. На Украине уничтожен склад крылатых ракет британского производства Storm Shadow, на двух украинских АЭС отключилось четыре энергоблока. В Москве по делу о мошенничестве арестован экс-заместитель министра обороны Павел Попов. В Шебекино после обстрела ВСУ погиб мирный житель. В Курской области сдались в плен пятеро украинских боевиков, в зоне специальной военной операции освободили два населенных пункта.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm ShadowНа Украине за минувшие сутки уничтожен склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также нефтебаза, обеспечивающая топливом подразделения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток поражены склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании и нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для военной техники ВСУ", - говорится в сообщении.Кроме того, в результате ошибки пилота потерпел крушение первый истребитель F-16.На двух украинских АЭС отключились четыре энергоблокаЧетыре энергоблока на двух украинских атомных электростанциях были обесточены вследствие повреждения энергосистемы страны 26 августа, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак."Четыре энергоблока на украинских АЭС отключились от сети в понедельник... Речь об энергоблоках 1, 3 и 4 Ровенской АЭС, а также энергоблоке 3 Южноукраинской АЭС", – написал он в своем Telegram-канале.Арестован экс-замминистра обороны ПоповБывший замминистра обороны Павел Попов отправлен в СИЗО на два месяца 235-м окружным военным судом. Об этом сообщили РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому Попову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября", - огласил решение судья.Бывший чиновник Минобороны подозревается в незаконном обогащении за счет парка "Патриот", в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.В Шебекино во время обстрела погиб мирный жительВ ходе обстрела ВСУ города Шебекино погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."К большому горю, погиб один человек. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким", - написал он в своем Telegram-канале.По данным губернатора, еще двое мирных жителей ранены. Мужчина и женщина с осколочными ранениями доставлены в Шебекинскую больницу.В Курской области сдались в плен украинские боевикиЗа минувшие сутки в Курской области в плен сдались пятеро военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России."Российские бойцы активными действиями сорвали попытки атак боевиков в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька. В результате противник потерял до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины. Пять боевиков ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в направлении сел Коренево и Черкасское Поречное Курской области.ВС РФ освободили села Николаевка и СтельмаховкаВоеннослужащие группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховка в ЛНР, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Также, по информации Минобороны, российская группировка войск "Запад" освободила Стельмаховку в ЛНР.

https://crimea.ria.ru/20240829/vtorzhenie-vsu-v-krym--aksenov-otsenil-ugrozu-1139966821.html

https://crimea.ria.ru/20240829/pravitelstvo-vydelit-155-milliardov-kurskoy-oblasti-na-pokupku-zhilya-1139973340.html

https://crimea.ria.ru/20240829/tsb-dopustil-vozmozhnost-esche-bolee-rezkogo-povysheniya-klyuchevoy-stavki-1139973832.html

https://crimea.ria.ru/20240829/my-tam-poteryali-vse-kak-krym-prinimaet-zhiteley-kurskoy-oblasti-1139975503.html

https://crimea.ria.ru/20240829/bolee-35-tysyach-zhiteley-kurskoy-oblasti-ischut-blizkikh---miroshnik-1139962228.html

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