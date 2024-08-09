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Более 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света из-за аварии

Более 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Более 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света из-за аварии

Больше шести тысяч жителей прибрежных сел Алуштинского городского округа остались без электроснабжения из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T18:01

2024-08-09T18:01

2024-08-09T18:01

крым

алушта

владимир воронкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Больше шести тысяч жителей прибрежных сел Алуштинского городского округа остались без электроснабжения из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Обесточены 54 трансформаторные подстанции и 2 685 точек поставок. Без электричества остаются 6 172 человек, отметил Воронкин.Аварийные бригады приступили к ремонтным работам. Восстановить подачу электричества планируется в течение трех часов. Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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