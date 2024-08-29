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Экс-замминистра обороны Попов арестован по делу о мошенничестве - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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Экс-замминистра обороны Попов арестован по делу о мошенничестве
Экс-замминистра обороны Попов арестован по делу о мошенничестве - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Экс-замминистра обороны Попов арестован по делу о мошенничестве
Бывший замминистра обороны Павел Попов отправлен 235-м окружным военным судом в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T17:37
2024-08-29T17:37
россия
новости
министерство обороны рф
мошенничество
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Бывший замминистра обороны Павел Попов отправлен 235-м окружным военным судом в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.Заседание проходило в закрытом режиме. Следствие мотивировало это наличием материалов, содержащих государственную тайну. Сам Попов не возражал против закрытия процесса.В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".Следствие также установило, что, помимо указанного участка с домами, в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарского края общей стоимостью более 500 млн рублей. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела.
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россия, новости, министерство обороны рф, мошенничество, суд
Экс-замминистра обороны Попов арестован по делу о мошенничестве

Суд арестовал экс-замминистра обороны Попова по делу о мошенничестве на два месяца

17:37 29.08.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ, генерал армии Павел Попов. Архивное фото
Заместитель министра обороны РФ, генерал армии Павел Попов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Бывший замминистра обороны Павел Попов отправлен 235-м окружным военным судом в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать подозреваемому Попову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября", - огласил решение судья.
Заседание проходило в закрытом режиме. Следствие мотивировало это наличием материалов, содержащих государственную тайну. Сам Попов не возражал против закрытия процесса.
В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".
Следствие также установило, что, помимо указанного участка с домами, в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарского края общей стоимостью более 500 млн рублей. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела.
 
РоссияНовостиМинистерство обороны РФМошенничествоСуд
 
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