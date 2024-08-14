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Ялта частично осталась без света

Ялта частично осталась без света - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Ялта частично осталась без света

Авария на электросетях оставила без света часть Ялты и поселок на ЮБК. Об этом сообщает компания "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T12:41

2024-08-14T12:41

2024-08-14T12:56

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Авария на электросетях оставила без света часть Ялты и поселок на ЮБК. Об этом сообщает компания "Крымэнерго". Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.В администрации города уточнили, что свет нет в районе ул. Тимирязева, Кирова, Войкова, Аверкина, Григорьева, Чернова.Во вторник утром авария на электросетях произошла в четырех населенных пунктах Большой Ялты: в Понизовке, Симеизе, Оползневом и Кацивели. Электроэнергию восстановили в течении трех часов. Также отключения были в ялтинских поселках Гаспра и Гурзуф. Кроме того, почти четыре тысячи абонентов были обесточены в Феодосии из-за аварии на сетях. В Кировском районе Крыма из-за аварии от электроснабжения были отключены почти шесть тысяч человек. Также аварийные отключения были в Керчи. Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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