https://crimea.ria.ru/20240812/shest-tysyach-chelovek-v-krymu-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-1139536486.html

Шесть тысяч человек в Крыму остались без света из-за аварии

Шесть тысяч человек в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Шесть тысяч человек в Крыму остались без света из-за аварии

В Кировском районе Крыма из-за аварии от электроснабжения отключены почти шесть тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T13:24

2024-08-12T13:24

2024-08-12T13:23

отключение электроэнергии в крыму

владимир воронкин

крым

электросети

электроэнергия

энергосистема крыма

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_485029d6ce37dd5b8b6b134a6433cc17.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма из-за аварии от электроснабжения отключены почти шесть тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Воронкин уточнил, что обесточены линия 10 кВ и 43 трансформаторных подстанции, 2509 точек поставок (5794 человека). Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория осталась без светаБолее 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света из-за аварииЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии в крыму, владимир воронкин, крым, электросети, электроэнергия, энергосистема крыма, новости крыма