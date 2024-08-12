https://crimea.ria.ru/20240812/shest-tysyach-chelovek-v-krymu-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-1139536486.html
Шесть тысяч человек в Крыму остались без света из-за аварии
Шесть тысяч человек в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Шесть тысяч человек в Крыму остались без света из-за аварии
В Кировском районе Крыма из-за аварии от электроснабжения отключены почти шесть тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T13:24
2024-08-12T13:24
2024-08-12T13:23
отключение электроэнергии в крыму
владимир воронкин
крым
электросети
электроэнергия
энергосистема крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_485029d6ce37dd5b8b6b134a6433cc17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма из-за аварии от электроснабжения отключены почти шесть тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Воронкин уточнил, что обесточены линия 10 кВ и 43 трансформаторных подстанции, 2509 точек поставок (5794 человека). Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория осталась без светаБолее 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света из-за аварииЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730410_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_f58b23986f8c4c7fc0f2a681c888a1db.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отключение электроэнергии в крыму, владимир воронкин, крым, электросети, электроэнергия, энергосистема крыма, новости крыма
Шесть тысяч человек в Крыму остались без света из-за аварии
Шесть тысяч человек в Кировском районе Крыма остались без света из-за аварии