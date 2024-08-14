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Ялта частично осталась без света - РИА Новости Крым, 14.08.2024
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Ялта частично осталась без света
Ялта частично осталась без света - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Ялта частично осталась без света
Авария на электросетях оставила без света часть Ялты и поселок на ЮБК. Об этом сообщает компания "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T12:41
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ялта
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Авария на электросетях оставила без света часть Ялты и поселок на ЮБК. Об этом сообщает компания "Крымэнерго". Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.В администрации города уточнили, что свет нет в районе ул. Тимирязева, Кирова, Войкова, Аверкина, Григорьева, Чернова.Во вторник утром авария на электросетях произошла в четырех населенных пунктах Большой Ялты: в Понизовке, Симеизе, Оползневом и Кацивели. Электроэнергию восстановили в течении трех часов. Также отключения были в ялтинских поселках Гаспра и Гурзуф. Кроме того, почти четыре тысячи абонентов были обесточены в Феодосии из-за аварии на сетях. В Кировском районе Крыма из-за аварии от электроснабжения были отключены почти шесть тысяч человек. Также аварийные отключения были в Керчи. Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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РИА Новости Крым
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ялта, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, общество
Ялта частично осталась без света

Ялта частично осталась без света из-за аварии

12:41 14.08.2024 (обновлено: 12:56 14.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЯлта. Архивное фото
Ялта. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Авария на электросетях оставила без света часть Ялты и поселок на ЮБК. Об этом сообщает компания "Крымэнерго".
По информации предприятия, без электроснабжения остались Ялта (частично) и село Виноградное. "Работает аварийная бригада", - говорится в сообщении.
Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
В администрации города уточнили, что свет нет в районе ул. Тимирязева, Кирова, Войкова, Аверкина, Григорьева, Чернова.
Во вторник утром авария на электросетях произошла в четырех населенных пунктах Большой Ялты: в Понизовке, Симеизе, Оползневом и Кацивели. Электроэнергию восстановили в течении трех часов. Также отключения были в ялтинских поселках Гаспра и Гурзуф. Кроме того, почти четыре тысячи абонентов были обесточены в Феодосии из-за аварии на сетях. В Кировском районе Крыма из-за аварии от электроснабжения были отключены почти шесть тысяч человек. Также аварийные отключения были в Керчи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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