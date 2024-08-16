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Севастополь и пригород в пятницу без света - график отключений

Севастополь и пригород в пятницу без света - график отключений - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Севастополь и пригород в пятницу без света - график отключений

Часть Севастополя и прилегающие села с 9 утра в пятницу будут обесточены из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T06:55

2024-08-16T06:55

2024-08-16T06:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Часть Севастополя и прилегающие села с 9 утра в пятницу будут обесточены из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным компании, до 15.00 света не будет в селе Пироговка - в переулках Горина, 7-15, Сельский, 2, 1-3, Озерный, 4-12, по улицам Пальметная, 2-36, 11-В, 1-Б, 1-15,39, Угловая, 6, 3-А, 3-5, Урожайная, 2-А, 2-Б, 2-32, 22-А, 1-25, 29, 37, Льва Толстого, 2-24, 1-15, 170, Рабочая, 2-20, 422, 1-А, 1-21, 167, 421, Озерная, 2-12, Пирогова, 5-17, 39, Тенистая, 2-А,2,6;До 16:00 отключения пройдут по адресам: проезд Богданова, 64-Б,89-А/1,81-А,91-В,91-Б,83-А,89, улицы Богданова, 23, Коли Жартовского, 27. В селе Тыловое - улицы Севастопольская 5,6, Лесная 1-а,1-7,2,4,9,10,10-з,22,35,53,59, Подгорная 1, 2, Стахановская 70,160-174,178-184,119,121,155,159,161,165-183, Лесхозная кад. 282, Севастопольская зона ЮБК 37а.До 17:00 полуторачасовые отключения возможны на территориях садовых товариществ "Декоративное", "Кипарис", "Ветерок", "Морское", "Специалист", "Благодатный", "Парус- 1", "Горняк", а также по улицам Богдана Хмельницкого, 278,71-Ж,71-Е, Межгорская, 52,58-62,72,76,77,83,87,459, Композиторская, 8-А,18-А,14-А,10-А,10-Б,2,8-18,19-А,7-23,197-199,1481, Новикова, 71,75-77,24-А,112, Кизиловая, 6-А,2-10,7-А,1-7, Оздоровительная, 8,612,29-Б,15-21, Драпушко, 20-А,6-А,2-16,3-17, в переулках Новикова, кад.182,2-16,20-24,9-А,7-А, кад.187,9-Б,7-9,27.В этот же промежуток времени отключения на 1,5 часа возможны в селе Орлином - по улицам Вишневая, 46-А,24-А,2-46,1-35,37-Б,35-А,37-А,43-В,45-А,1-А, Рассветная, 14-А,4-14,996, Рябиновая, 12-А,12-Б,2-26,1-31,37, Степная, 2-14,1-15, Ивана Пахомова, 8, Строительная, 2-14,7-9,949, Интернациональная, 56-А,6,16-60,19-А,19-43,823,1371 и на территории кооператива "Красный Октябрь". В селе Павловка - на Подлесной,2-16,1-17 и Родниковской,36-А,50-А,18-34,1367, в селе Обзорном - по Бассейной, 12,1-9,23, Сельскохозяйственной, 2-Г,10-А,8-А,4-14,2-Б/1-А,11-А,1-15, Балашова, 380,13-А,13-Б,13-В,13-Г,25,461.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоВ Крыму аварии на сетях из-за жары: "Крымэнерго" просит экономить

севастополь

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