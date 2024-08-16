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Главное за день: 16 августа - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Главное за день: 16 августа
Главное за день: 16 августа - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Главное за день: 16 августа
Умер один из пилотов упавшего в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3. На Приморской ГРЭС произошла масштабная авария – без электричества осталась большая... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Умер один из пилотов упавшего в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3. На Приморской ГРЭС произошла масштабная авария – без электричества осталась большая часть региона. В Курской области погибли два сотрудника Народного фронта. Российские войска освободили Сергеевку в ДНР. Украинские боевики нанесли удар по торговому центру в Донецке. Вооруженные силы России продолжают выбивать врага из курского приграничья.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Падение Ту-22М3 в Иркутской области: умер один из пилотовУмер один из пилотов разбившегося в Иркутской области Ту-22М3, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. У остальных пилотов травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.В четверг в Иркутской области во время планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж катапультировался. По предварительным данным, причиной падения бомбардировщика стала техническая неисправность.Авария на Приморской ГРЭСМасштабная авария произошла на крупнейшей тепловой электростанции Дальнего Востока – Приморской ГРЭС.В результате большая часть региона в пятницу осталась без света и водоснабжения. При этом работоспособность оборудования была сохранена.Гибель сотрудников Народного фронта в Курской областиДва сотрудника Народного фронта погибли, еще один получил ранения в результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области. Жертвами атаки боевиков стали медик гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в ДНР Николай Ковалев и координатор по СМИ РИК НФ в ДНР Давид Соколов.Кроме того, осколочные ранения и ожоги получил замруководителя РИК НФ в Краснодарском крае Федор Геращенко.В ДНР освободили очередной населенный пунктПодразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Сергеевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.Сергеевка находится на Красноармейском (Покровском) направлении. Советник главы республики Игорь Кимаковский отмечал, что российским военным фактически осталось чуть больше десяти километров до Покровска, при этом противник не может создать какую-либо серьезную оборону на этом направлении.Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления и удерживают инициативу на донецком направлении. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное.Обстрел ВСУ торгового центра в ДонецкеВооруженные формирования Украины в пятницу обстреляли Петровский район Донецка. В результате в торговом центре "Галактика" начался сильный пожар. Его площадь, по информации главы ДНР Дениса Пушилина, превышает 10 тысяч квадратных метров. Борьба с огнем усугубляется попытками украинских боевиков дронами наносить удары по командам МЧС.На данный момент известно об 11 пострадавших, им оказывается медицинская помощь.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести. Один из них – 15-летний подросток – находится в реанимации с проникающим осколочным ранением.По факту обстрела ТЦ Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт".Обстановка в Курской области: за сутки уничтожены более 200 боевиковПотери украинских войск в Курской области за прошедшие сутки составили 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, сообщили в Минобороны РФ.Также враг потерял восемь бронетранспортеров и семь боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии.Кроме того, российские войска за минувшие сутки отразили атаки украинских формирований в направлении населенных пунктов Русское Поречное и Гордеевка. Кроме того, уничтожены мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории - в районах Анастасьевки и Каучука.
https://crimea.ria.ru/20240816/iskander-m-unichtozhil-ukrainskiy-su-24-vo-vremya-podvesa-krylatykh-raket-1139662339.html
https://crimea.ria.ru/20240816/v-lnr-obnaruzhili-krupnyy-skhron-s-kassetnymi-boepripasami--1139641866.html
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главное за день, новости, россия, риа новости крым
Главное за день: 16 августа

Главные события и заявления пятницы, 16 августа

22:30 16.08.2024 (обновлено: 22:32 16.08.2024)
 
© Фото очевидцаВСУ ударили по гипермаркету в Донецке
ВСУ ударили по гипермаркету в Донецке
© Фото очевидца
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Умер один из пилотов упавшего в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3. На Приморской ГРЭС произошла масштабная авария – без электричества осталась большая часть региона. В Курской области погибли два сотрудника Народного фронта. Российские войска освободили Сергеевку в ДНР. Украинские боевики нанесли удар по торговому центру в Донецке. Вооруженные силы России продолжают выбивать врага из курского приграничья.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Падение Ту-22М3 в Иркутской области: умер один из пилотов

