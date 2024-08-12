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Почти 4 тысячи абонентов в Керчи без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Почти 4 тысячи абонентов в Керчи без света из-за аварии
Почти 4 тысячи абонентов в Керчи без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Почти 4 тысячи абонентов в Керчи без света из-за аварии
Около четырех тысяч абонентов обесточены в Керчи из-за аварии на сетях. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель министра топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T17:26
2024-08-12T17:26
керчь
владимир воронкин
новости крыма
электричество
электроэнергия
электросети крыма
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Около четырех тысяч абонентов обесточены в Керчи из-за аварии на сетях. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По его данным, из-за сбоя обесточены 14 трансформаторных подстанций, 1652 точек поставок. Без электричества остаются 3,8 тысяч. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.Как уточняет пресс-служба "Крымэнерго", планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.Два поселка на Южном берегу Крыма ранее в понедельник также остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. До этого в Кировском районе Крыма из-за аварии на сетях от электроснабжения были отключены почти шесть тысяч человек. Без света остались села Отважное, Ключевое, Изюмовка, Первомайское, Бабенково и город Старый Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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керчь, владимир воронкин, новости крыма, электричество, электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии
Почти 4 тысячи абонентов в Керчи без света из-за аварии

Часть Керчи обесточена из-за сбоя на сетях "Крымэнерго" – минэнерго

17:26 12.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Около четырех тысяч абонентов обесточены в Керчи из-за аварии на сетях. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим нарушением в сетях предприятия "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в городе Керчь", - сообщил Воронкин в своем Telegram-канале.
По его данным, из-за сбоя обесточены 14 трансформаторных подстанций, 1652 точек поставок. Без электричества остаются 3,8 тысяч. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.
Как уточняет пресс-служба "Крымэнерго", планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.
Два поселка на Южном берегу Крыма ранее в понедельник также остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. До этого в Кировском районе Крыма из-за аварии на сетях от электроснабжения были отключены почти шесть тысяч человек. Без света остались села Отважное, Ключевое, Изюмовка, Первомайское, Бабенково и город Старый Крым.
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КерчьВладимир ВоронкинНовости КрымаЭлектричествоЭлектроэнергияЭлектросети КрымаОтключение электроэнергии
 
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