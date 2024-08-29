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Главное за день: 29 августа - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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Главное за день: 29 августа
Главное за день: 29 августа - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Главное за день: 29 августа
На Украине уничтожен склад крылатых ракет британского производства Storm Shadow, на двух украинских АЭС отключилось четыре энергоблока. В Москве по делу о... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T22:55
2024-08-29T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. На Украине уничтожен склад крылатых ракет британского производства Storm Shadow, на двух украинских АЭС отключилось четыре энергоблока. В Москве по делу о мошенничестве арестован экс-заместитель министра обороны Павел Попов. В Шебекино после обстрела ВСУ погиб мирный житель. В Курской области сдались в плен пятеро украинских боевиков, в зоне специальной военной операции освободили два населенных пункта.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm ShadowНа Украине за минувшие сутки уничтожен склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также нефтебаза, обеспечивающая топливом подразделения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток поражены склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании и нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для военной техники ВСУ", - говорится в сообщении.Кроме того, в результате ошибки пилота потерпел крушение первый истребитель F-16.На двух украинских АЭС отключились четыре энергоблокаЧетыре энергоблока на двух украинских атомных электростанциях были обесточены вследствие повреждения энергосистемы страны 26 августа, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак."Четыре энергоблока на украинских АЭС отключились от сети в понедельник... Речь об энергоблоках 1, 3 и 4 Ровенской АЭС, а также энергоблоке 3 Южноукраинской АЭС", – написал он в своем Telegram-канале.Арестован экс-замминистра обороны ПоповБывший замминистра обороны Павел Попов отправлен в СИЗО на два месяца 235-м окружным военным судом. Об этом сообщили РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому Попову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября", - огласил решение судья.Бывший чиновник Минобороны подозревается в незаконном обогащении за счет парка "Патриот", в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.В Шебекино во время обстрела погиб мирный жительВ ходе обстрела ВСУ города Шебекино погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."К большому горю, погиб один человек. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким", - написал он в своем Telegram-канале.По данным губернатора, еще двое мирных жителей ранены. Мужчина и женщина с осколочными ранениями доставлены в Шебекинскую больницу.В Курской области сдались в плен украинские боевикиЗа минувшие сутки в Курской области в плен сдались пятеро военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России."Российские бойцы активными действиями сорвали попытки атак боевиков в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька. В результате противник потерял до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины. Пять боевиков ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в направлении сел Коренево и Черкасское Поречное Курской области.ВС РФ освободили села Николаевка и СтельмаховкаВоеннослужащие группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховка в ЛНР, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Также, по информации Минобороны, российская группировка войск "Запад" освободила Стельмаховку в ЛНР.
https://crimea.ria.ru/20240829/vtorzhenie-vsu-v-krym--aksenov-otsenil-ugrozu-1139966821.html
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https://crimea.ria.ru/20240829/tsb-dopustil-vozmozhnost-esche-bolee-rezkogo-povysheniya-klyuchevoy-stavki-1139973832.html
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https://crimea.ria.ru/20240829/bolee-35-tysyach-zhiteley-kurskoy-oblasti-ischut-blizkikh---miroshnik-1139962228.html
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главное за день, новости, россия, украина, общество, в мире
Главное за день: 29 августа

Главные события и заявления четверга, 29 августа

22:55 29.08.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. На Украине уничтожен склад крылатых ракет британского производства Storm Shadow, на двух украинских АЭС отключилось четыре энергоблока. В Москве по делу о мошенничестве арестован экс-заместитель министра обороны Павел Попов. В Шебекино после обстрела ВСУ погиб мирный житель. В Курской области сдались в плен пятеро украинских боевиков, в зоне специальной военной операции освободили два населенных пункта.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

На Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm Shadow

На Украине за минувшие сутки уничтожен склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также нефтебаза, обеспечивающая топливом подразделения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток поражены склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании и нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для военной техники ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате ошибки пилота потерпел крушение первый истребитель F-16.
Глава Крыма Сергей Аксенов
Вчера, 11:37
Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу

На двух украинских АЭС отключились четыре энергоблока

Четыре энергоблока на двух украинских атомных электростанциях были обесточены вследствие повреждения энергосистемы страны 26 августа, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Четыре энергоблока на украинских АЭС отключились от сети в понедельник... Речь об энергоблоках 1, 3 и 4 Ровенской АЭС, а также энергоблоке 3 Южноукраинской АЭС", – написал он в своем Telegram-канале.
Премьер-министр РФ М. Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Вчера, 16:14
Правительство выделит 15,5 миллиардов Курской области на покупку жилья

Арестован экс-замминистра обороны Попов

Бывший замминистра обороны Павел Попов отправлен в СИЗО на два месяца 235-м окружным военным судом. Об этом сообщили РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому Попову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября", - огласил решение судья.
Бывший чиновник Минобороны подозревается в незаконном обогащении за счет парка "Патриот", в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Вчера, 16:25
ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки

В Шебекино во время обстрела погиб мирный житель

В ходе обстрела ВСУ города Шебекино погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"К большому горю, погиб один человек. От полученных ранений он скончался до приезда бригады скорой помощи. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, еще двое мирных жителей ранены. Мужчина и женщина с осколочными ранениями доставлены в Шебекинскую больницу.
Инна Васильева из Курской области
Вчера, 18:09Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Мы там потеряли все": как Крым принимает жителей Курской области

В Курской области сдались в плен украинские боевики

За минувшие сутки в Курской области в плен сдались пятеро военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Российские бойцы активными действиями сорвали попытки атак боевиков в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька. В результате противник потерял до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины. Пять боевиков ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в направлении сел Коренево и Черкасское Поречное Курской области.

ВС РФ освободили села Николаевка и Стельмаховка

Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховка в ЛНР, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
Также, по информации Минобороны, российская группировка войск "Запад" освободила Стельмаховку в ЛНР.
Связь с мирными жителями приграничья Курской области сильно осложнена, заявил Мирошник - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Вчера, 09:13
Более 3,5 тысяч жителей Курской области ищут близких - Мирошник
 
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00:00Какой сегодня праздник: 30 августа
22:55Главное за день: 29 августа
22:10Главные новости Крыма: 29 августа
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20:28В Севастополе закрыли рейд и остановили движение морского транспорта
20:26Новые условия льготной ипотеки могут снизить спрос и цены на недвижимость
19:38ПВО уничтожила украинский беспилотник над акваторией Черного моря
19:34В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанций
19:14Пожар в заповедной бухте Ласпи: площадь увеличилась в 4,5 раза
18:49Погиб на Курском направлении: в Севастополе простились с пехотинцем ЧФ
18:39Глэмпинги горят в районе заповедной бухты Ласпи в Крыму - что известно
18:27На Украине потерпел крушение первый самолет F-16 – СМИ
18:09"Мы там потеряли все": как Крым принимает жителей Курской области
17:45Авария оставила без света часть Евпатории
17:37Экс-замминистра обороны Попов арестован по делу о мошенничестве
17:23В Евпатории остановили движение трамваев из-за ливня
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