Умер один из пилотов разбившегося в Иркутской области Ту-22М3, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. У остальных пилотов травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.
В четверг в Иркутской области во время планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж катапультировался. По предварительным данным, причиной падения бомбардировщика стала техническая неисправность.
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
19:43
"Искандер-М" уничтожил украинский Су-24 во время подвеса крылатых ракет

Авария на Приморской ГРЭС

Масштабная авария произошла на крупнейшей тепловой электростанции Дальнего Востока – Приморской ГРЭС.
В результате большая часть региона в пятницу осталась без света и водоснабжения. При этом работоспособность оборудования была сохранена.
Росгвардия обнаружила схрон с оружием и боеприпасами для ВСУ
10:15
В ЛНР обнаружили крупный схрон с кассетными боеприпасами

Гибель сотрудников Народного фронта в Курской области

Два сотрудника Народного фронта погибли, еще один получил ранения в результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области. Жертвами атаки боевиков стали медик гуманитарной миссии Молодежного крыла НФ в ДНР Николай Ковалев и координатор по СМИ РИК НФ в ДНР Давид Соколов.
Кроме того, осколочные ранения и ожоги получил замруководителя РИК НФ в Краснодарском крае Федор Геращенко.
Ракетные войска - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
13:30
17 групповых ударов – ВС РФ уничтожают объекты ВПК на Украине

В ДНР освободили очередной населенный пункт

Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Сергеевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.
Сергеевка находится на Красноармейском (Покровском) направлении. Советник главы республики Игорь Кимаковский отмечал, что российским военным фактически осталось чуть больше десяти километров до Покровска, при этом противник не может создать какую-либо серьезную оборону на этом направлении.
Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления и удерживают инициативу на донецком направлении. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное.
Потери ВСУ
15:29
Катастрофические потери: за неделю ВСУ лишились более 14 тысяч боевиков

Обстрел ВСУ торгового центра в Донецке

Вооруженные формирования Украины в пятницу обстреляли Петровский район Донецка. В результате в торговом центре "Галактика" начался сильный пожар. Его площадь, по информации главы ДНР Дениса Пушилина, превышает 10 тысяч квадратных метров. Борьба с огнем усугубляется попытками украинских боевиков дронами наносить удары по командам МЧС.
На данный момент известно об 11 пострадавших, им оказывается медицинская помощь.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести. Один из них – 15-летний подросток – находится в реанимации с проникающим осколочным ранением.
По факту обстрела ТЦ Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт".
Белорусско-украинская граница
16:12
СБУ и спецназ ВСУ активизировали деятельность на границе с Белоруссией

Обстановка в Курской области: за сутки уничтожены более 200 боевиков

Потери украинских войск в Курской области за прошедшие сутки составили 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, сообщили в Минобороны РФ.
Также враг потерял восемь бронетранспортеров и семь боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии.
Кроме того, российские войска за минувшие сутки отразили атаки украинских формирований в направлении населенных пунктов Русское Поречное и Гордеевка. Кроме того, уничтожены мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории - в районах Анастасьевки и Каучука.
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
22:03
Главные новости Крыма: 16 августа
 
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Заголовок открываемого материала
22:42Ядерная провокация: ВСУ готовят удары по Курской и Запорожской АЭС
22:39Две установки ЗРК Patriot уничтожены в Днепропетровской области
22:30Главное за день: 16 августа
22:03Главные новости Крыма: 16 августа
21:39Из Сумской области принудительно хотят вывезти еще 25 тысяч жителей
21:10Крымский мост: обстановка в пятницу вечером
20:53В Белгородской области увеличили выплаты пострадавшим от ударов ВСУ
20:41Канадское оружие в российском приграничье – почему Оттава дала добро
20:23В Белгородской области закроют въезд в шесть населенных пунктов
20:05Погода в Крыму в выходные – вернется ли июльская жара
19:43"Искандер-М" уничтожил украинский Су-24 во время подвеса крылатых ракет
19:35В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиард
19:10В Крыму провели тайную дегустацию дынь и томатов местной селекции
18:52Саперы "Севера" дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью
18:31Пожар в торговом центре Ростова-на-Дону – эвакуированы 100 человек
18:10Магнитная буря вновь накроет Землю
17:52Угроза ЧС муниципального уровня признана в Керчи после ракетной атаки
17:43Алупка и семь южнобережных поселков остались без воды
17:28Крымский мост сейчас: данные к вечеру пятницы
17:20Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ
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