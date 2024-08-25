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Главное за день: 25 августа - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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Главное за день: 25 августа
Главное за день: 25 августа - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Главное за день: 25 августа
Задержание Павла Дурова в Париже вызвало бурную реакцию мировой общественности. Папа Римский оценил запрет УПЦ на Украине. Российские военные сорвали атаки... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T21:55
2024-08-25T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Задержание Павла Дурова в Париже вызвало бурную реакцию мировой общественности. Папа Римский оценил запрет УПЦ на Украине. Российские военные сорвали атаки противника в Курской области, а в зоне СВО поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. Из украинского плена вернулись в Москву 115 российских военных. Крым за 10 лет получил 4 млрд рублей на поддержку виноделия. На полуострове запустили процесс создания парфюмерно-косметического кластера. Пожарные продолжают ликвидировать природные возгорания в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Реакция на задержание Павла Дурова в ПарижеНа задержание в Париже основателя Telegram Павда Дурова, произошедшее накануне вечером, отреагировали политики, бизнесмены и журналисты России и зарубежья. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об осуждении в 2018 году зарубежными неправительственными организациями решения суда в Москве о блокировке Telegram и задалась вопросом, будут ли они сейчас взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова?Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Павел Дуров просчитался, покинув Родину.Илон Маск заявил, что арест Павла Дурова демонстрирует преимущества Конституции США и с иронией предположил, что в Европе скоро начнут "казнить за лайки". По мнению журналиста Такера Карлсона ситуация с Павлом Дуровым - живое предупреждение всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду.В посольстве России в Франции запросили у местных властей разъяснения о причинах задержания Пава Дурова и потребовали обеспечить защиту его прав, предоставить консульский доступ. Но французская сторона пока уклоняется от взаимодействия.Папа Римский о ситуации вокруг запрета УПЦПапа Римский Франциск оценил подписанный Зеленским законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией, в частности, канонической Украинской православной церкви. Он заявил об опасениях за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может быть упразднена. По его словам, человек не совершает зла из-за того, что молится. Поэтому у каждого, кто хочет молиться, должна быть возможность делать это в том месте, которое считает своей церковью.Сорванные атаки противника в Курской областиВооруженные силы РФ сорвали атаки противника в направлении ряда населенных пунктов Курской области. При поддержке армейской авиации и огня артиллерии подразделения группировки войск "Север" отразили атаки штурмовых групп противника в направлении Комаровки, Малой Локни, Нечаева и Черкасского Поречного.Также пресечены попытки атак украинских боевиков в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными.Ликвидация пункта временной дислокации наемниковВооруженными силами Российской Федерации поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. Также средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат.Возвращение из украинского плена российских военныхРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена минувшей ночью, прилетели в Москву. 115 российских военных обменяли на 115 военнопленных ВСУ. Российских бойцов доставил в столицу самолет Ил-76МД.4 млрд на поддержку виноделия в КрымуБолее 4 миллиардов рублей выделено на государственную поддержку виноделия в Крыму за 10 лет. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в поздравлении виноделов с профессиональным праздником.По его словам, Крымские вина – такая же часть образа полуострова, как море и солнце, памятники истории и культуры. После воссоединения с Россией отрасль получила новый импульс развития.За 10 лет в регионе заложены более 9 тысяч гектаров молодых виноградников, увеличены объемы производства игристых вин, шампанского и виноградных вин.Парфюмерно-косметический кластер в КрымуКрымские производители парфюмерии и косметики по инициативе Министерства промышленной политики республики объединятся в кластер. Процесс уже запущен. По мнению представителя отрасли, гендиректора одного из ведущих косметических предприятий Крыма Ивана Гладуна, процесс формирования нового профильного кластера займет около года. Разработают специальные меры поддержки – льготные займы по упрощенной программе, предприниматели смогут совместно участвовать в выставках и получат другие инструменты поддержки и продвижения региональных брендов на федеральном уровне.Ликвидация природных пожаровЛесной пожар у горы Агармыш в районе Старого Крыма локализован на площади 4 гектара. К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным механизмом. Также локализовано возгорание сухой растительности в селе Новопокровка Кировского района Крыма. Огонь охватил территорию общей площадью 1, 05 гектара. Наблюдалось сильное задымление на открытой территории.
https://crimea.ria.ru/20240825/narodnyy-artist-leonid-remnev-umer-v-teatre-vo-vremya-spektaklya-1139862448.html
https://crimea.ria.ru/20240825/detonatsiya-v-voronezhskoy-oblasti-posle-ataki-bpla-prekratilas-1139865504.html
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https://crimea.ria.ru/20240825/v-krymu-dvoe-muzhchin-i-zhenschina-izbili-podrostkov-za-myach-sk-vedet-proverku-1139865163.html
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4.7
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главное за день, новости, крым, новости крыма, в мире, общество
Главное за день: 25 августа

Главные события и заявления воскресенья, 25 августа

21:55 25.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Задержание Павла Дурова в Париже вызвало бурную реакцию мировой общественности. Папа Римский оценил запрет УПЦ на Украине. Российские военные сорвали атаки противника в Курской области, а в зоне СВО поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. Из украинского плена вернулись в Москву 115 российских военных. Крым за 10 лет получил 4 млрд рублей на поддержку виноделия. На полуострове запустили процесс создания парфюмерно-косметического кластера. Пожарные продолжают ликвидировать природные возгорания в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Реакция на задержание Павла Дурова в Париже

