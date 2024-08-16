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Большая авария на Приморской ГРЭС – миллионы человек без света и воды - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Большая авария на Приморской ГРЭС – миллионы человек без света и воды
Большая авария на Приморской ГРЭС – миллионы человек без света и воды - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Большая авария на Приморской ГРЭС – миллионы человек без света и воды
Из-за аварии на крупнейшей тепловой электростанции Дальнего Востока - Приморской ГРЭС большая часть региона в пятницу осталась без света и водоснабжения. Об... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T12:19
2024-08-16T12:23
приморье
новости
электроэнергия
владивосток
лэп
электросети
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Из-за аварии на крупнейшей тепловой электростанции Дальнего Востока - Приморской ГРЭС большая часть региона в пятницу осталась без света и водоснабжения. Об этом сообщают власти региона.Как сообщают энергетики региона, произошло нарушение частотного режима на Приморской ГРЭС, крупнейшей тепловой электростанции Дальнего Востока, участвующей в перетоках электроэнергии между Хабаровским и Приморским краями. В результате без электричества осталась большая часть Приморья. При этом работоспособность оборудования сохранена, специалисты перезапускают энергоблоки."Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме. Водоснабжение в Приморье будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосы. Вода в дома начнет поступать постепенно", – сообщается в Telegram-канале краевого правительства.Местные власти также сообщают о запуске Партизанской ГРЭС и постепенном подключении других электростанций, поэтапное подключение городов ожидается в течение получаса. К этому времени, по данным правительства, подачу электричества уже восстановили в Лучегорске, Дальнереченске, Находке и Лесозаводске.При этом из-за отключения подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру, в регионе остановлено движение поездов.В Крыму в пятницу произошла авария на сетях, в результате которой обесточенной оказалась Алушта и прилегающие села Лазурное и Виноградное. Два дня назад авария на электросетях оставила без света часть Ялты и поселок на ЮБК.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь и пригород в пятницу без света - график отключенийВ Крыму аварии на сетях из-за жары: "Крымэнерго" просит экономить светСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля
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приморье, новости, электроэнергия, владивосток, лэп, электросети, отключение электроэнергии
Большая авария на Приморской ГРЭС – миллионы человек без света и воды

На крупнейшей тепловой электростанции Дальнего Востока произошла крупная авария

12:19 16.08.2024 (обновлено: 12:23 16.08.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Из-за аварии на крупнейшей тепловой электростанции Дальнего Востока - Приморской ГРЭС большая часть региона в пятницу осталась без света и водоснабжения. Об этом сообщают власти региона.
"В Приморье зафиксировано отключение электроэнергии на сетях ДРС. Специалисты ведут восстановление", – сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
Как сообщают энергетики региона, произошло нарушение частотного режима на Приморской ГРЭС, крупнейшей тепловой электростанции Дальнего Востока, участвующей в перетоках электроэнергии между Хабаровским и Приморским краями. В результате без электричества осталась большая часть Приморья. При этом работоспособность оборудования сохранена, специалисты перезапускают энергоблоки.
"Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме. Водоснабжение в Приморье будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосы. Вода в дома начнет поступать постепенно", – сообщается в Telegram-канале краевого правительства.
Местные власти также сообщают о запуске Партизанской ГРЭС и постепенном подключении других электростанций, поэтапное подключение городов ожидается в течение получаса. К этому времени, по данным правительства, подачу электричества уже восстановили в Лучегорске, Дальнереченске, Находке и Лесозаводске.
При этом из-за отключения подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру, в регионе остановлено движение поездов.

"РЖД принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров и во взаимодействии с администрацией региона прорабатывают альтернативные варианты перевозок", – сообщают в пресс-службе компании.

В Крыму в пятницу произошла авария на сетях, в результате которой обесточенной оказалась Алушта и прилегающие села Лазурное и Виноградное. Два дня назад авария на электросетях оставила без света часть Ялты и поселок на ЮБК.
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ПриморьеНовостиЭлектроэнергияВладивостокЛЭПЭлектросетиОтключение электроэнергии
 
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