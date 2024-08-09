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Более 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Более 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света из-за аварии
Более 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Более 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света из-за аварии
Больше шести тысяч жителей прибрежных сел Алуштинского городского округа остались без электроснабжения из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T18:01
2024-08-09T18:01
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владимир воронкин
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
электросети
электростанция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Больше шести тысяч жителей прибрежных сел Алуштинского городского округа остались без электроснабжения из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Обесточены 54 трансформаторные подстанции и 2 685 точек поставок. Без электричества остаются 6 172 человек, отметил Воронкин.Аварийные бригады приступили к ремонтным работам. Восстановить подачу электричества планируется в течение трех часов. Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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Более 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света из-за аварии

В поселках Алушты авария на сетях оставила без электричества более шести тысяч человек

18:01 09.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта подготовка к курортному сезону весна
Алушта подготовка к курортному сезону весна - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Больше шести тысяч жителей прибрежных сел Алуштинского городского округа остались без электроснабжения из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим нарушением в сетях "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в городском округе Алушта: села Запрудное, Лавровое, Нижнее Запрудное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино, Лазурное, Виноградное, поселки Партенит и Чайка, город Алушта", - говорится в сообщении.
Обесточены 54 трансформаторные подстанции и 2 685 точек поставок. Без электричества остаются 6 172 человек, отметил Воронкин.
Аварийные бригады приступили к ремонтным работам. Восстановить подачу электричества планируется в течение трех часов.
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