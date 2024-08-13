https://crimea.ria.ru/20240813/gde-v-sevastopole-ne-budet-vo-vtornik-sveta-spisok-adresov-1139545325.html

Где в Севастополе не будет во вторник света: список адресов

Где в Севастополе не будет во вторник света: список адресов - РИА Новости Крым, 13.08.2024

Где в Севастополе не будет во вторник света: список адресов

Временное отключение света пройдет по нескольким адресам в Севастополе. Об этом сообщает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T06:37

2024-08-13T06:37

2024-08-13T06:37

севастополь

севастопольэнерго

новости

электричество

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет по нескольким адресам в Севастополе. Об этом сообщает "Севастопольэнерго"."Подача электроэнергии будет временно прекращена для выполнения неотложных работ", – предупреждают на предприятии.С 08:30 до 17:30 временно подачу электроэнергии ограничат на улицах Красноперекопская 1/2, 1-11, Грушевая 2-12, 1-11, Тульская 5, Российская 2.С 09:00 до 12:00 без света останется ул. Комбрига Потапова, 35.С 09:00 до 17:00 на час-полтора без электричества останутся жители некоторых домов села Орлиное по адресам улицам Евгении Грунской, Кедровая, Кипарисовая, Родниковская, Тюкова, Трактористов, Вишневая, Рассветная, Рябиновая, Степная, Ивана Пахомова, Рассветная, переулок Форосский, КСП "Красный Октябрь" по улицам Культурная, Пушкина, Строительная, переулок Батилиманский.Также временно подачу электроэнергии остановят в поселке Водоканал по адресам: улицы Плотинная 4-10, 15-Б, 5-15, Лесная 2-Г, Илистая 6, 10, 9, Новокузнецкая 24, переулок Гальченко 8.Коснется отключение электричества во вторник и ряда домов села Орловка: Качинское шоссе, СНТ "Меркурий", СНТ "Чайка", улица Вишневавя, СНТ "Чайка-1", улицы Сумская, Гагарина.В поселке Любимовка не будет света на улицах Батарейная 68-Б, 8-Б, 140-А, 44-А, 50-А, 64-А, Софьи Перовской 136-А, 144-А, 132-А, 146-А, 138-А, 125-135, 139, 2311, Владимира Кривопалова 21, 20.13 и 14 августа с 08:30 до 17:30 электричество временно отключат в селе Терновка по улицам Королева 10, 9-11, Садовая 2-10, 1-9, Горная 2-12, 1, 5, 13.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанций"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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