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Большая авария на Приморской ГРЭС – миллионы человек без света и воды

Большая авария на Приморской ГРЭС – миллионы человек без света и воды - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Большая авария на Приморской ГРЭС – миллионы человек без света и воды

Из-за аварии на крупнейшей тепловой электростанции Дальнего Востока - Приморской ГРЭС большая часть региона в пятницу осталась без света и водоснабжения. Об... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T12:19

2024-08-16T12:19

2024-08-16T12:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Из-за аварии на крупнейшей тепловой электростанции Дальнего Востока - Приморской ГРЭС большая часть региона в пятницу осталась без света и водоснабжения. Об этом сообщают власти региона.Как сообщают энергетики региона, произошло нарушение частотного режима на Приморской ГРЭС, крупнейшей тепловой электростанции Дальнего Востока, участвующей в перетоках электроэнергии между Хабаровским и Приморским краями. В результате без электричества осталась большая часть Приморья. При этом работоспособность оборудования сохранена, специалисты перезапускают энергоблоки."Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме. Водоснабжение в Приморье будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосы. Вода в дома начнет поступать постепенно", – сообщается в Telegram-канале краевого правительства.Местные власти также сообщают о запуске Партизанской ГРЭС и постепенном подключении других электростанций, поэтапное подключение городов ожидается в течение получаса. К этому времени, по данным правительства, подачу электричества уже восстановили в Лучегорске, Дальнереченске, Находке и Лесозаводске.При этом из-за отключения подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру, в регионе остановлено движение поездов.В Крыму в пятницу произошла авария на сетях, в результате которой обесточенной оказалась Алушта и прилегающие села Лазурное и Виноградное. Два дня назад авария на электросетях оставила без света часть Ялты и поселок на ЮБК.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь и пригород в пятницу без света - график отключенийВ Крыму аварии на сетях из-за жары: "Крымэнерго" просит экономить светСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморье, новости, электроэнергия, владивосток, лэп, электросети, отключение электроэнергии