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Главное за день: 25 августа

Главное за день: 25 августа - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Главное за день: 25 августа

Задержание Павла Дурова в Париже вызвало бурную реакцию мировой общественности. Папа Римский оценил запрет УПЦ на Украине. Российские военные сорвали атаки... РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Задержание Павла Дурова в Париже вызвало бурную реакцию мировой общественности. Папа Римский оценил запрет УПЦ на Украине. Российские военные сорвали атаки противника в Курской области, а в зоне СВО поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. Из украинского плена вернулись в Москву 115 российских военных. Крым за 10 лет получил 4 млрд рублей на поддержку виноделия. На полуострове запустили процесс создания парфюмерно-косметического кластера. Пожарные продолжают ликвидировать природные возгорания в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Реакция на задержание Павла Дурова в ПарижеНа задержание в Париже основателя Telegram Павда Дурова, произошедшее накануне вечером, отреагировали политики, бизнесмены и журналисты России и зарубежья. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об осуждении в 2018 году зарубежными неправительственными организациями решения суда в Москве о блокировке Telegram и задалась вопросом, будут ли они сейчас взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова?Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Павел Дуров просчитался, покинув Родину.Илон Маск заявил, что арест Павла Дурова демонстрирует преимущества Конституции США и с иронией предположил, что в Европе скоро начнут "казнить за лайки". По мнению журналиста Такера Карлсона ситуация с Павлом Дуровым - живое предупреждение всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду.В посольстве России в Франции запросили у местных властей разъяснения о причинах задержания Пава Дурова и потребовали обеспечить защиту его прав, предоставить консульский доступ. Но французская сторона пока уклоняется от взаимодействия.Папа Римский о ситуации вокруг запрета УПЦПапа Римский Франциск оценил подписанный Зеленским законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией, в частности, канонической Украинской православной церкви. Он заявил об опасениях за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может быть упразднена. По его словам, человек не совершает зла из-за того, что молится. Поэтому у каждого, кто хочет молиться, должна быть возможность делать это в том месте, которое считает своей церковью.Сорванные атаки противника в Курской областиВооруженные силы РФ сорвали атаки противника в направлении ряда населенных пунктов Курской области. При поддержке армейской авиации и огня артиллерии подразделения группировки войск "Север" отразили атаки штурмовых групп противника в направлении Комаровки, Малой Локни, Нечаева и Черкасского Поречного.Также пресечены попытки атак украинских боевиков в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными.Ликвидация пункта временной дислокации наемниковВооруженными силами Российской Федерации поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. Также средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат.Возвращение из украинского плена российских военныхРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена минувшей ночью, прилетели в Москву. 115 российских военных обменяли на 115 военнопленных ВСУ. Российских бойцов доставил в столицу самолет Ил-76МД.4 млрд на поддержку виноделия в КрымуБолее 4 миллиардов рублей выделено на государственную поддержку виноделия в Крыму за 10 лет. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в поздравлении виноделов с профессиональным праздником.По его словам, Крымские вина – такая же часть образа полуострова, как море и солнце, памятники истории и культуры. После воссоединения с Россией отрасль получила новый импульс развития.За 10 лет в регионе заложены более 9 тысяч гектаров молодых виноградников, увеличены объемы производства игристых вин, шампанского и виноградных вин.Парфюмерно-косметический кластер в КрымуКрымские производители парфюмерии и косметики по инициативе Министерства промышленной политики республики объединятся в кластер. Процесс уже запущен. По мнению представителя отрасли, гендиректора одного из ведущих косметических предприятий Крыма Ивана Гладуна, процесс формирования нового профильного кластера займет около года. Разработают специальные меры поддержки – льготные займы по упрощенной программе, предприниматели смогут совместно участвовать в выставках и получат другие инструменты поддержки и продвижения региональных брендов на федеральном уровне.Ликвидация природных пожаровЛесной пожар у горы Агармыш в районе Старого Крыма локализован на площади 4 гектара. К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным механизмом. Также локализовано возгорание сухой растительности в селе Новопокровка Кировского района Крыма. Огонь охватил территорию общей площадью 1, 05 гектара. Наблюдалось сильное задымление на открытой территории.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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