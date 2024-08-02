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Российские истребители были подняты в воздух над Черным морем
Российские истребители были подняты в воздух над Черным морем - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Российские истребители были подняты в воздух над Черным морем
Истребители Воздушно-космических сил России выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря. Интервью с летчиком, выполняющим эту боевую задачу,... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T08:57
2024-08-02T08:57
2024-08-02T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Истребители Воздушно-космических сил России выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря. Интервью с летчиком, выполняющим эту боевую задачу, опубликовали в Telegram-канале Минобороны.Если воздушная цель будет обнаружена, о ней докладывают на пункт управления, где принимается решение об уничтожении или взятии ее на сопровождение, рассказал пилот Су-35с.27 июля истребитель Су-27 был поднят в воздух над акваторией Черного моря из-за приближения к российским границам трех самолетов ВВС Великобритании. При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты развернулись – нарушения государственной границы не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:Совместный патруль: самолеты РФ и Китая пролетели у берегов Аляски "Бал", авиация и корабли: в Тихом океане начались двусторонние учения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, черное море, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости
Российские истребители были подняты в воздух над Черным морем
Российские истребители патрулировали над нейтральными водами Черного моря