На задержание в Париже основателя Telegram Павда Дурова, произошедшее накануне вечером, отреагировали политики, бизнесмены и журналисты России и зарубежья. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила об осуждении в 2018 году зарубежными неправительственными организациями решения суда в Москве о блокировке Telegram и задалась вопросом, будут ли они сейчас взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова?
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Павел Дуров просчитался, покинув Родину.
Илон Маск заявил, что арест Павла Дурова демонстрирует преимущества Конституции США и с иронией предположил, что в Европе скоро начнут "казнить за лайки". По мнению журналиста Такера Карлсона ситуация с Павлом Дуровым - живое предупреждение всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду.
В посольстве России в Франции запросили у местных властей разъяснения о причинах задержания Пава Дурова и потребовали обеспечить защиту его прав, предоставить консульский доступ. Но французская сторона пока уклоняется от взаимодействия.

Папа Римский о ситуации вокруг запрета УПЦ

Папа Римский Франциск оценил подписанный Зеленским законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией, в частности, канонической Украинской православной церкви. Он заявил об опасениях за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может быть упразднена.
По его словам, человек не совершает зла из-за того, что молится. Поэтому у каждого, кто хочет молиться, должна быть возможность делать это в том месте, которое считает своей церковью.
Леонид Ремнев
17:35
Народный артист Леонид Ремнев умер в театре во время спектакля

Сорванные атаки противника в Курской области

Вооруженные силы РФ сорвали атаки противника в направлении ряда населенных пунктов Курской области. При поддержке армейской авиации и огня артиллерии подразделения группировки войск "Север" отразили атаки штурмовых групп противника в направлении Комаровки, Малой Локни, Нечаева и Черкасского Поречного.
Также пресечены попытки атак украинских боевиков в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными.
МЧС - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
20:50
Детонация в Воронежской области после атаки БПЛА прекратилась

Ликвидация пункта временной дислокации наемников

Вооруженными силами Российской Федерации поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. Также средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат.
Максим Никулин, директор Московского цирка на Цветном бульваре - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
18:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Его называли Дедом": Максим Никулин о своем великом отце

Возвращение из украинского плена российских военных

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена минувшей ночью, прилетели в Москву. 115 российских военных обменяли на 115 военнопленных ВСУ. Российских бойцов доставил в столицу самолет Ил-76МД.
Лесной пожар
20:54
Сильный пожар в горно-лесной местности в Крыму: эвакуируют 100 человек

4 млрд на поддержку виноделия в Крыму

Более 4 миллиардов рублей выделено на государственную поддержку виноделия в Крыму за 10 лет. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в поздравлении виноделов с профессиональным праздником.
По его словам, Крымские вина – такая же часть образа полуострова, как море и солнце, памятники истории и культуры. После воссоединения с Россией отрасль получила новый импульс развития.
За 10 лет в регионе заложены более 9 тысяч гектаров молодых виноградников, увеличены объемы производства игристых вин, шампанского и виноградных вин.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
20:23
В Крыму двое мужчин и женщина избили подростков за мяч: СК ведет проверку

Парфюмерно-косметический кластер в Крыму

Крымские производители парфюмерии и косметики по инициативе Министерства промышленной политики республики объединятся в кластер. Процесс уже запущен. По мнению представителя отрасли, гендиректора одного из ведущих косметических предприятий Крыма Ивана Гладуна, процесс формирования нового профильного кластера займет около года.
Разработают специальные меры поддержки – льготные займы по упрощенной программе, предприниматели смогут совместно участвовать в выставках и получат другие инструменты поддержки и продвижения региональных брендов на федеральном уровне.
Пожар на Тепе-Оба под Феодосией в Крыму
19:22
Возгорание растительности в районе Тепе-Оба в Феодосии тушат 166 пожарных

Ликвидация природных пожаров

Лесной пожар у горы Агармыш в районе Старого Крыма локализован на площади 4 гектара. К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным механизмом. Также локализовано возгорание сухой растительности в селе Новопокровка Кировского района Крыма. Огонь охватил территорию общей площадью 1, 05 гектара. Наблюдалось сильное задымление на открытой территории.
Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
19:56
В Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарий
 
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21:55Главное за день: 25 августа
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21:23Крупный лесной пожар в Крыму: горит 15 га - людей эвакуируют в Коктебель
21:15Какое наказание для детей может быть опасно для здоровья и даже жизни
20:54Сильный пожар в горно-лесной местности в Крыму: эвакуируют 100 человек
20:50Детонация в Воронежской области после атаки БПЛА прекратилась
20:23В Крыму двое мужчин и женщина избили подростков за мяч: СК ведет проверку
20:10В Белогорском районе Крыма произошло смертельное ДТП с "перевертышем"
19:56В Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарий
19:22Возгорание растительности в районе Тепе-Оба в Феодосии тушат 166 пожарных
19:17Ремонт и масштабная стройка: как развивается Симферопольский район
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