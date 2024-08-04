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В Севастополе пройдут вторые за день учения флота
В Севастополе пройдут вторые за день учения флота - РИА Новости Крым, 04.08.2024
В Севастополе пройдут вторые за день учения флота
Черноморский флот проводит в Севастополе учения со стрельбой. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T19:11
2024-08-04T19:11
2024-08-04T19:13
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учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Черноморский флот проводит в Севастополе учения со стрельбой. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.При этом Развожаев обратил внимание что в городе все спокойно.Утром в воскресенье на внешнем рейде Севастопольской бухты флот также проводил тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.Регулярные тренировки военных проводятся в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. На полуострове бессрочно введен желтый уровень террористической опасности.Два дня назад над нейтральными водами Черного моря истребители Воздушно-космических сил России осуществили патрулирование. 27 июля над акваторией Черного моря в воздух был поднят истребитель Су-27 из-за приближения к российским границам трех самолетов ВВС Великобритании.Читайте также на РИА Новости Крым:Для разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками""Бал", авиация и корабли: в Тихом океане начались двусторонние ученияЯдерные учения ВС РФ – ответ на участие военных НАТО в боях на Украине
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, новости крыма
В Севастополе пройдут вторые за день учения флота
В Севастополе пройдут вторые за день учения флота - губернатор
19:11 04.08.2024 (обновлено: 19:13 04.08.2024)