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В Севастополе слышна стрельба
В Севастополе слышна стрельба - РИА Новости Крым, 04.08.2024
В Севастополе слышна стрельба
Черноморский флот в Севастополе проводит учения. Об этом предупреждает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T10:12
2024-08-04T10:12
2024-08-04T11:44
севастополь
учения
михаил развожаев
стрельба
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Черноморский флот в Севастополе проводит учения. Об этом предупреждает губернатор региона Михаил Развожаев.При этом Развожаев уточняет, что в городе все спокойно.Позднее он сообщил, что учения продлятся до 12 часов.Регулярные тренировки военных проводятся в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. На полуострове бессрочно введен желтый уровень террористической опасности.Второго августа над нейтральными водами Черного моря истребители Воздушно-космических сил России выполнили патрулирование. 27 июля истребитель Су-27 был поднят в воздух над акваторией Черного моря из-за приближения к российским границам трех самолетов ВВС Великобритании.Читайте также на РИА Новости Крым:Для разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками""Бал", авиация и корабли: в Тихом океане начались двусторонние ученияЯдерные учения ВС РФ – ответ на участие военных НАТО в боях на Украине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, учения, михаил развожаев, стрельба, крым, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма
В Севастополе слышна стрельба
Тренировки со стрельбой проходят в Севастополе – Развожаев
10:12 04.08.2024 (обновлено: 11:44 04.08.2024)