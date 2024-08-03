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Прилет в Шебекино – ранены двое мирных жителей
Прилет в Шебекино – ранены двое мирных жителей - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Прилет в Шебекино – ранены двое мирных жителей
Мужчина и женщина ранены в результате атаки украинских боевиков на Шебекино в субботу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T14:29
2024-08-03T14:29
2024-08-03T14:29
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Мужчина и женщина ранены в результате атаки украинских боевиков на Шебекино в субботу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В городе повреждены шесть частных жилых домов, остекление в одной многоэтажке и коммерческом объекте. Посечен один легковой автомобиль и линии газо- и электроснабжения.В течение ночи над семью регионами России и над акваторией Азовского моря уничтожены 75 вражеских дронов. В Орловской области два беспилотника попали в жилой дом, есть пострадавший. В Ростовской области загорелись емкости с топливом в Каменском районе. С огнем боролись с 2:21. Он был ликвидирован после полудня 3 августа. В Белгородской области при беспилотной атаке после взрыва загорелся один из резервуаров на нефтебазе на территории Губкинского городского округа.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок ранен при атаке ВСУ на село под ШебекиноВоздушная атака в Белгородской области – пострадали два человекаВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино – ранены двое
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости
Прилет в Шебекино – ранены двое мирных жителей
Мужчина и женщина ранены при атаке боевиков ВСУ в Шебекино - Гладков