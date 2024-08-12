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Почти 4 тысячи абонентов в Керчи без света из-за аварии

Почти 4 тысячи абонентов в Керчи без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Почти 4 тысячи абонентов в Керчи без света из-за аварии

Около четырех тысяч абонентов обесточены в Керчи из-за аварии на сетях. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель министра топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T17:26

2024-08-12T17:26

2024-08-12T17:26

керчь

владимир воронкин

новости крыма

электричество

электроэнергия

электросети крыма

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Около четырех тысяч абонентов обесточены в Керчи из-за аварии на сетях. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По его данным, из-за сбоя обесточены 14 трансформаторных подстанций, 1652 точек поставок. Без электричества остаются 3,8 тысяч. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.Как уточняет пресс-служба "Крымэнерго", планируемое время восстановления электроснабжения - три часа.Два поселка на Южном берегу Крыма ранее в понедельник также остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. До этого в Кировском районе Крыма из-за аварии на сетях от электроснабжения были отключены почти шесть тысяч человек. Без света остались села Отважное, Ключевое, Изюмовка, Первомайское, Бабенково и город Старый Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, владимир воронкин, новости крыма, электричество, электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии