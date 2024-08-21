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Главное за день: 21 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Главное за день: 21 августа
Главное за день: 21 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Главное за день: 21 августа
Россия и Китай успешно развивают взаимную торговлю. Группировка войск "Центр" освободила поселок Желанное в ДНР. Морпехи ЧФ взяли в плен 18 украинских... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T22:45
2024-08-21T22:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Россия и Китай успешно развивают взаимную торговлю. Группировка войск "Центр" освободила поселок Желанное в ДНР. Морпехи ЧФ взяли в плен 18 украинских штурмовиков. Средствами ПВО над российскими регионами сбиты 45 беспилотников. Над Ростовской областью сбита ракета, от взрывной волны пострадали частные дома. На российских операторов связи совершена DDoS-атака.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успешная торговля между Россией и КитаемОб успешном развитии взаимной торговли между Москвой и Пекином заявил президент России Владимир Путин, отметив положительную работу в этом направлении правительств обеих стран.Президент РФ также сообщил, что в ходе встречи глав правительств России и Китая стороны обсудили весь комплекс торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Москвой и Пекином. Был подписан ряд двусторонних документов, направленных на взаимовыгодную кооперацию.Освобождение поселка Желанное в ДНРНаселенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике в результате активных действий освободила российская группировка войск "Центр". Об этом сообщило Минобороны РФ.18 украинских боевиков в плену у морпехов ЧФМорские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских штурмовиков. Произошло это у населенного пункта Спальное Курской области. Военнослужащие принадлежали 22-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.45 БПЛА над регионами России45 украинских беспилотников самолетного типа уничтожены за ночь над регионами России. 11 из них сбиты над Московской областью, 23 - над Брянской, шесть - над территорией Белгородской области, три - в Калужской и два в Курской области. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это была одна из самых масштабных попыток атаковать столицу.Повреждения домов в Ростовской области от сбитой ракетыВ Ростовской области была сбита ракета. Упавшие обломки вызвали на пустыре возгорание сухой растительности. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Позже стало известно, что из-за взрывной волны от сбитой ракеты в городе Новошахтинске в 15 частных домах повреждены окна и двери. Проводится оценка уровня причиненного ущерба.Сбой в работе мессенджеров из-за DDoS-атакиУ части пользователей приложения Telegram в среду появились проблемы с отправкой сообщений, также не обновлялись диалоги. Об аналогичных сбоях сообщали и пользователи WhatsApp. Роскомнадзор объяснил, что причиной сбоя работы ряда сервисов, в том числе мессенджеров стапа DDoS-атака на российских операторов связи. Она была успешно отражена. Сервисы снова работают в обычном режиме.
https://crimea.ria.ru/20240821/rossiya-vykhodit-na-pervoe-mesto-po-eksportu-gaza-v-kitay--mishustin-1139773556.html
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главное за день, в мире, россия, китай, новости, общество
Главное за день: 21 августа

Главные события и заявления среды, 21 августа

22:45 21.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Китая.
Государственные флаги России и Китая. - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Россия и Китай успешно развивают взаимную торговлю. Группировка войск "Центр" освободила поселок Желанное в ДНР. Морпехи ЧФ взяли в плен 18 украинских штурмовиков. Средствами ПВО над российскими регионами сбиты 45 беспилотников. Над Ростовской областью сбита ракета, от взрывной волны пострадали частные дома. На российских операторов связи совершена DDoS-атака.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успешная торговля между Россией и Китаем

Об успешном развитии взаимной торговли между Москвой и Пекином заявил президент России Владимир Путин, отметив положительную работу в этом направлении правительств обеих стран.
Президент РФ также сообщил, что в ходе встречи глав правительств России и Китая стороны обсудили весь комплекс торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Москвой и Пекином. Был подписан ряд двусторонних документов, направленных на взаимовыгодную кооперацию.
29-я встреча глав правительств России и Китая
13:47
Россия выходит на первое место по экспорту газа в Китай – Мишустин

Освобождение поселка Желанное в ДНР

Населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике в результате активных действий освободила российская группировка войск "Центр". Об этом сообщило Минобороны РФ.
Памятник Святым Кириллу и Мефодию - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
20:47Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт о запрете УПЦ: "Все равно что отменить ислам в Саудовской Аравии"

18 украинских боевиков в плену у морпехов ЧФ

Морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских штурмовиков. Произошло это у населенного пункта Спальное Курской области. Военнослужащие принадлежали 22-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.
Свеча - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
22:21
Погиб в Курской области: в Алуште простились с пехотинцем Олегом Рожковым

45 БПЛА над регионами России

45 украинских беспилотников самолетного типа уничтожены за ночь над регионами России. 11 из них сбиты над Московской областью, 23 - над Брянской, шесть - над территорией Белгородской области, три - в Калужской и два в Курской области. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это была одна из самых масштабных попыток атаковать столицу.
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
22:12
В ДНР подорвали мотоцикл: погибли две женщины

Повреждения домов в Ростовской области от сбитой ракеты

В Ростовской области была сбита ракета. Упавшие обломки вызвали на пустыре возгорание сухой растительности. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Позже стало известно, что из-за взрывной волны от сбитой ракеты в городе Новошахтинске в 15 частных домах повреждены окна и двери. Проводится оценка уровня причиненного ущерба.
ВСУ
19:31
Советник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников

Сбой в работе мессенджеров из-за DDoS-атаки

У части пользователей приложения Telegram в среду появились проблемы с отправкой сообщений, также не обновлялись диалоги. Об аналогичных сбоях сообщали и пользователи WhatsApp. Роскомнадзор объяснил, что причиной сбоя работы ряда сервисов, в том числе мессенджеров стапа DDoS-атака на российских операторов связи. Она была успешно отражена. Сервисы снова работают в обычном режиме.
 
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22:45Главное за день: 21 августа
22:37Украинская ДРГ атаковала Брянскую область
22:21Погиб в Курской области: в Алуште простились с пехотинцем Олегом Рожковым
22:12В ДНР подорвали мотоцикл: погибли две женщины
22:03Крупный пожар ликвидирован в Белогорском районе Крыма
21:48На строительстве Нового Херсонеса работали полторы тысячи археологов
21:15В Крыму художники и ремесленники проведут мастер-классы для детей
20:51В "Артек" приехал цирк: что покажут ребятам в День памяти Юрия Никулина
20:47Эксперт о запрете УПЦ: "Все равно что отменить ислам в Саудовской Аравии"
20:20Три мирных жителя пострадали под Белгородом от атаки дронов ВСУ
20:11Урожайность овощей снизилась в Крыму до 40% из-за жары и засухи
19:48Военкоры из регионов России в зоне спецоперации: в чем их миссия – мнение
19:31Советник Путина выступил против обмена плененных иностранных наемников
19:08В Крыму женщины стали чаще рожать первенцев после 30 лет
18:45В Крыму стало меньше нарушений в сфере рекламы - ФАС
18:13Аксенов поручил навести порядок в Сакском районе
18:02Угроза применения БПЛА в Мурманской области: ограничены полеты
17:55Солдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружие
17:21В Крыму ФАС возбудила дело из-за рекламы с участием президента России
16:52Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Ростовской области
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