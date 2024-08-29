https://crimea.ria.ru/20240829/eks-zamministra-oborony-popov-arestovan-po-delu-o-moshennichestve--1139975766.html

Экс-замминистра обороны Попов арестован по делу о мошенничестве

Экс-замминистра обороны Попов арестован по делу о мошенничестве - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Экс-замминистра обороны Попов арестован по делу о мошенничестве

Бывший замминистра обороны Павел Попов отправлен 235-м окружным военным судом в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T17:37

2024-08-29T17:37

2024-08-29T17:37

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министерство обороны рф

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Бывший замминистра обороны Павел Попов отправлен 235-м окружным военным судом в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.Заседание проходило в закрытом режиме. Следствие мотивировало это наличием материалов, содержащих государственную тайну. Сам Попов не возражал против закрытия процесса.В четверг СК РФ сообщил, что в отношении Попова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, бывший замминистра организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".Следствие также установило, что, помимо указанного участка с домами, в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарского края общей стоимостью более 500 млн рублей. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела.

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, министерство обороны рф, мошенничество, суд