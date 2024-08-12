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Большая Ялта осталась без света
Большая Ялта осталась без света - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Большая Ялта осталась без света
Два поселка на Южном берегу Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в Крымэнерго. РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T15:57
2024-08-12T15:57
2024-08-12T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Два поселка на Южном берегу Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в Крымэнерго.На месте работает аварийная бригада. Ведутся ремонтные работы.Ранее в Кировском районе Крыма из-за аварии на сетях от электроснабжения были отключены почти шесть тысяч человек. Без электроэнергии остались села Отважное, Ключевое, Изюмовка, Первомайское, Бабенково и город Старый Крым.В воскресенье без света остались жители Евпатории. Электричество отключали на три часа.Также масштабное отключение электричества произошло на ЮБК. Из-за аварии на сетях без электроснабжения остались больше шести тысяч жителей прибрежных сел Алуштинского городского округа.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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РИА Новости Крым
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Большая Ялта осталась без света
В Крыму из-за аварии на сетях без света остались поселки Гаспра и Ореанда
15:57 12.08.2024 (обновлено: 16:01 12.08.2024)