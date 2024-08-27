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Главные новости Крыма: 27 августа

Главные новости Крыма: 27 августа - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Главные новости Крыма: 27 августа

Лесной пожар под Феодосией продолжается. Землю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона России. В Крыму с начала 2024 года национализировали... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T22:55

2024-08-27T22:55

2024-08-27T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Лесной пожар под Феодосией продолжается. Землю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона России. В Крыму с начала 2024 года национализировали более 300 объектов украинских олигархов. Отдых в Крыму дешевле, чем на курортах Кубани. В Севастополе ученикам выплатят по 50 тысяч рублей за 100 баллов по ЕГЭ. Школьные линейки в Крыму состоятся 2 сентября и пройдут в помещениях. На полуострове начали сбор яблок.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПожар возле Феодосии продолжаетсяСитуация с лесным пожаром в окрестностях Феодосии, который разгорелся в воскресенье вечером, стабилизируется. На месте продолжают работать более 500 специалистов и 150 единиц техники."Работа по ликвидации в районе Тепе-Оба продолжалась и в ночное время. За ночь площадь не увеличилась и также составляет 150 гектаров: лесной подстилки - 65 Га и сухой растительности - 85 Га. Во время утреннего облета авиацией МЧС России новых открытых очагов горения не выявлено", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.Земля для участников СВОВ Крыму расширили список граждан, которые имеют право бесплатно получить участок в регионе в рамках выполнения задач СВО.Согласно внесенным в законодательство изменениям, право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно теперь имеют граждане, "которые заключили в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту, расположенных на территории Республики Крым, контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для выполнения задач специальной военной операции". Об этом сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина.Национализируют добро олигарховВ Крыму с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении Российской Федерации украинских бизнесменов.Как уточнил в комментарии РИА Новости Крым председатель Госсовета РК Владимир Константинов, речь идет о жилых и нежилых помещениях, а также иных сооружениях и конструкции, которыми прежде владели граждане и юрлица, совершающие в отношении России недружественные действия.Бархатный сезон порадует ценамиВ Крыму цены на отдых в бархатный сезон будут ниже по сравнению с курортами Кубани."По сравнению с высоким туристским сезоном цены снизятся на 10-30%, это, безусловно, одно из главных преимуществ. И надо сказать, что санаторно-курортное лечение – это тот фактор, который всегда манит гостей", - сказал РИА Новости Крым министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.Линейки в школах: где и когдаШкольные линейки на День знаний в Крыму пройдут 2 сентября и в школьных помещениях.По информации замминистра образования, науки и молодежи Крыма Светланы Беспаловой, в 539 школах региона 2 сентября за парты сядут 230 тысяч учеников. Учиться дети начнут с 3 сентября."В федеральной образовательной программе предусмотрено, что если 1 сентября выпадает на выходной день, то начало учебного года – в первый рабочий день. Действительно, мы начинаем рабочий год 2 сентября, заканчиваем 26 мая", - уточнила она.За баллы дадут денегВ Севастополе школьникам, которые получили по 100 баллов на ЕГЭ выплатят по 50 тысяч рублей, а педагогам, которые их готовили — по 100 тысяч. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его информации, в этом году в Севастополе 25 школьников набрали 100 баллов на ЕГЭ, что является рекордом для города-героя.Урожай яблокВ Крыму приступили к уборке яблок ранних сортов созревания. Всего на полуострове общая площадь промышленных садов составляет порядка 16 тысяч гектаров, из них десять тысяч гектаров уже вступили в плодоношение, сообщила журналистам врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.По ее словам, в регионе планируется убрать урожай яблок с площади 4,5 тысяч гектаров."В текущем году планируется небольшое снижение урожайности в связи с отсутствием продуктивных осадков и засухой, к сожалению, это все повлияло на формирование урожая", - отметила врио министра.

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https://crimea.ria.ru/20240827/sevastopoltsy-vzyali-zoloto-i-bronzu-na-turnire-memorial-aksenova-1139917798.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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