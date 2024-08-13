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Авария на сетях в Большой Ялте: четыре населенных пункта без света - РИА Новости Крым, 13.08.2024
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Авария на сетях в Большой Ялте: четыре населенных пункта без света
Авария на сетях в Большой Ялте: четыре населенных пункта без света - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Авария на сетях в Большой Ялте: четыре населенных пункта без света
Авария на электросетях оставила во вторник утром без света четыре населенных пункта Большой Ялты. Об этом сообщает компания "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T07:41
2024-08-13T07:41
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Авария на электросетях оставила во вторник утром без света четыре населенных пункта Большой Ялты. Об этом сообщает компания "Крымэнерго".По информации предприятия, восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Накануне отключения были в ялтинских поселках Гаспра и Гурзуф. Кроме того, почти четыре тысячи абонентов были обесточены в Феодосии из-за аварии на сетях. В Кировском районе Крыма из-за аварии от электроснабжения были отключены почти шесть тысяч человек. Также аварийные отключения были в Керчи.\Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что в республике реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности. По словам руководителя республики, сейчас частично программа уже реализуется, наибольшие объемы работ в этой связи проводятся в Симферопольском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе не будет во вторник света: список адресовАксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанций"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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Авария на сетях в Большой Ялте: четыре населенных пункта без света

Четыре населенных пункта Большой Ялты остались без света из-за аварии во вторник утром

07:41 13.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Евгений БондаренкоВид на Симеиз
Вид на Симеиз - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости Крым . Евгений Бондаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Авария на электросетях оставила во вторник утром без света четыре населенных пункта Большой Ялты. Об этом сообщает компания "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в пгт Понизовка, пгт Симеиз, с. Оползневое, с. Кацивели в городском округе Ялта", - говорится в сообщении.
По информации предприятия, восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
Накануне отключения были в ялтинских поселках Гаспра и Гурзуф. Кроме того, почти четыре тысячи абонентов были обесточены в Феодосии из-за аварии на сетях. В Кировском районе Крыма из-за аварии от электроснабжения были отключены почти шесть тысяч человек. Также аварийные отключения были в Керчи.\
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что в республике реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности. По словам руководителя республики, сейчас частично программа уже реализуется, наибольшие объемы работ в этой связи проводятся в Симферопольском районе.
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Отключение электроэнергии в КрымуЯлтаНовости КрымаКрымГУП РК "Крымэнерго"Общество
 
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