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Большая Ялта осталась без света

Большая Ялта осталась без света - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Большая Ялта осталась без света

Два поселка на Южном берегу Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в Крымэнерго. РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T15:57

2024-08-12T15:57

2024-08-12T16:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Два поселка на Южном берегу Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в Крымэнерго.На месте работает аварийная бригада. Ведутся ремонтные работы.Ранее в Кировском районе Крыма из-за аварии на сетях от электроснабжения были отключены почти шесть тысяч человек. Без электроэнергии остались села Отважное, Ключевое, Изюмовка, Первомайское, Бабенково и город Старый Крым.В воскресенье без света остались жители Евпатории. Электричество отключали на три часа.Также масштабное отключение электричества произошло на ЮБК. Из-за аварии на сетях без электроснабжения остались больше шести тысяч жителей прибрежных сел Алуштинского городского округа.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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