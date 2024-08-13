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Авария на сетях в Большой Ялте: четыре населенных пункта без света

Авария на сетях в Большой Ялте: четыре населенных пункта без света - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Авария на сетях в Большой Ялте: четыре населенных пункта без света

Авария на электросетях оставила во вторник утром без света четыре населенных пункта Большой Ялты. Об этом сообщает компания "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T07:41

2024-08-13T07:41

2024-08-13T07:41

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Авария на электросетях оставила во вторник утром без света четыре населенных пункта Большой Ялты. Об этом сообщает компания "Крымэнерго".По информации предприятия, восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Накануне отключения были в ялтинских поселках Гаспра и Гурзуф. Кроме того, почти четыре тысячи абонентов были обесточены в Феодосии из-за аварии на сетях. В Кировском районе Крыма из-за аварии от электроснабжения были отключены почти шесть тысяч человек. Также аварийные отключения были в Керчи.\Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что в республике реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности. По словам руководителя республики, сейчас частично программа уже реализуется, наибольшие объемы работ в этой связи проводятся в Симферопольском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе не будет во вторник света: список адресовАксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанций"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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