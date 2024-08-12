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Шесть тысяч человек в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Шесть тысяч человек в Крыму остались без света из-за аварии
Шесть тысяч человек в Крыму остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Шесть тысяч человек в Крыму остались без света из-за аварии
В Кировском районе Крыма из-за аварии от электроснабжения отключены почти шесть тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T13:24
2024-08-12T13:23
отключение электроэнергии в крыму
владимир воронкин
крым
электросети
электроэнергия
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма из-за аварии от электроснабжения отключены почти шесть тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Воронкин уточнил, что обесточены линия 10 кВ и 43 трансформаторных подстанции, 2509 точек поставок (5794 человека). Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория осталась без светаБолее 6 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света из-за аварииЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
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отключение электроэнергии в крыму, владимир воронкин, крым, электросети, электроэнергия, энергосистема крыма, новости крыма
Шесть тысяч человек в Крыму остались без света из-за аварии

Шесть тысяч человек в Кировском районе Крыма остались без света из-за аварии

13:24 12.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма из-за аварии от электроснабжения отключены почти шесть тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в Кировском районе: с. Отважное, с. Ключевое, с. Изюмовка, с. Первомайское, г. Старый Крым, с. Бабенково", - написал он в своем Telegram-канале.
Воронкин уточнил, что обесточены линия 10 кВ и 43 трансформаторных подстанции, 2509 точек поставок (5794 человека).
Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.
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Отключение электроэнергии в КрымуВладимир ВоронкинКрымЭлектросетиЭлектроэнергияЭнергосистема КрымаНовости Крыма
 
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