https://crimea.ria.ru/20240821/glavnoe-za-den-21-avgusta-1139785846.html
Главное за день: 21 августа
Главное за день: 21 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Главное за день: 21 августа
Россия и Китай успешно развивают взаимную торговлю. Группировка войск "Центр" освободила поселок Желанное в ДНР. Морпехи ЧФ взяли в плен 18 украинских... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T22:45
2024-08-21T22:45
2024-08-21T22:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Россия и Китай успешно развивают взаимную торговлю. Группировка войск "Центр" освободила поселок Желанное в ДНР. Морпехи ЧФ взяли в плен 18 украинских штурмовиков. Средствами ПВО над российскими регионами сбиты 45 беспилотников. Над Ростовской областью сбита ракета, от взрывной волны пострадали частные дома. На российских операторов связи совершена DDoS-атака.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успешная торговля между Россией и КитаемОб успешном развитии взаимной торговли между Москвой и Пекином заявил президент России Владимир Путин, отметив положительную работу в этом направлении правительств обеих стран.Президент РФ также сообщил, что в ходе встречи глав правительств России и Китая стороны обсудили весь комплекс торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Москвой и Пекином. Был подписан ряд двусторонних документов, направленных на взаимовыгодную кооперацию.Освобождение поселка Желанное в ДНРНаселенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике в результате активных действий освободила российская группировка войск "Центр". Об этом сообщило Минобороны РФ.18 украинских боевиков в плену у морпехов ЧФМорские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли в плен 18 украинских штурмовиков. Произошло это у населенного пункта Спальное Курской области. Военнослужащие принадлежали 22-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.45 БПЛА над регионами России45 украинских беспилотников самолетного типа уничтожены за ночь над регионами России. 11 из них сбиты над Московской областью, 23 - над Брянской, шесть - над территорией Белгородской области, три - в Калужской и два в Курской области. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это была одна из самых масштабных попыток атаковать столицу.Повреждения домов в Ростовской области от сбитой ракетыВ Ростовской области была сбита ракета. Упавшие обломки вызвали на пустыре возгорание сухой растительности. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Позже стало известно, что из-за взрывной волны от сбитой ракеты в городе Новошахтинске в 15 частных домах повреждены окна и двери. Проводится оценка уровня причиненного ущерба.Сбой в работе мессенджеров из-за DDoS-атакиУ части пользователей приложения Telegram в среду появились проблемы с отправкой сообщений, также не обновлялись диалоги. Об аналогичных сбоях сообщали и пользователи WhatsApp. Роскомнадзор объяснил, что причиной сбоя работы ряда сервисов, в том числе мессенджеров стапа DDoS-атака на российских операторов связи. Она была успешно отражена. Сервисы снова работают в обычном режиме.
https://crimea.ria.ru/20240821/rossiya-vykhodit-na-pervoe-mesto-po-eksportu-gaza-v-kitay--mishustin-1139773556.html
https://crimea.ria.ru/20240821/ekspert-o-zaprete-upts-vse-ravno-chto-otmenit-islam-v-saudovskoy-aravii-1139782763.html
https://crimea.ria.ru/20240821/pogib-v-kurskoy-oblasti-v-alushte-prostilis-s-pekhotintsem-olegom-rozhkovym-1139785430.html
https://crimea.ria.ru/20240821/v-dnr-podorvali-mototsikl-dva-cheloveka-pogibli-1139785220.html
https://crimea.ria.ru/20240821/sovetnik-putina-vystupil-protiv-obmena-plenennykh-inostrannykh-naemnikov-1139778966.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, в мире, россия, китай, новости, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Россия и Китай успешно развивают взаимную торговлю. Группировка войск "Центр" освободила поселок Желанное в ДНР. Морпехи ЧФ взяли в плен 18 украинских штурмовиков. Средствами ПВО над российскими регионами сбиты 45 беспилотников. Над Ростовской областью сбита ракета, от взрывной волны пострадали частные дома. На российских операторов связи совершена DDoS-атака.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Успешная торговля между Россией и Китаем
Об успешном развитии взаимной торговли
между Москвой и Пекином заявил президент России Владимир Путин, отметив положительную работу в этом направлении правительств обеих стран.
Президент РФ также сообщил, что в ходе встречи глав правительств России и Китая стороны обсудили весь комплекс торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Москвой и Пекином. Был подписан ряд двусторонних документов, направленных на взаимовыгодную кооперацию.
Освобождение поселка Желанное в ДНР
Населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике в результате активных действий освободила
российская группировка войск "Центр". Об этом сообщило Минобороны РФ.
18 украинских боевиков в плену у морпехов ЧФ
Морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота взяли в плен
18 украинских штурмовиков. Произошло это у населенного пункта Спальное Курской области. Военнослужащие принадлежали 22-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.
45 БПЛА над регионами России
45 украинских беспилотников самолетного типа уничтожены
за ночь над регионами России. 11 из них сбиты над Московской областью, 23 - над Брянской, шесть - над территорией Белгородской области, три - в Калужской и два в Курской области. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это была одна из самых масштабных попыток атаковать столицу
.
Повреждения домов в Ростовской области от сбитой ракеты
В Ростовской области была сбита ракета. Упавшие обломки вызвали на пустыре возгорание сухой растительности
. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Позже стало известно, что из-за взрывной волны от сбитой ракеты в городе Новошахтинске в 15 частных домах повреждены окна и двери
. Проводится оценка уровня причиненного ущерба.
Сбой в работе мессенджеров из-за DDoS-атаки
У части пользователей приложения Telegram в среду появились проблемы с отправкой сообщений, также не обновлялись диалоги. Об аналогичных сбоях сообщали и пользователи WhatsApp. Роскомнадзор объяснил, что причиной сбоя работы ряда сервисов, в том числе мессенджеров стапа DDoS-атака на российских операторов связи
. Она была успешно отражена. Сервисы снова работают в обычном режиме.