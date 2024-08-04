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В Севастополе слышна стрельба

В Севастополе слышна стрельба - РИА Новости Крым, 04.08.2024

В Севастополе слышна стрельба

Черноморский флот в Севастополе проводит учения. Об этом предупреждает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T10:12

2024-08-04T10:12

2024-08-04T11:44

севастополь

учения

михаил развожаев

стрельба

крым

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Черноморский флот в Севастополе проводит учения. Об этом предупреждает губернатор региона Михаил Развожаев.При этом Развожаев уточняет, что в городе все спокойно.Позднее он сообщил, что учения продлятся до 12 часов.Регулярные тренировки военных проводятся в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. На полуострове бессрочно введен желтый уровень террористической опасности.Второго августа над нейтральными водами Черного моря истребители Воздушно-космических сил России выполнили патрулирование. 27 июля истребитель Су-27 был поднят в воздух над акваторией Черного моря из-за приближения к российским границам трех самолетов ВВС Великобритании.Читайте также на РИА Новости Крым:Для разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками""Бал", авиация и корабли: в Тихом океане начались двусторонние ученияЯдерные учения ВС РФ – ответ на участие военных НАТО в боях на Украине

севастополь

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, учения, михаил развожаев, стрельба, крым, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма